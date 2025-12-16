Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Leégett egy istálló

2025. december 16., kedd, Közélet

Leégett egy istálló vasárnap este a Nagyborosnyóhoz tartozó Kispatakon.

    Fotó: Megyei sürgősségi felügyelőség sajtóirodája

A megyei sürgősségi felügyelőséget fél kilenckor riasztották, a Sepsiszentgyörgyről a helyszínre küldött két hivatásos tűzoltócsapatot egy rohammentő is kísérte. Az oltásban a nagyborosnyói önkéntes alakulat is részt vett. Az épület egészét elborító lángokat ötórás bevetés nyomán sikerült megfékezni és eloltani. A tűzben a gazdasági épület mellett megsemmisült két tonna takarmány is, személyi sérülés nem történt. A tűz okát még vizsgálják – közölte tegnap délután a sürgősségi felügyelőség. (dvk) 

rel="noreferrer"