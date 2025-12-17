Könyvbemutató KISGYÖRGY ZOLTÁN geológus, geológiai és helytörténeti szakíró, lapunk munkatársa Mesélő falvaink – Erdővidék című kötetét ma 17 órakor mutatják be Nagyajtán a Kriza János Kultúrotthon dísztermében, ahová Kovászna Megye Tanácsa, a Kovászna Megyei Művelődési Központ és a Hármas Alapítvány tisztelettel hív és vár minden érdeklődőt.

A Mesélő falvaink – Erdővidék egyszerre ismeretterjesztő munka, útikalauz és képes mesekönyv: a táj, a falvak, az épített örökség és a mindennapok élő krónikája szólal meg lapjain. Templomok, kúriák, kastélyok, dombok és források mesélnek múltjukról és rajtuk keresztül Erdővidék több évszázados története is új fényben tárul fel.

KUSTÁN MAGYARI ATTILA szociológussal Odaát című, az összeesküvés-elméletekről szóló könyvéről Szőcs Imre műfordító, könyvtáros beszélget ma 18 órától a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár olvasótermében. A sepsiszentgyörgyi születésű szerző könyvében az összeesküvés-elméletet mint jelenséget boncolgatja: milyen elemekből áll össze, hogyan lehet értelmezni, vizsgálni?

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Ma a nagyteremben 20 órától Ivan Viripajev: Iráni konferencia Bocsárdi László rendezésében (az előadást 16 év feletti nézőknek ajánlják, időtartam 2 óra 35 perc, szünet nélkül).

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház ma 20 órától Meditáció a szépségről című előadását játssza. Rendező-koreográfus: Gemza Péter.

JEGYEK a sepsiszentgyörgyi előadásokra a központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro honlapon vásárolhatók.

AJÁNDÉKOZZON SZÍNHÁZI ÉLMÉNYT! A téli ünnepek közeledtével a Tamási Áron Színház idén is ajándékutalványokat kínál, melyeket a sepsiszentgyörgyi központi jegyirodában lehet megvásárolni. Kéttípusú ajándékutalvány közül lehet választani: a 120 lejes kevesebb, a 240 lejes több belépést biztosít. Az ajándékutalványok a színház minden produkciójára érvényesek, 2026. június végéig bármely elő­adáson felhasználhatóak előzetes helyfoglalást követően telefonon vagy személyesen a szervezőirodában. Érdeklődni a 0267 312 104-es és a 0728 083 336-os telefon­számon.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16.15-től Zootropolis 2. (románul beszélő) és 16.30-tól magyarul beszélő, 18.15-től Szerethető (magyar feliratos), 18.30-tól Szenvedélyes nők (magyar vígjáték), 20.15-től Öt éjjel Freddy Pizzázójában 2. (magyarul beszélő), 20.45-től A mihaszna (román feliratos).

Hitvilág

MEGEMLÉKEZÉS ÉS A BETLEHEMI BÉKELÁNG ÁTADÁSA. A sep­siszentgyörgyi vártemplomban december 19-én, pénteken 18 órától ünnepi istentiszteleten emlékeznek meg Gaál Sándor cserkészvezetőről, és sor kerül a betlehemi békeláng szétosztására is.

Alzheimer kávézó

A sepsiszentgyörgyi Szilvássy Carola Szeretetotthonban ma 17 órától a decemberi Alzheimer kávézó meghívottjai Kolcsár Linda és Pásztori Rebeka Waldorf-pedagógusok. Téma: Karácsonyra hangolódva. A fény útján.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 6 órától szentmise Gyergyóremetéről, 6.50-től A hét plébániája, 7.45-től Ébredjen a Mária Rádióval!, 8.30-tól Adventi ráhangoló, 9 órától imaszándékok fogadása, 9.15-től Örvendetes rózsafüzér, 12 órától Úrangyala, 12.05-től Zsolozsma – napközi imaóra.

Zene

KARÁCSONYI KONCERTEK. A Plugor Sándor Művészeti Líceum ma 19 órától tartja hagyományos karácsonyi hangversenyét a Szent József-templomban. Műsoron Johann Cristoph Raubenius Christmette című műve és Camille Saint-Saëns Oratorio de Noël című karácsonyi oratóriuma. Fellép az Eufónia ifjúsági vegyes kar és a Szerenád kamarazenekar. Szólisták: Babos Margit, Opra Fruzsina Kitti, Sebestyén-Lázár Enikő, Oláh-Badi Alpár, Barabás Lajos Zsolt; közreműködik zongorán Opra-Balázs József és orgonán Szabó-Siklódi László Levente; karvezető: Sipos Zoltán; vezényel: Lőfi Gellért Attila. • A lemhényi Szent Mihály-hegyi templomban december 21-én, vasárnap 20 órától a kézdivásárhelyi Cantus kamarakórus karácsonyváró kórushangversenyére várják az érdeklődőket.

ADVENTI KONCERT. December 18-án, csütörtökön 18 órától a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központ dísztermében adventi koncertet ad az Old Bumeráng zenekar. Jegyár: 20 lej, kapható az in-time oldalon.

OPERETT. A nagy érdeklődésre való tekintettel a Csárdáskirálynő és a többiek című operettgálát december 19-én, pénteken két alkalommal, 17 és 19 órától is játsszák a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében a budapesti operettszínház művészei, Oszvald Marika, Peller Károly és Szendi Szilvi. A 17 órai elő­adásra még lehet belépőt vásárolni az Andrei Mureșanu Színház jegypénztárában ma és csütörtökön 16 órától 17.30-ig.

