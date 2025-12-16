Forgalmi bűncselekmények

Szombat délelőtt Kilyénben a sepsiszentgyörgyi rend­őrök gyorshajtás miatt állítottak meg egy autót. A sofőr alkoholszintje 0,52 mg/l volt, ezért kórházba kísérték vérvételre, ittas vezetés miatt indult ellene eljárás. Ugyancsak szombaton este Kézdivásárhelyen egy olyan autót állítottak meg, amely nem volt forgalomba helyezve, a rajta lévő rendszám pedig egy másik járműhöz tartozott. Az ügyben büntetőeljárás indult. A szombatról vasárnapra virradó éjszakán Zágonban egy 37 éves férfit állítottak meg robogóval. Kiderült, hogy nincs jogosítványa, és alkoholt is fogyasztott, leheletében 1 mg/l szesztartalmat mértek. Ellene jogosítvány nélküli és ittas vezetés miatt nyomoznak. Vasárnap délután Sepsiszentgyörgyön egy furgon sofőrje a piros jelzésen hajtott át, az ellenőrzés során pedig kiderült, hogy jogosítvány nélkül vezetett. Az ügyben büntetőeljárás indult. Vasárnapról hétfőre virradó éjszaka Bölönben egy 23 éves ifjú autóját ellenőrizték a baróti rend­őrök. A jármű ideiglenes rendszámmal közlekedett, annak ellenére, hogy az engedély lejárt, és az autónak már állandó rendszámot utaltak ki. Az esetet hamis rendszám használataként vizsgálják. A rendőrség valamennyi ügyben ügyészi felügyelettel folytatja a nyomozást. (sz.)