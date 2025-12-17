Elhalálozás
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy az angyalosi
özv. GÁSPÁR JOLÁN
életének 86. évében hosszú betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.
Utolsó útjára 2025. december 17-én 13 órakor kísérjük az angyalosi ravatalozóháztól.
Emléke legyen áldott.
A gyászoló család
4335985
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, anyatárs, közeli és távoli rokon, az uzoni
özv. TARCSI ISTVÁNNÉ
NAGY SAROLTA
életének 87., özvegységének 33. évében 2025. december 15-én hirtelen elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait 2025. december 17-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a helyi református temetőben.
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
1120671
Megemlékezés
Virágerdő sűrűjében pihen egy szív csendesen, rég nem dobban családjáért, messze vitted, Istenem.
Szomorú szívvel emlékezünk a gidófalvi
BERDE GYÖRGYRE
halálának hetedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Özvegye, öt gyermeke,
két unokája, egy dédunokája, menyei, vejei és a rokonság
4335986
Áldott emlékét fájdalommal őrizzük és szeretettel emlékezünk a komollói
VERESS ÁLMOSRA
halálának 20. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
Szerettei
1120670
Ha egy könnycsepp gördül végig az arcunkon, az azért van, mert szeretünk és hiányzol nagyon. Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha senki el nem vehet. Téged elfelejteni soha nem lehet, csak muszáj az életet élni nélküled. Nem halljuk a hangod, nem látjuk az arcod, hiába szólítunk, te már azt nem hallod. Virágot viszünk egy néma sírra, de ezzel téged nem hozhatunk vissza. Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni, hazudni kell a szívnek, hogy ne tudjon fájni. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk
DEZSŐ ANDRÁS CSABÁRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
1120668
„...egyszer, ami van, mind-mind odaszáll, / s van bár a határ, nem rím a halál: // megtart, aki élt – lélek, nem anyag, / édes anyafény...” (Szabó T. Anna: Nincs. Van.) Öt éve távozott a földi létből a drága édesanya, nagymama, özv. SZONDA MATILD.
Hiányának fájdalmával, szeretettel gondolunk rá, hálásan élete szívvel-lélekkel adott ajándékaiért. Őrizzük emlékét, és kérjük azokat, akik ismerték és szerették, tartsák meg emlékezetükben.
Szerettei
1120661
Kegyelettel és szeretettel emlékezünk id. TÓTH ATTILÁRA halálának 15. évfordulóján.
Szerettei
108559
Szeretettel emlékezünk
INCZE JOLÁNRA
halálának első évfordulóján. Emlékét szívünkben őrizzük.
Gyászoló szerettei
4335903
Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi
SÁNTHA MÓZESRE
halálának hatodik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335978
