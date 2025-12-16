Leégett egy istálló vasárnap este a Nagyborosnyóhoz tartozó Kispatakon.
A megyei sürgősségi felügyelőséget fél kilenckor riasztották, a Sepsiszentgyörgyről a helyszínre küldött két hivatásos tűzoltócsapatot egy rohammentő is kísérte. Az oltásban a nagyborosnyói önkéntes alakulat is részt vett. Az épület egészét elborító lángokat ötórás bevetés nyomán sikerült megfékezni és eloltani. A tűzben a gazdasági épület mellett megsemmisült két tonna takarmány is, személyi sérülés nem történt. A tűz okát még vizsgálják – közölte tegnap délután a sürgősségi felügyelőség. (dvk)
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.