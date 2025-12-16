Szombaton Brassóban rendezték meg a birkózó Barátság Kupa idei kiírását, ahol a sepsiszentgyörgyi sportolók tíz alkalommal is dobogóra állhattak. A népes mezőnyt felvonultató versenyen két megyeszékhelyi klub is képviseltette magát.

Közel százötven, 7–14 év közötti sportoló lépett szőnyegre szombaton Brassóban, ahol a birkózó Barátság Kupa idei kiírását rendezték meg. Az eseményen a Sepsi ISK színeiben tizenegy, a Sepsiszentgyörgyi MSK csapatából öt versenyző vett részt, a megyeszékhelyiek mérlege összesen tíz dobogós helyezés.

A sportiskolás csapatból (edzők: Kertész Dávid, Hatos Péter, Kertész Mátyás) a legjobb eredményt az 58 kilogrammos Sebestyén Ádám érte el, aki remek teljesítménnyel a második helyen végzett. Harmadik helyen zárt Sorbán-Lepedus Ábel (58 kg), Bartók Tas (23 kg), Paizs Barna (40 kg), Benkő Samu (50 kg) és Váncsa László (81 kg), mindannyian nagyszerű küzdelemmel biztosították helyüket a dobogón. A sportiskolás csapatban remekül teljesített, de a dobogós helyekről lemaradt Sebastian Barbu, Vajda József, Rákosi Zalán, Tóth László és Kozák Bálint is.

A municípiumi sportklub (edző: Mátéfi Árpád) öt birkózópalántát nevezett a Cenk alatti városban szervezett megmérettetésre. Mérlegük egy első és egy második helyezés mellett két harmadik és egy ötödik hely. A 33 kilogrammos súlycsoportban érdekelt Mihalea Dârjan kiváló teljesítménnyel nem talált legyőzőre, míg Diana Dârjan (33 kg) a második, Livia Dârjan (44 kg) és David Ene (50 kg) a harmadik, Eirini Hadjipanayiotou (50 kg) pedig kitartó küzdelem után az ötödik pozícióban végzett. (tibodi)