A holland–német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság vasárnapi zárónapján a magyar szövetség elnöke, Ilyés Ferenc és alelnöke, Pálinger Katalin átvette a nemzetközi szövetségtől a világbajnokság zászlaját, mivel 2027-ben Magyarország lesz a női torna házigazdája.
„Büszkék vagyunk rá, hogy egyedüli rendezőként lehet Magyarország a női világbajnokság házigazdája, hiszen a sportágban manapság egyre ritkább az ilyenfajta szervezési modell, mindez büszkeség, egyben kihívás is számunkra. A Magyar Kézilabda-szövetség a sikeres pályázatot követően immár a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökséggel együtt dolgozik a megvalósításon” – emelte ki Ilyés Ferenc Rotterdamban.
A szövetség elnöke hozzátette, hogy a világbajnokság sikerének egyik fontos eleme a magyar válogatott szereplése lesz, viszont nem aggódik emiatt: „Az eddigi három magyarországi női kézilabda-világbajnokságon egy arany- és két ezüstérmet szereztünk, azonban ekkora nyomást természetesen nem akarunk helyezni a mostani csapatra, amely a világ élvonalában van Európa-bajnoki bronzérmesként, olimpiai hatodik és világbajnoki hetedik helyezettként.”
A sportág 28. női világbajnokságára két év múlva november 30. és december 19. között kerül sor. A torna a Los Angelesben rendezendő olimpia szempontjából is rendkívül fontos esemény lesz, ugyanis az aranyérmes kijut az ötkarikás játékokra, míg a 2–7. helyezettek részt vehetnek a 2028 tavaszán sorra kerülő selejtezőtornákon.
Az előző három világbajnoksághoz hasonlóan 32 csapat szerepel majd, a rendező Magyarország mellett a friss világbajnok, Norvégia is biztos részvevő, a további együttesek 2026 és 2027 folyamán a kontinensbajnokságokon és a kontinentális selejtezőkben juthatnak ki. A lebonyolítás sem változik, azaz az alakulatok nyolc négyes csoportban kezdik meg a küzdelmeket, ezt követően a középdöntőben vagy az alsóházat jelentő Elnöki Kupában folytatják szereplésüket.
A középdöntő után a negyeddöntőtől egyenes kieséses rendszerben zajlik a küzdelem. Ami változás a mostani tornához képest, hogy az olimpiai selejtezős helyek kiosztása miatt az 5–8. helyért is helyosztókra kerül sor.
