Megemlékezés Temesváron

2025. december 16., kedd, Belföld

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a December 15. – a Román–Magyar Szolidaritás Napja Egyesület emlékező konferenciát rendezett december 13-án Temesváron az Új Ezredév Református Központban.

  • Fotó: Tőkés László EMNT-elnök sajtóirodája
A megemlékezésen ezúttal is arra kívánták felhívni a köz figyelmét, hogy 36 évvel ezelőtt a Bánság fővárosában pattant ki a romániai forradalom szikrája, amikor románok és magyarok kiálltak az egyházi és állami hatóságok által üldözött és száműzetésre ítélt Tőkés László református lelkipásztor mellett, majd pedig együtt harcoltak a kommunista diktatúra megtorló gépezete ellen – tájékoztat a Tőkés László EMNT-elnök sajtóirodája által kiadott közlemény.

A szombaton lezajlott konferencián több, a rendszerváltásban szerepet vállaló személyiség idézte fel akkori élményeit és fogalmazta meg következtetéseit a „mi volt” és „hová jutottunk” jegyében. A rendezvényen felszólaló Tőkés László a közös emlékezés fontosságáról szólva kiemelte: az 1989-es romániai forradalom óta már egész nemzedékek nőttek fel úgy, hogy semmilyen személyes tapasztalatuk és ismeretük sincs az akkor történtekről. „Nekik csak az atyák mondhatják el hitelesen a forradalom előtti állapotokat és az 1989. decemberi eseményeket. A félrevezetetteknek is szükségük van a felvilágosításra, akik nosztalgiával gondolnak vissza a Ceauşescu-rezsim időszakára. A történelmi amnéziának nevezett emlékezetkiesés, valamint a tudatos történelemhamisítás veszélye is szükségessé teszi az egészséges emlékezet ébresztgetését. A 36 esztendővel ezelőtti reményeink beteljesületlensége, a demokratikus rendszerváltozás kisiklása, a jelenlegi válságos társadalmi állapotok kilátástalansága ugyancsak arra késztet bennünket, hogy ne feledkezzünk meg »Isten dolgairól«, az Ő egykori csodálatos szabadításáról, 1989 lélekemelő adventjéről és karácsonyáról, hanem a jövőre nézve is »Istenbe vessük reménységünket«.” Majd levonva a következtetést kijelentette: „az emlékezésnek tehát a rendszerváltozás folytatására, a szabadság, a demokrácia és a jogosság teljes kivívására kell indítania bennünket”.

A konferencia másnapján, december 14-én a temesvár-belvárosi református templomban – amelynek falán emléktáblák hirdetik négy nyelven: innen indult a diktatúrát megdöntő forradalom 1989. december 15-én – Tőkés László, a gyülekezet egykori lelkésze hirdette Isten igéjét. A templom falán lévő emléktábláknál Tolnay István szólt röviden, majd elhelyezték a kegyelet és tisztelet koszorúit. A Himnusz eléneklésével ért véget a 36. megemlékezés Temesváron.

Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-16 08:00 Cikk megjelenítése: 162 Olvasóink értékelése: 4 Szavazatok száma: 1
