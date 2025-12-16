Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Elutasított és megszavazott indítványA kormány túlélte, a miniszter nem mond le

2025. december 16., kedd, Belföld

Túlélte az ellenzéki törvényhozók által beterjesztett bizalmatlansági indítványt a tegnapi parlamenti szavazáson a kormány, a szenátus azonban a Szociáldemokrata Párt (PSD) hozzájárulásával megszavazta a Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter elleni egyszerű indítványt.

    Fotó: gov.ro

A kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítványt aláíró 117 kezdeményező Ilie Bolojan miniszterelnök lecserélését és a Mentsétek meg Romániát Szövetségnek (USR) a koalícióból történő eltávolítását tűzte ki célul. A parlament tegnapi együttes ülésén a kormány megbuktatására 139 törvényhozó szavazott, két ellenszavazat volt, a kormánypártok képviselői és szenátorai pedig nem szavaztak. A kabinet megbuktatásához a törvényhozók többségének támogatására, 232 voksra lett volna szükség.

Tegnap délután került sor a szenátusban a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) által benyújtott, Diana Buzoianu USR-s környezetvédelmi miniszter ellen szóló egyszerű indítvány szavazására. A PSD már délelőtt bejelentette, meg fogják szavazni az indítványt, mert Diana Buzoianunak vállalnia kell a politikai felelősséget a katasztrofálisan rossz döntések miatt, amelyek következtében 15 településen több mint 120 ezer ember maradt ivóvíz nélkül. Mihai Fifor képviselő a Facebook-oldalán azt írta, az USR minisztere elleni indítvány megszavazásával a PSD nem szegi meg a koalíciós megállapodást. Szerinte ezt éppenséggel Ilie Bolojan miniszterelnök teszi meg, amikor a tények ellenére védelmébe veszi Diana Buzoianut, akinek sorozatos súlyos hibái közvetlen hatással vannak az emberek életére. A PSD szenátorainak szavazatával végül az indítványt 74 támogató és 43 ellenszavazattal, egy tartózkodás mellett fogadta el a felsőház.

A szavazást követően Diana Buzoianu kijelentette, nem mond le, és semmilyen körülmények között nem hagyja magát a tisztségével zsarolni, Dominic Fritz, az USR elnöke pedig magyarázatot kért Sorin Grindeanu PSD-vezetőtől a szociáldemokraták szavazatára, hiszen a koalíciós megállapodásban tételesen szerepel, hogy a kormánypártok nem szavazzák meg a miniszterek elleni indítványokat. Fritz szerint a PSD és az AUR el akarja terelni a figyelmet az igazságszolgáltatási rendszer problémáiról.

