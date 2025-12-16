Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Női kézilabda, világbajnokságMagyarország átvette a stafétabotot

2025. december 16., kedd, Sport

A holland–német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság vasárnapi zárónapján a magyar szövetség elnöke, Ilyés Ferenc és alelnöke, Pálinger Katalin átvette a nemzetközi szövetségtől a világbajnokság zászlaját, mivel 2027-ben Magyarország lesz a női torna házigazdája.

  • Fotó: Magyar Kézilabda-szövetség
    Fotó: Magyar Kézilabda-szövetség

„Büszkék vagyunk rá, hogy egyedüli rendezőként lehet Magyarország a női világbajnokság házigazdája, hiszen a sportágban manapság egyre ritkább az ilyenfajta szervezési modell, mindez büszkeség, egyben kihívás is számunkra. A Magyar Kézilabda-szövetség a sikeres pályázatot követően immár a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökséggel együtt dolgozik a megvalósításon” – emelte ki Ilyés Ferenc Rotterdamban.

A szövetség elnöke hozzátette, hogy a világbajnokság sikerének egyik fontos eleme a magyar válogatott szereplése lesz, viszont nem aggódik emiatt: „Az eddigi három magyarországi női kézilabda-világbajnokságon egy arany- és két ezüstérmet szereztünk, azonban ekkora nyomást természetesen nem akarunk helyezni a mostani csapatra, amely a világ élvonalában van Európa-bajnoki bronzérmesként, olimpiai hatodik és világbajnoki hetedik helyezettként.”

A sportág 28. női világbajnokságára két év múlva november 30. és december 19. között kerül sor. A torna a Los Angelesben rendezendő olimpia szempontjából is rendkívül fontos esemény lesz, ugyanis az aranyérmes kijut az ötkarikás játékokra, míg a 2–7. helyezettek részt vehetnek a 2028 tavaszán sorra kerülő selejtezőtor­nákon.

Az előző három világbajnoksághoz hasonlóan 32 csapat szerepel majd, a rendező Magyarország mellett a friss világbajnok, Norvégia is biztos részvevő, a további együttesek 2026 és 2027 folyamán a kontinensbajnokságokon és a kontinentális selejtezőkben juthatnak ki. A lebonyolítás sem változik, azaz az alakulatok nyolc négyes csoportban kezdik meg a küzdelmeket, ezt követően a középdöntőben vagy az alsóházat jelentő Elnöki Kupában folytatják szereplésüket.

A középdöntő után a negyeddöntőtől egyenes ki­eséses rendszerben zajlik a küzdelem. Ami változás a mostani tornához képest, hogy az olimpiai selejtezős helyek kiosztása miatt az 5–8. helyért is helyosztókra kerül sor.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-16 08:00 Cikk megjelenítése: 138 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 283
szavazógép
2025-12-16: Sport - :

Sikeres verseny Sepsiszentgyörgyön (Torna)

Folytatva az elmúlt évek hagyományát, az elmúlt hétvégén a megyeszékhelyi Szabó Kati Sportcsarnok adott otthont a torna Mikulás Kupa egy újabb, sikeres kiírásának. A viadalon összesen tizenöt – köztük öt Kovászna megyei – klub színei­ben több mint 200 fiatal, tehetséges sportoló mutatta be tudását, akik minden mozdulatukkal bizonyították lelkesedésüket és kitartásukat.
2025-12-16: Sport - :

A brassói Barátság Kupán léptek szőnyegre (Birkózás)

Szombaton Brassóban rendezték meg a birkózó Barátság Kupa idei kiírását, ahol a sepsiszentgyörgyi sportolók tíz alkalommal is dobogóra állhattak. A népes mezőnyt felvonultató versenyen két megyeszékhelyi klub is képviseltette magát.
rel="noreferrer"