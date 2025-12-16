HirdetÃ©sek MegrendelÃ©s AprÃ³hirdetÃ©s Impresszum Kapcsolat KeresÅ‘
HÃ¡romszÃ©k, fÃ¼ggetlen napilap SepsiszentgyÃ¶rgy

TornaSikeres verseny SepsiszentgyÃ¶rgyÃ¶n

2025. december 16., kedd, Sport

Folytatva az elmÃºlt Ã©vek hagyomÃ¡nyÃ¡t, az elmÃºlt hÃ©tvÃ©gÃ©n a megyeszÃ©khelyi SzabÃ³ Kati Sportcsarnok adott otthont a torna MikulÃ¡s Kupa egy Ãºjabb, sikeres kiÃ­rÃ¡sÃ¡nak. A viadalon Ã¶sszesen tizenÃ¶t â€“ kÃ¶ztÃ¼k Ã¶t KovÃ¡szna megyei â€“ klub szÃ­neiÂ­ben tÃ¶bb mint 200 fiatal, tehetsÃ©ges sportolÃ³ mutatta be tudÃ¡sÃ¡t, akik minden mozdulatukkal bizonyÃ­tottÃ¡k lelkesedÃ©sÃ¼ket Ã©s kitartÃ¡sukat.

  • A sepsiszentgyÃ¶rgyi tornÃ¡szlÃ¡nyok kitettek magukÃ©rt. FotÃ³: Facebook / Scoala Botos Liviu
    A sepsiszentgyÃ¶rgyi tornÃ¡szlÃ¡nyok kitettek magukÃ©rt. FotÃ³: Facebook / Scoala Botos Liviu

A SepsiszentgyÃ¶rgyi MunicÃ­piumi Sportklub szervezÃ©sÃ©ben szombaton Ã©s vasÃ¡rnap kerÃ¼lt sor a torna MikulÃ¡s KupÃ¡ra, amelyen marosvÃ¡sÃ¡rhelyi, brassÃ³i, barÃ³ti (Flow Dance Studio Ã©s TanulÃ³k Klubja), nagybaconi (Dynamika), kolozsvÃ¡ri, bukaresti, botoÈ™ani-i, piteÈ™ti-i Ã©s sepsiszentgyÃ¶rgyi (MSK Ã©s BotoÈ™ Liviu Tornaiskola) sportolÃ³k vettek rÃ©szt. A szÃ­nvonalas megmÃ©rettetÃ©sen mindenki tudÃ¡sa legjavÃ¡t nyÃºjtotta, a nagyszÃ¡mÃº nÃ©zÅ‘kÃ¶zÃ¶nsÃ©g pedig vastapssal jutalmazott minden versenyzÅ‘t. A fiatal tornÃ¡szok koncentrÃ¡ltan Ã©s fegyelmezetten mutattÃ¡k be gyakorlatukat, produkciÃ³ikon rendre kitÅ±nt a rengeteg gyakorlÃ¡s Ã©s a sok befektetett energia. A szÃ¼lÅ‘k Ã©s edzÅ‘k arcÃ¡n egyarÃ¡nt ott volt a bÃ¼szkesÃ©g, hiszen minden mozdulat, ugrÃ¡s Ã©s fordulat a kitartÃ¡srÃ³l Ã¡rulkodott.

A hÃ¡romszÃ©ki sportolÃ³k Ã¶sszesen harminchat dobogÃ³s helyezÃ©ssel zÃ¡rtÃ¡k az erÅ‘prÃ³bÃ¡t, ebbÅ‘l tizenkettÅ‘ elsÅ‘, tizenhÃ¡rom mÃ¡sodik, tizenegy pedig harmadik helyezÃ©s volt. Ezek kÃ¶zÃ¼l a legtÃ¶bbet a SepsiszentgyÃ¶rgyi MSK tornÃ¡szai gyÅ±jtÃ¶ttÃ©k be, akik huszonhat alkalommal Ã¡llhattak a pÃ³diumra, remek teljesÃ­tmÃ©nyt nyÃºjtva minden kategÃ³riÃ¡ban. Az 5â€“6 Ã©vesek korosztÃ¡lyÃ¡ban a Bukaresti Deni Art Gymnastics nyerte meg a csapatversenyt, az 1-es Ã©s 3-as szintÅ± kategÃ³riÃ¡ban a SepsiszentgyÃ¶rgyi MSK kiemelkedÅ‘en szerepelt, a 2-es szintÅ± tornÃ¡szok viadalÃ¡ban a KolozsvÃ¡ri Allmotion bizonyult a legjobbnak, megelÅ‘zve a megyeszÃ©khelyi BotoÈ™ Liviu TornaiskolÃ¡t. A legidÅ‘sebbek kÃ¶zÃ¶tt a MarosvÃ¡sÃ¡rhelyi Progymnastics lett a legeredmÃ©nyesebb egyÃ¼ttes, a produkciÃ³k magas szÃ­nvonala minden nÃ©zÅ‘t lenyÅ±gÃ¶zÃ¶tt. (t)

