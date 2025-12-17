Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy az angyalosi

özv. GÁSPÁR JOLÁN

életének 86. évében hosszú betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.

Utolsó útjára 2025. december 17-én 13 órakor kísérjük az angyalosi ravatalozóháztól.

Emléke legyen áldott.

A gyászoló család

4335985

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, anyatárs, közeli és távoli rokon, az uzoni

özv. TARCSI ISTVÁNNÉ

NAGY SAROLTA

életének 87., özvegységének 33. évében 2025. december 15-én hirtelen elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait 2025. december 17-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a helyi református temetőben.

Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

1120671

Megemlékezés

Virágerdő sűrűjében pihen egy szív csendesen, rég nem dobban családjáért, messze vitted, Istenem.

Szomorú szívvel emlékezünk a gidófalvi

BERDE GYÖRGYRE

halálának hetedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Özvegye, öt gyermeke,

két unokája, egy dédunokája, menyei, vejei és a rokonság

4335986

Áldott emlékét fájdalommal őrizzük és szeretettel emlékezünk a komollói

VERESS ÁLMOSRA

halálának 20. évfordulóján. Emléke legyen áldott, ­pihenése csendes.

Szerettei

1120670

Ha egy könnycsepp gördül végig az arcunkon, az azért van, mert szeretünk és hiányzol nagyon. Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha senki el nem vehet. Téged elfelejteni soha nem lehet, csak muszáj az életet élni nélküled. Nem halljuk a hangod, nem látjuk az arcod, hiába szólítunk, te már azt nem hallod. Virágot viszünk egy néma sírra, de ezzel téged nem hozhatunk vissza. Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni, hazudni kell a szívnek, hogy ne tudjon fájni. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk

DEZSŐ ANDRÁS CSABÁRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

1120668

„...egyszer, ami van, mind-mind odaszáll, / s van bár a határ, nem rím a halál: // megtart, aki élt – lélek, nem anyag, / édes anyafény...” (Szabó T. Anna: Nincs. Van.) Öt éve távozott a földi létből a drága édesanya, ­nagymama, özv. SZONDA MATILD.

Hiányának fájdalmával, ­szeretettel gondolunk rá, hálásan élete szívvel-lélekkel adott ajándékaiért. Őrizzük emlékét, és kérjük azokat, akik ismerték és szerették, tartsák meg emlékezetükben.

Szerettei

1120661

Kegyelettel és szeretettel emlékezünk id. TÓTH ATTILÁRA halálának 15. évfordulóján.

Szerettei

108559

Szeretettel emlékezünk

INCZE JOLÁNRA

halálának első évfordulóján. Emlékét szívünkben őrizzük.

Gyászoló szerettei

4335903

Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi

SÁNTHA MÓZESRE

halálának hatodik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4335978