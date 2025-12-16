Leégett egy istálló

Előző írásunk

Nem bukkant fel újabb fertőzés azon a több mint húsz háromszéki településen, ahol járványhelyzeti korlátozásokat kellett bevezetni múlt hónap elején, miután egy bitai háztáji gazdaságban beigazolódott az afrikai sertéspestis jelenléte – tájékoztatott Örsi Csaba. A Kovászna Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője szerint letelt a harminc nap, amíg a korlátozásokat elrendelték, a körzeti állatorvosok elvégezték a sertésállomány klinikai vizsgálatát, újabb megbetegedésekre utaló tüneteket szerencsére nem találtak, így tegnaptól, december 15-étől felszámoltnak nyilvánították a fertőzési gócot, és feloldották a szigorításokat.