HozzÃ¡szÃ³lÃ¡sok
MegosztÃ¡s:   Cikk megjelenÃ©si idÅ‘pontja: 2025-12-16 08:00 Cikk megjelenÃ­tÃ©se: 114 OlvasÃ³ink Ã©rtÃ©kelÃ©se: 0 Szavazatok szÃ¡ma: 0
Az Ã¶n Ã©rtÃ©kelÃ©se:
TÃ¡mogassa a HÃ¡romszÃ©ket!

Ã–nnek is fontos, hogy megbÃ­zhatÃ³, hiteles forrÃ¡sbÃ³l tÃ¡jÃ©kozÃ³djÃ©k? Szeret elemzÃ©seket, vÃ©lemÃ©nyanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni SzÃ©kelyfÃ¶ld mÃºltjÃ¡t, termÃ©szeti, kulturÃ¡lis Ã©rtÃ©keit? SzÃ­vesen olvas a hÃ¡romszÃ©ki mÅ±velÅ‘dÃ©si Ã©letrÅ‘l, Ãºj kÃ¶nyvekrÅ‘l, szÃ­nhÃ¡zi elÅ‘adÃ¡sokrÃ³l? Szereti az alkotÃ³ emberekkel, vÃ¡llalkozÃ³kkal, pedagÃ³gusokkal, sportolÃ³kkal kÃ©szÃ¼lt interjÃºkat? A HÃ¡romszÃ©k napilapnÃ¡l azÃ©rt dolgozunk, hogy tartalmas olvasmÃ¡nyokat kÃ­nÃ¡ljunk Ã–nnek.
Ha Ã–nnek is fontos a HÃ¡romszÃ©k, kÃ©rjÃ¼k, adomÃ¡nyÃ¡val tÃ¡mogassa lapunk internetes kiadÃ¡sÃ¡t.

Napi menÃ¼
SzavazÃ¡s
Ã–n szerint az elmÃºlt Ã©vekben ki volt RomÃ¡nia legjobb miniszterelnÃ¶ke?
















eredmÃ©nyek
szavazatok szÃ¡ma 283
szavazÃ³gÃ©p
2025-12-16: Sport - :

Bajnoki Ã©s kupamÃ©rkÅ‘zÃ©st is jÃ¡tszik a Sepsi-SIC (NÅ‘i kÃ©zilabda, A-divÃ­ziÃ³)

Egy hÃ³napos szÃ¼netet kÃ¶vetÅ‘en hÃ©tfÅ‘n folytatÃ³dott a nÅ‘i mÃ¡sodosztÃ¡lyÃº kÃ©zilabda-bajnoksÃ¡g. A kilencedik fordulÃ³ban a Sepsi-SIC ma 15.30-tÃ³l a tÃ¡blÃ¡zatban utolsÃ³ elÅ‘tti CS È˜tiinÈ›a BacÄƒu vendÃ©gekÃ©nt jÃ¡tszik. A sepsiszentgyÃ¶rgyi csapat a hÃ©t mÃ¡sodik felÃ©ben a RomÃ¡n KupÃ¡ba is bekapcsolÃ³dik, vasÃ¡rnap 12 Ã³rÃ¡tÃ³l a NagyvÃ¡radi CSU otthonÃ¡ban lÃ©p pÃ¡lyÃ¡ra a 2025â€“2026. Ã©vi kiÃ­rÃ¡s selejtezÅ‘jÃ©ben.
2025-12-16: Sport - :

MagyarorszÃ¡g Ã¡tvette a stafÃ©tabotot (NÅ‘i kÃ©zilabda, vilÃ¡gbajnoksÃ¡g)

A hollandâ€“nÃ©met kÃ¶zÃ¶s rendezÃ©sÅ± nÅ‘i kÃ©zilabda-vilÃ¡gbajnoksÃ¡g vasÃ¡rnapi zÃ¡rÃ³napjÃ¡n a magyar szÃ¶vetsÃ©g elnÃ¶ke, IlyÃ©s Ferenc Ã©s alelnÃ¶ke, PÃ¡linger Katalin Ã¡tvette a nemzetkÃ¶zi szÃ¶vetsÃ©gtÅ‘l a vilÃ¡gbajnoksÃ¡g zÃ¡szlajÃ¡t, mivel 2027-ben MagyarorszÃ¡g lesz a nÅ‘i torna hÃ¡zigazdÃ¡ja.
rel="noreferrer"