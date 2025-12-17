Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

A nap fotója

2025. december 17., szerda, Szabadidő
  • Összeütközött két személygépkocsi Sepsiszentgyörgyön a golgotai útkereszteződésben tegnap délelőtt. Személyi sérülés nem történt, a rendőri jelenlét ellenére nem készült jegyzőkönyv, a felek megegyeztek a békés baleseti kárbejelentésben. Fotó: Háromszék
    Összeütközött két személygépkocsi Sepsiszentgyörgyön a golgotai útkereszteződésben tegnap délelőtt. Személyi sérülés nem történt, a rendőri jelenlét ellenére nem készült jegyzőkönyv, a felek megegyeztek a békés baleseti kárbejelentésben. Fotó: Háromszék
Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-17 08:00 Cikk megjelenítése: 127 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 317
szavazógép
2025-12-17: Szabadidő - :

Mit süssünk ma? (Gluténmentes barackos kavart)

Hozzávalók: 10 dkg cukor, 2 tojás, 1 tojássárgája, 7 dkg vaj, 2,5 dl tej, 1 sütőpor, 10 dkg mandulaliszt, 12 dkg zabliszt, 80 dkg rizsliszt, csipetnyi só; a töltelékhez: 5–6 sárgabarack, 10 dkg cukor, 2 tasak vaníliás cukor.
2025-12-17: Pénz, piac, vállalkozás - Bartos Lóránt:

Az orosz vagyonnal való „játszadozás” kockázatai (Kitekintő)

Komoly feszültség alakult ki az Európai Unión belül az Európai Bizottság (EB) azon javaslata körül, amely szerint az EB az Euroclearnél – a brüsszeli székhelyű értékpapír-letétkezelőnél – tárolt orosz jegybanki eszközöket felhasználná egy Ukrajnának nyújtandó „jóvátételi kölcsön” fedezeteként. A terv célja, hogy mintegy 200 milliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyonnal biztosítsák annak a többéves finanszírozási programnak a garanciáját, amelynek révén Kijev gazdasági és katonai kiadásait kívánják támogatni. Cikkünkben azt járjuk körül, hogy milyen kockázatokat rejt megvalósítani ezt az elképzelést.
rel="noreferrer"