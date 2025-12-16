Átalakulóban a megye mezőgazdasága

Kozma Béla, a megyei mezőgazdasági igazgatóság vezetője nemrég a prefektúrán beszámolt Kovászna megye mezőgazdaságának a helyzetéről és az általa vezetett hivatal munkájáról. Ennek kapcsán beszélgettünk el az igazgatóval.

Kozma Bélától megtudtuk, hogy a megyében összesen 185 811 hektár terület áll mezőgazdasági művelés alatt, ebből 82 709 ha szántó, 41 786 ha kaszáló, 60 613 ha legelő és 703 hektár gyümölcsös. A mezőgazdasági terület 77 százaléka hegyvidéken található. A gazdaságok 92 százaléka tíz hektár alatti, az utóbbi időben viszont csökkent a kisgazdaságok száma, egyféle koncentráció észlelhető a nagyobb gazdaságok javára.

Növénytermesztés és átlagtermések

Lássuk, hogy alakult az átlagtermés ebben az évben a különböző kultúráknál. Búzát 19 679 hektárra vetettek, az elért hektáronkénti átlagtermés 5183 kilogramm volt. 600 hektárra került rozs, az átlagtermés 2500 kg, 1020 hektárra tritikálé, az átlagtermés 4902 kg volt. Őszi árpát 950 hektárra vetettek, 4710 kg-os átlagterméssel, tavaszi árpa 2500 hektáron került a földbe, az átlaghozam 4800 kg. Zabot 800 hektáron vettek, az átlagtermés hektáronként 2125 kg.

Egyre nagyobb teret hódít a repce, ebben az évben 2449 hektáron termelték, az átlagtermés 3022 kg. Szemes borsót 250 hektáron termeltek, az átlaghozam 2200 kg. A szemes kukorica, amely az éghajlat felmelegedésével egyre nagyobb teret hódít, 13 033 hektárt foglalt el, október végéig ennek valamivel több mint 75 százalékát takarították be, az átlagtermés pedig addig 7143 kg volt. Takarmánynak szánt silókukoricát 2900 hektáron termeltek, az átlagtermés hektáronként 37 500 kg zöldtömeg volt. Az időjárás felmelegedésének hatására a kultúrák közt megjelent a napraforgó is, ebben az évben 1252 hektáron vetettek belőle, az átlagtermés 2490 kilogram volt. Szóját 220 hektáron termeltek a megyében, az átlagtermés pedig 2100 kg volt.

A térségre jellemző, valamikor jelentős területet elfoglaló cukorrépa-termesztés az értékesítési lehetőség hiánya miatt igen nagy mértékben visszesett, ebben az évben csupán 735 hektáron ter­mesztették, az átlagtermés 43 077 kg. Szinte mindenki a Bákó megyei romani cukorgyárral kötött szerződést, páran a marosludasi feldolgozóval, amely két éve indult újra, miután román befektetők megvették. Ugyanazon befektetők megvásárolták a botfalusi cukorgyárat is, de ennek újraindítása nem biztos, hogy megtörténik a közeljövőben.

Étkezési burgonyát 12 573 hektárra ültettek, az átagtermés az időjárás viszontagságai miatt viszonylag alacsony, 17 450 kg. Nagyon megfogyatkozott az elismert vetőgumót termelők száma, a terület mindössze 150 hektárra apadt, az átlagtermés 18 000 kilogramm volt.

Ha a fenti adatokat összevetjük, látható, hogy a megyében ebben az esztendőben először nagyobb területen termesztettek kukoricát, mint a sokak által háromszéki valutának nevezett burgonyát.

A burgonyatermesztés kapcsán az igazgató sajnálatát fejezte ki, hogy az étkezési burgonyát ter­mesztők nem kapták meg a 200 eurós hektáronkénti támogatást. Ez sok gazdát nagyon kellemetlenül érintett, hiszen az előző években évente közel 1300 gazda tett le kérést közel 7000 hektár burgonyára. A háromszéki gazdák így több mint 1,2 millió euró értékű támogatástól estek el ebben az esztendőben. Az igazgató reméli, hogy a jövő évben újraindul a támogatás kifizetése.

Állattenyésztés és gépesítés

Kozma Béla adatai szerint a megyében 46 906 szarvamarha szerepel a nyilvántartásokban, 32 675 sertés, 223 924 juh, 5430 kecske, 8080 ló, közel 100 000 szárnyas, 5985 nyúl és 11 825 méhcsalád. Az igazgató elmondása szerint nálunk is enyhén csökken a haszonállatok száma, de jóval kisebb mértékben, mint más megyékben. Itt is jellemző az állatlétszám-koncentráció, a felhagyó gazdák általában a nagyobb farmoknak adják el állataikat.

Kozma Béla örvendetesnek tartja, hogy már több fejőstehéntartó gazdaság áttért az automatizálásra, a vidékfejlesztési ügynökség (AFIR) által meghirdetett pályázati pénzek segítségével vettek és használják már közel tíz fejősfarmon a robot fejőgépeket.

