Elhalálozás
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, testvér, anyatárs, nagymama, dédnagymama, keresztmama, rokon és jó barát, az árkosi születésű
özv. FARKAS EDIT
(szül. ÜTŐ)
szerető szíve
életének 85. évében
megszűnt dobogni.
Felejthetetlen, drága
halottunk földi maradványait 2025. december 16-án,
kedden 14 órakor helyezzük örök nyugalomra az árkosi ravatalozóháztól az árkosi
temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes.
A gyászoló család
1120664
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága édesanya, nagymama, testvér, rokon, a bikfalvi születésű
sepsiszentgyörgyi
özv. CSEH IBOLYA
(szül. BÉNI)
fájó szíve 72 éves korában hosszas, de türelemmel viselt betegség után megszűnt
dobogni.
Temetése 2025. december 16-án 12 órakor lesz a közös temető ravatalozóházától
a Jehova Tanúi
hitnézete szerint.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
4335971
Hosszú betegség után
életének 93. évében
szeretett feleségem,
BOTH ERZSÉBET
elhunyt.
Szívből kívánok csendes,
örök nyugalmat.
Özvegye
4335975
Megrendülten tudatjuk, hogy drága szüleink, nagyszüleink, dédszüleink,
AULICH SÁNDOR
életének 96. és
AULICH SÁNDORNÉ
KERESZTES ÉVA
életének 93. évében, 72 éves házasság után, kevesebb mint egy nap különbséggel elhunytak.
A lécfalvi temetőben helyezzük őket örök nyugalomra a református egyház
szertartása szerint.
A temetés időpontjáról a későbbiekben adunk hírt.
Pihenésük legyen csendes.
A gyászoló család
1120667
Részvét
Az Egerpataki Erdő-közbirtokosság tagsága és vezetőtanácsa őszinte részvétét fejezi ki a gyászoló családnak
DÉNES SÁNDOR
elhunyta alkalmából.
4335974
Köszönet
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
BEKE IMRE temetésén részt vettek, együttérzésükkel támogattak, lélekben velünk voltak. Emléke legyen áldott.
A gyászoló család
4335969
Megemlékezés
Kit szívünkben érzünk, nem hal meg soha, kit lelkünkkel látunk, nem hagy el soha. Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, amíg élünk, őrizzük őket. Fájó szívvel emlékezünk a kézdiszentléleki
id. FÁBIÁN IMRÉRE halálának 11. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Bánatos családja
1120656
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága gyermekre, testvérre, a székelytamásfalvi
KOVÁCS ÁRPÁDRA halálának tizenhatodik évfordulóján. Nyugodjon békében.
Szerettei
4335972
