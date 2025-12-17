Elkészítése. A különféle liszteket egy tálba töltjük, hozzáadjuk a sütőport, és összekeverjük; felhasználásig félretesszük. Összekeverjük a töltelékhez való cukrot a vaníliás cukorral; felhasználásig ezt is félretesszük. A tojásokat egy keverőtálba ütjük, hozzáadjuk a tojássárgáját és a vajat, majd a cukorral habosra keverjük. Ezután felváltva belekeverjük a sütőporos lisztkeveréket és a tejet, majd a masszát sütőpapírral bélelt tepsibe töltjük. A tészta tetejét kirakjuk félbevágott barackdarabokkal úgy, hogy a vágott felük felfelé legyen. Minden barackba vaníliás cukrot szórunk. A tésztát 180 Celsius-fokra melegített sütőbe tesszük, és kb. 30 perc alatt megsütjük. Kockára vágva tálaljuk.

A sütemény barack helyett szilvával is elkészíthető.

Mennyiség: 1 adag

Elkészítési idő: 1 óra

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.