Kozma Béla adatai szerint a megyében 7034 traktor van nyilvántartásban, ezek több mint kétharmada új, a vidékfejlesztési pályázatok segítségével vásárolt eszköz. Az arató-cséplő gépek száma 563, a burgonyaszedő kombájnok és szedőgépek száma 990. Ezek között is számos új kombájnt vásároltak pályázati pénzek felhaszálásával.

Szeszélyes időjárás, jelentős károk

Az igazgató a 2025-ös szeszélyes időjárás miatti károkról is közölt velünk adatokat. A késő tavaszi fagy Gelencén okozott nagyobb kárt, két és fél hektár szilvafákkal beültetett területen ez 80 százalékos volt. A május 6-i jégeső Barót környékén 39 hektáron különféle kultúráknál okozott több mint 60 százalékos kárt. A május 25 és június 1. közötti hatalmas esőzések és áradások 1162 hektáron közel 65 százalékos kárt tettek a megye több községében. Július 9-én a hatalmas szélvihar okozott 202 hektáron Dálnokban és Csernátonban a búzánál és repcénél 77 százalékos kárt.

A károkat a községi kárfelmérő bizottságok és az igazgatóság szakemberei felmérték és elkészítették a szükséges iratokat, majd az igazgatóság elküldte azokat az agrárminisztériumhoz. Kozma Béla elmondása szerint az agrárminiszter személyesen is megígérte, hogy a kárvallottak megkapják a törvény által meghatározott kártérítést, de egyelőre semmi hivatalos válasz nem érkezett a minisztériumtól.

Földeladás, rendeltetésváltás

A földeladással kapcsolatban, amelynek iratai az igazgatósághoz kerülnek végleges jóváhagyásra, Kozma Béla elmondta, hogy a január 1. és októben 31-i időszakban összesen 619 mezőgazdasági terület eladási iratcsomóját ellenőrizték, és ebből igazoló akták hiányában csak két eladást nem hagytak jóvá.

Az igazgatóságnak kell jóváhagynia a mezőgazdasági művelésből kiveendő területeket is, itt 19 kérést írtak alá 52 hektárra, a kivett területeken beruházások, építkezések fognak megvalósulni.

Biogazdálkodás, engedélyköteles termények

A mezőgazdasági igazgatóság foglalkozik a biotermesztőkkel is. Jelenleg 182 biogazdaságot tartanak nyilván, 8 biofeldolgozót, 7 forgalmazót és három exportőrt. A megyében jelentős területen, összesen 13 147 hektáron foglalkoznak biotermeléssel, van, aki már megkapta a végleges engedélyt – közel 11 000 hektárra –, mások a biotermesztésre való átállás időszakában vannak.

Eddig 320 méhcsalád tulajdonosa iratkozott be a bioméztermelésbe. Ebben az évben a méhészeknek 360 órás szakmai felkészítőt is tartottak, ez is feladatuk közé tartozik, mióta a szaktanácsadó hivatalt megszüntették és annak szakembereit az igazgatóságokra tették át. Kozma Béla szerint nagyon hiányzik a gazdáknak a szaktanácsadási láncszem, a mostani személyzetükkel a nagy mennyiségű munka mellett alig jut idő képzések szervezésére.

A védett körülmények közt (fóliasátrakban vagy üvegházakban) termelt zöldséges nemzeti programba a megyéből kilenc személy iratkozott be paradicsommal, paprikával, uborkával, zöldhagymával és padlizsánnal.

Az igazgatóság foglalkozik a törvény által védettnek nyilvánított diófák kivágásának engedélyezésével, a kábítószer-alapanyagot tartalmazó mák- és kenderültetvények jóváhagyásával és ellenőrzésével, utóbbiaknál két kérést hagytak jóvá ebben az évben, a máknál 6,9 hektárra, a kendernél pedig 12,5 hektárra.

Vadkárok

A vadkárok, a medve, csóka és varjú, farkas, róka, őz, vaddisznó által okozott károk felértékelésében is részt kell venniük az igazgatóság szakembereinek. Az év elejétől 429 vadkáros iratcsomót állítottak össze. Az igazgató adatai szerint főleg a medvék 48 szarvasmarhát, egy bivalyt, 271 juhot, 2 lovat öltek meg és 30 méhkaptárt pusztítottak el, a növénytermesztésben a vadkárok 399 hektárt tesznek ki.

Számtalan feladat, kevés szakember

Az igazgató elmondása szerint a fentiek mellett a hivatal hatáskörébe tartozik még számtalan engedélyezés és ellenőrzés a termelői igazolványok kibocsátásától, a hagyományos termékek jóváhagyásától a piaci zöldség- és gyümölcsárusok, az iskolai gyümölcsbeszállítók ellenőrzéséig, mindemellett rengeteg jelentést állítanak össze a minisztérium felé.

Az igazgató szerint a megye prefektusa, Ráduly István is elcsodálkozott, hogy mennyi feladat hárul a mezőgazdasági igazgatóságokra. A prefektus gratulált a munkaközösségnek, munkájukra vonatkozóan ő ugyanis egyetlen reklamációt sem kapott. Jelenleg a hivatalnál 19 szakember dolgozik, de a rengeteg munkához képest az igazgató szerint kevés a személyzet. Vannak üres állásaik is, de egyelőre a kormány rendelkezései szerint nem lehet senkit alkalmazni.