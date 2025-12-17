A nap fotója

Következő írásunk

Komoly feszültség alakult ki az Európai Unión belül az Európai Bizottság (EB) azon javaslata körül, amely szerint az EB az Euroclearnél – a brüsszeli székhelyű értékpapír-letétkezelőnél – tárolt orosz jegybanki eszközöket felhasználná egy Ukrajnának nyújtandó „jóvátételi kölcsön” fedezeteként. A terv célja, hogy mintegy 200 milliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyonnal biztosítsák annak a többéves finanszírozási programnak a garanciáját, amelynek révén Kijev gazdasági és katonai kiadásait kívánják támogatni. Cikkünkben azt járjuk körül, hogy milyen kockázatokat rejt megvalósítani ezt az elképzelést.