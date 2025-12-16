Hatan pizsamában szilveszter estéjén

A Tamási Áron Színház tavalyi szilveszteri előadása a kézdivásárhelyi Udvartér Színház vendégjátéka volt Kolcsár József rendezésében, mely olyan nagy sikert aratott a nézők körében, hogy idén is ugyanennek az alkotócsapatnak a produkcióját kínálja szilveszteri közönségének a sepsiszentgyörgyi színház. A szerző is ugyanaz, Marc Camoletti, akinek ezúttal a Hatan pizsamában című darabját állítják színpadra. A készülő előadásról a rendező vallott lapunknak.

Kérdésünkre, hogy milyen érzés számára abban a színházban rendezni, ahol egykor igazgatóként is tevékenykedett, Kolcsár József azt válaszolta, hogy jó érzés, de azóta sokat változott a társulat, és annyira szorítja őket a határidő, hogy nem sok ideje jut nosztalgiázni, minden energiájával az új produkció elkészítésére koncentrál. Annál is inkább, hogy ezúttal játszik is az általa rendezett előadásban. Bevallása szerint az Udvartér Színház igazgatója, Lung László Zsolt felkérésére vállalta el az előadás egyik szerepét is a rendezés mellett, a társulat új produkcióinak kiválasztásánál ugyanis fontos szempont, hogy kevés szereplősek legyenek, és lehetőleg olyan színészekkel dolgozzanak, akikre számítani lehet a színház műsorának összeállítása, turnék szervezése során. „Egy kicsit talán az is benne van ebben a döntésemben, hogy nagyon szeretek Zsolttal játszani, már többször is jó partnerei voltunk egymásnak a színpadon” – fogalmazott Kolcsár József. A 2016 szilveszterén bemutatott Ketten a neten című előadás, melynek két főszerepét alakították, a kézdivásárhelyi színház egyik legsikeresebb előadása volt. Mint mondta, jó munkafolyamat zajlik, jó a csapat, amellyel dolgozik, mindenki készséges, segítőkész. „Nagyjából ugyanarra számíthat a közönség, amit tavaly szilveszterkor is látott. Ezek nem lélektani realista darabok, hanem pörgős vígjátékok, melyek többnyire a párkapcsolatok visszásságait járják körül” – magyarázta a rendező.

Gérard és Claudine látszólag jól működő házasságban él egymással, de váratlanul egy „szerelmi gubanc” kellős közepén találják magukat. A félreértésekre, helyzetkomikumra épülő történet garantálja a nevetést, ám a felszín alatt mélyebb, komolyabb emberi problémák is megjelennek. Marc Camoletti (1923–2003) francia vígjátékszerző, színház- és filmrendező is volt, aki igazán tudta, hogyan kell szórakoztatni a közönséget, de komédiái az emberi kapcsolatok törékenységéről is szólnak, műveit úgy építi fel, hogy időnként szembesülnie kell a nézőnek önmagával, saját hibáival, gyarlóságával. A Hatan pizsamában című darab egyszerre könnyed és fájdalmas – egy kacagással kísért vallomás tévedésekről, vágyakról, és arról, hogy még a biztosnak hitt kötelékek is szétcsúszhatnak, ha nem elég figyelmes az ember.

Kolcsár József szerint az ilyenfajta előadások is akkor tudnak jól működni, ha az alkotók nem veszik félvállról a humort, megpróbálják megkeresni a szereplők teljes igazságát. Mint mondta, ebben az esetben is igazán kíváncsi volt arra, hogy mitől tud összeomlani egy látszólag boldog család. „Gondjaink egyik forrása, hogy könnyebb hazugságban élni, mint szembenézni a fájdalmas, nyers igazsággal” – összegzett, hangsúlyozva: örülne, ha az idei szilveszteri előadásból is megmaradna néhány ilyen jellegű gondolat a nézőkben a nevetésen túl.

Kolcsár József mellett D. Gulácsi Zsuzsanna, Lung László Zsolt, Székely D. Krisztina, Márton Emőke Katinka és Tóth Árpád lesznek az előadás szereplői. A rendező alkotótársa volt még Varga Csenge Orsolya dramaturg, Gáspár Anna-Mária díszlet- és jelmeztervező, valamint Lung László Zsolt, aki produkciós vezetőként és segédrendezőként is tevékenykedett. Ügyelő és kellékes Mike Imola és Bangyán Réka. Az előadás csupán két alkalommal kerül műsorra a Tamási Áron Színház nagytermében: december 31-én 18 órától és január 3-án 19 órától.