Gluténmentes barackos kavart

2025. december 17., szerda

Hozzávalók: 10 dkg cukor, 2 tojás, 1 tojássárgája, 7 dkg vaj, 2,5 dl tej, 1 sütőpor, 10 dkg mandulaliszt, 12 dkg zabliszt, 80 dkg rizsliszt, csipetnyi só; a töltelékhez: 5–6 sárgabarack, 10 dkg cukor, 2 tasak vaníliás cukor.

Elkészítése. A különféle liszteket egy tálba töltjük, hozzáadjuk a sütőport, és összekeverjük; felhasználásig félretesszük. Összekeverjük a töltelékhez való cukrot a vaníliás cukorral; felhasználásig ezt is félretesszük. A tojásokat egy keverőtálba ütjük, hozzáadjuk a tojássárgáját és a vajat, majd a cukorral habosra keverjük. Ezután felváltva belekeverjük a sütőporos lisztkeveréket és a tejet, majd a masszát sütőpapírral bélelt tepsibe töltjük. A tészta tetejét kirakjuk félbevágott barackdarabokkal úgy, hogy a vágott felük felfelé legyen. Minden barackba vaníliás cukrot szórunk. A tésztát 180 Celsius-fokra melegített sütőbe tesszük, és kb. 30 perc alatt megsütjük. Kockára vágva tálaljuk. 

A sütemény barack helyett szilvával is elkészíthető.

Mennyiség: 1 adag

Elkészítési idő: 1 óra

 

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.

