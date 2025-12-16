Folytatva az elmÃºlt Ã©vek hagyomÃ¡nyÃ¡t, az elmÃºlt hÃ©tvÃ©gÃ©n a megyeszÃ©khelyi SzabÃ³ Kati Sportcsarnok adott otthont a torna MikulÃ¡s Kupa egy Ãºjabb, sikeres kiÃ­rÃ¡sÃ¡nak. A viadalon Ã¶sszesen tizenÃ¶t â€“ kÃ¶ztÃ¼k Ã¶t KovÃ¡szna megyei â€“ klub szÃ­neiÂ­ben tÃ¶bb mint 200 fiatal, tehetsÃ©ges sportolÃ³ mutatta be tudÃ¡sÃ¡t, akik minden mozdulatukkal bizonyÃ­tottÃ¡k lelkesedÃ©sÃ¼ket Ã©s kitartÃ¡sukat.

A SepsiszentgyÃ¶rgyi MunicÃ­piumi Sportklub szervezÃ©sÃ©ben szombaton Ã©s vasÃ¡rnap kerÃ¼lt sor a torna MikulÃ¡s KupÃ¡ra, amelyen marosvÃ¡sÃ¡rhelyi, brassÃ³i, barÃ³ti (Flow Dance Studio Ã©s TanulÃ³k Klubja), nagybaconi (Dynamika), kolozsvÃ¡ri, bukaresti, botoÈ™ani-i, piteÈ™ti-i Ã©s sepsiszentgyÃ¶rgyi (MSK Ã©s BotoÈ™ Liviu Tornaiskola) sportolÃ³k vettek rÃ©szt. A szÃ­nvonalas megmÃ©rettetÃ©sen mindenki tudÃ¡sa legjavÃ¡t nyÃºjtotta, a nagyszÃ¡mÃº nÃ©zÅ‘kÃ¶zÃ¶nsÃ©g pedig vastapssal jutalmazott minden versenyzÅ‘t. A fiatal tornÃ¡szok koncentrÃ¡ltan Ã©s fegyelmezetten mutattÃ¡k be gyakorlatukat, produkciÃ³ikon rendre kitÅ±nt a rengeteg gyakorlÃ¡s Ã©s a sok befektetett energia. A szÃ¼lÅ‘k Ã©s edzÅ‘k arcÃ¡n egyarÃ¡nt ott volt a bÃ¼szkesÃ©g, hiszen minden mozdulat, ugrÃ¡s Ã©s fordulat a kitartÃ¡srÃ³l Ã¡rulkodott.

A hÃ¡romszÃ©ki sportolÃ³k Ã¶sszesen harminchat dobogÃ³s helyezÃ©ssel zÃ¡rtÃ¡k az erÅ‘prÃ³bÃ¡t, ebbÅ‘l tizenkettÅ‘ elsÅ‘, tizenhÃ¡rom mÃ¡sodik, tizenegy pedig harmadik helyezÃ©s volt. Ezek kÃ¶zÃ¼l a legtÃ¶bbet a SepsiszentgyÃ¶rgyi MSK tornÃ¡szai gyÅ±jtÃ¶ttÃ©k be, akik huszonhat alkalommal Ã¡llhattak a pÃ³diumra, remek teljesÃ­tmÃ©nyt nyÃºjtva minden kategÃ³riÃ¡ban. Az 5â€“6 Ã©vesek korosztÃ¡lyÃ¡ban a Bukaresti Deni Art Gymnastics nyerte meg a csapatversenyt, az 1-es Ã©s 3-as szintÅ± kategÃ³riÃ¡ban a SepsiszentgyÃ¶rgyi MSK kiemelkedÅ‘en szerepelt, a 2-es szintÅ± tornÃ¡szok viadalÃ¡ban a KolozsvÃ¡ri Allmotion bizonyult a legjobbnak, megelÅ‘zve a megyeszÃ©khelyi BotoÈ™ Liviu TornaiskolÃ¡t. A legidÅ‘sebbek kÃ¶zÃ¶tt a MarosvÃ¡sÃ¡rhelyi Progymnastics lett a legeredmÃ©nyesebb egyÃ¼ttes, a produkciÃ³k magas szÃ­nvonala minden nÃ©zÅ‘t lenyÅ±gÃ¶zÃ¶tt. (t)