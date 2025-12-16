A nap fotója

Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
2025. december 16., kedd, Szabadidő
  • A hét végén tartották a sepsiszentgyörgyi karácsonyi kézművesvásárt a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében. Fotó: Albert Levente
    A hét végén tartották a sepsiszentgyörgyi karácsonyi kézművesvásárt a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében. Fotó: Albert Levente
A brassói Barátság Kupán léptek szőnyegre (Birkózás)

Szombaton Brassóban rendezték meg a birkózó Barátság Kupa idei kiírását, ahol a sepsiszentgyörgyi sportolók tíz alkalommal is dobogóra állhattak. A népes mezőnyt felvonultató versenyen két megyeszékhelyi klub is képviseltette magát.
2025-12-16: Gazdakör - Incze Péter:

Átalakulóban a megye mezőgazdasága

Kozma Béla, a megyei mezőgazdasági igazgatóság vezetője nemrég a prefektúrán beszámolt Kovászna megye mezőgazdaságának a helyzetéről és az általa vezetett hivatal munkájáról. Ennek kapcsán beszélgettünk el az igazgatóval. 
