Egy hónapos szünetet követően hétfőn folytatódott a női másodosztályú kézilabda-bajnokság. A kilencedik fordulóban a Sepsi-SIC ma 15.30-tól a táblázatban utolsó előtti CS Știința Bacău vendégeként játszik. A sepsiszentgyörgyi csapat a hét második felében a Román Kupába is bekapcsolódik, vasárnap 12 órától a Nagyváradi CSU otthonában lép pályára a 2025–2026. évi kiírás selejtezőjében.

A világbajnokság miatt a másodosztályú bajnokság is szünetelt egy hónapig, az együttesek legutóbb november közepén léptek pályára. A visszavágó-sorozatból még hat forduló van hátra, viszont idén csak egyre kerül sor. Az eddigi nyolc játéknap után a zöld-fehér mezes gárda hat győzelemmel és két vereséggel a hibátlanul éllovas Jászvásári CSM mögött második a rangsorban, míg a CS Știința Bacău egy sikerrel és hét fiaskóval utolsó előtti a tabellán. A háromszéki és a moldvai alakulat legutóbb szeptemberben találkozott, a Szabó Kati Sportcsarnokban a házigazdák átgázoltak a szerényebb játékerőt képviselő ellenfelükön (49–12).

A Román Kupa selejtezőjében mindössze hat másod­osztályú együttes küzd a továbbjutásért: szombaton CS Știința Bacău–Spartac Bukarest, míg vasárnap Nagyváradi CSU–Sepsi-SIC és CS Județean Prahova–Marosvásárhelyi VSK mérkőzést rendeznek. A három győztes januárban az első fordulóban folytathatja szereplését, ahová bekapcsolódik további tizenkét gárda az A-divízióból és hét alakulat a Virágok Ligájából.

„Körülbelül egy hónapos szünetünk volt, amelynek első felében fizikai felkészülést végeztünk, majd két edzőmérkőzést játszottunk az élvonalban szereplő Zilahi HC ellen. A folytatásban néhány nap alatt két összecsapásunk lesz, egy bajnoki Bákóban és egy kupameccs Nagyváradon, aztán újabb hosszabb szünet következik január 18-ig, amikor a székelyudvarhelyi csapatot fogadjuk a másodosztályú pontvadászatban. A pihenő alatt barátságos találkozókkal próbáljuk tartani a ritmust. Két győzelemmel szeretnénk zárni az évet, arra törekszünk, hogy a Román Kupában a következő fordulóba jussunk” – nyilatkozta Carmen Cartaș vezetőedző.

A 9. forduló programja: CS Știința Bacău–Sepsi-SIC (ma, 15.30 óra), Fogarasi CSM–CS Județean Prahova (csütörtök, 12 óra), Hargita KK–Jászvásári CSM (csütörtök, 14 óra). Egy eredmény: Besztercei Ifjúsági Olimpiai Központ–CSM Roman 23–42. (miska)