Karácsonyi műsorok

SEPSISZENTGYÖRGY. Ma a kőszínpadon: 11 órától karácsonyi énekek a Mihai Viteazul Főgimnázium Step by Step III. osztályos tanulóinak előadásában; 11.37-től a Constantin Brâncuși Technológiai Líceum hagyományos karácsonyi előadása: Brâncuși în Lumină și Colind; 11.57-től karácsonyi dalok és versek a Székely Mikó Kollégium III. A osztályos tanulóinak előadásában; 14.05-től karácsonyra hangoló népénekek és kórusművek a Székely Mikó Kollégium diákkórusainak előadásában; 15.10-től a Székely Mikó Kollégium III. B osztályos tanulóinak furulya-előadása: karácsonyi gyerekdalok; 15.25-től karácsonyi dalok és versek a Székely Mikó Kollégium III. C osztályos tanulóinak előadásában; 15.42-től a Székely Mikó Kollégium IV. C osztályos tanulói­nak furulya-előadása; 16–18 óráig karácsonyi műhelyfoglalkozás – gyöngyfűzés a volt Mikó cukrászdában; 16.07-től az Aranyszívek Nyugdíjas Egyesület előadása; 16.27-től karácsonyi és téli énekek a Gulliver Napközi Otthon Mackó csoportjának előadásában; 17–20 óráig ünnepváró városnézés a kisvonaton; a városnéző séták félóránként indulnak a Bod Péter Megyei Könyvtár elől. Csütörtökön: a kőszínpadon 11 órától ünnepre hangolódás – énekek, versek a Székely Mikó Kollégium II. A osztályos tanulóinak előadásában; 12–14 óráig mézeskalács-díszítés (szervezett csoportoknak) a volt Mikó cukrászdában; a kőszínpadon 14.05-től verses, zenés összeállítás a Mihai Viteazul Kollégium előkészítő osztályának előadásában: Vine, vine Moș Crăciun; 14.17-től karácsonyi énekek a Mihai Viteazul Kollégium harmadik osztályának előadásában; 14.42-től karácsonyi énekek és versek a Váradi József Általános Iskola I. E osztályos tanulóinak előadásában; 15–17 óráig mézeskalács-díszítés a volt Mikó cukrászdában; a kőszínpadon 15.07-től karácsonyi énekek a Cantate gyermekkórus előadásában; 15.47-től verses-zenés összeállítás a Csipike Napközi Otthon Csipike csoportjának előadásában; 16–19 óráig lovagoltatás az Erzsébet parkban; 16.02-től a kőszínpadon versek és énekek a Nicolae Colan Általános Iskola előkészítős B, I. B és II. B osztályos tanulóinak előadásában; 16.27-től dalok és versek a Gulliver Napközi Otthonos Óvoda Méhecske nagycsoportjának előadásában; 16.42-től a Nicolae Colan Általános Iskola II. A és III. A osztályos tanulóinak előadása; 17.02-től dalok a Plugor Sándor Művészeti Líceum II. B osztályos tanulóinak előadásában; 17–20 óráig ünnepváró városnézés a kisvonaton (indulás félóránként a Bod Péter Megyei Könyvtár elől); 17.19-től a Plugor Sándor Művészeti Líceum I. B és III. B osztályos tanulóinak előadása.

KOVÁSZNA. A Városi Művelődési Ház melletti téren ma: 16–16.30-ig az Avram Iancu Iskola II. osztályának előadása, 16.30–17 óráig a kovászna-vajnafalvi 2-es számú Napközi műsora; csütörtökön: 16–17 óráig az 1-es számú Napközi Otthon csoportjainak műsora, 17–18 óráig az Orbán Balázs-iskola román tagozatának műsora (0–4. osztályok).

Bölöni László Kovásznán

A Bölöni László életútját bemutató, Bölöni, az erdélyi legenda című magyar életrajzi mozifilmet december 20-án, szombaton 19 órától a Vándormozi elviszi Kovásznára is. A Városi Művelődési Központban szervezett eseményen személyesen jelen lesz Bölöni László is. Belépő: 40 lej. Jegyvásárlás személyesen a Kovásznai Városi Művelődési Házban vagy online az avandormozi.ro oldalon.

Röviden

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos ma 13–15 óráig várja szerkesztőségünkben a jogi tanácsot igénylőket. A szolgáltatás ingyenes.

ÉVADZÁRÓ HUMORPINCE, CSEREBERE KLUB. Minden humorkedvelőt, kikapcsolódni vágyót várnak ma 18 órakor a Kónya Ádám Művelődési Ház alagsorába. ♦ Ugyancsak várják az érdeklődőket ma 16 órakor a Kónya Ádám Művelődési Ház Cserebere Klubjába is.

ÁRAMSZÜNET. Hilipben, Ozsdolán, Haralyban, Gelencén és Szentkatolnán a 2-es és 4-es transzformátorállomás körzetében csütörtökön 8–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

KARÁCSONYI GYERMEKVÁROS. Kézdivásárhelyen december 18–19-én a Wegener Parkban újra megnyitja kapuit a Karácsonyi Gyermekváros. A kétnapos program minden korosztály számára kínál élményeket, a zenétől a gyermekszínházon át egészen a közösségi hagyományokig.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Benedek Elek utcai Farmacom gyógyszertár (0367 407 568) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Nicolae Bălcescu utcai Salvator patika (0267 362 961) tart nyitva.