Elhalálozás

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, testvér, anyatárs, nagymama, dédnagymama, keresztmama, rokon és jó barát, az árkosi születésű

özv. FARKAS EDIT

(szül. ÜTŐ)

szerető szíve

életének 85. évében

megszűnt dobogni.

Felejthetetlen, drága

halottunk földi maradványait 2025. december 16-án,

kedden 14 órakor helyezzük örök nyugalomra az árkosi ravatalozóháztól az árkosi

temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes.

A gyászoló család

1120664

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága édesanya, nagymama, testvér, rokon, a bikfalvi születésű

sepsiszentgyörgyi

özv. CSEH IBOLYA

(szül. BÉNI)

fájó szíve 72 éves korában hosszas, de türelemmel viselt betegség után megszűnt

dobogni.

Temetése 2025. december 16-án 12 órakor lesz a közös temető ravatalozóházától

a Jehova Tanúi

hitnézete szerint.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4335971

Hosszú betegség után

életének 93. évében

szeretett feleségem,

BOTH ERZSÉBET

elhunyt.

Szívből kívánok csendes,

örök nyugalmat.

Özvegye

4335975

Megrendülten tudatjuk, hogy drága szüleink, nagyszüleink, dédszüleink,

AULICH SÁNDOR

életének 96. és

AULICH SÁNDORNÉ

KERESZTES ÉVA

életének 93. évében, 72 éves házasság után, kevesebb mint egy nap különbséggel elhunytak.

A lécfalvi temetőben helyezzük őket örök nyugalomra a református egyház

szertartása szerint.

A temetés időpontjáról a későbbiekben adunk hírt.

Pihenésük legyen csendes.

A gyászoló család

1120667

Részvét

Az Egerpataki Erdő-közbirtokosság tagsága és vezetőtanácsa őszinte részvétét fejezi ki a gyászoló családnak

DÉNES SÁNDOR

elhunyta alkalmából.

4335974



Köszönet

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik

BEKE IMRE temetésén részt vettek, együttérzésükkel támogattak, lélekben velünk voltak. Emléke legyen áldott.

A gyászoló család

4335969

Megemlékezés

Kit szívünkben érzünk, nem hal meg soha, kit lelkünkkel látunk, nem hagy el soha. Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, amíg élünk, őrizzük őket. Fájó szívvel emlékezünk a kézdiszentléleki

id. FÁBIÁN IMRÉRE halálának 11. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Bánatos családja

1120656

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága gyermekre, testvérre, a székelytamásfalvi

KOVÁCS ÁRPÁDRA halálának tizenhatodik évfordulóján. Nyugodjon békében.

Szerettei

4335972