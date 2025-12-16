Hétvégi balesetek

Pénteken sötétedés után közlekedési baleset történt a 13E jelzésű országúton, a rétyi körforgalom közelében. Két személygépkocsi ütközött, miután egyikük egy üzemanyagtöltő állomásról kihajtva felhajtott az országútra. Az ütközés következtében az egyik autó nekicsapódott egy harmadik járműnek. A balesetben ketten megsérültek, őket kórházba szállították ellátásra. A három érintett sofőrt alkoholszondával ellenőrizték, egyikük sem fogyasztott szeszes italt. Ugyancsak pénteken 18 óra körül újabb baleset történt, ezúttal a 12-es országúton. Egy 22 éves fiatalember által vezetett személygépkocsi Sepsibodok irányából behajtott az országútra, ahol összeütközött egy 44 éves nő által vezetett autóval, amely szabályosan haladt Sepsiszentgyörgyről Csíkszereda felé. Az ütközésben mindkét sofőr, valamint az egyik autó 15 éves utasa megsérült, őket kórházba szállították. Az alkoholszonda mindkét járművezető esetében negatív eredményt mutatott. 10 óra után a 11-es országúton, Lemhényhez közel egy Bereck felől érkező furgon elütött egy gyalogost, aki az országút szélén haladt. A férfi nem viselt láthatósági mellényt vagy fényvisszaverő ruházatot, az alkoholszonda pedig 1,58 mg/l szesztartalmat mutatott a leheletében. A járművezető nem állt alkohol befolyása alatt. A rendőrség az ügyészség irányításával folytatja a vizsgálatokat. (sz.)