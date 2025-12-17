Felső-Háromszéken az első idősotthont, a kézdiszentléleki Szent Klára Öregotthont az egykori téeszirodáknak helyet adó épületben 1995 augusztusában nyitották meg, működtetését eleinte a Gyulafehérvári Egyházmegyei Caritas, az utóbbi években pedig a ferences nővérek biztosították. Az otthon tizennyolc idős ember (legtöbb esetben kisnyugdíjas) számára biztosított teljes körű ellátást – ez év november elsejéig, amikor harminc év után bezárt. Lemhényben a Szentkereszty Stephanie Kórház Alapítvány gerontológiai és rehabilitációs központját 2004 augusztusában avatták fel, de csak 2007-ben fogadta az első betegeket. A néhai dr. Boga Olivér ny. főorvos, kórházigazgató és a Szentkereszty Stephanie Kórház Alapítvány elnöke által építtetett impozáns ingatlanban mintegy ötven idős és krónikus beteget ápolnak. Sorban a harmadik a Zenóbia Idősök Otthona Kézdivásárhelyen az Ady Endre utca 19. szám alatt, nem messze a központtól, a tűzoltóság szomszédságában. Az intézmény az egykori Vinalcool telephelyén nyitotta meg kapuját 2015. december 13-án egyetlen idős nővel és négy asszisztenssel, akik váltásban dolgoztak. Kézdiszék legfiatalabb, de immár tízéves öregotthonát a Zenóbia Egyesület működteti. Megálmodója, alapítója Szabó Jolán egyesületi elnök volt.

A fennállásának tizedik évfordulóját ünneplő intézmény vezetője lapunknak elmondta: az otthon célja családias környezetet teremteni, ahol gondozottjaik biztonságban, nyugalomban tölthetik el nyugdíjas éveiket, időskorukat. Bentlakóiknak minden téren segítséget szeretnének nyújtani, fizikailag és lelkileg, a nap 24 órájában. Az indulás utáni első esztendőben húsz idős személy befogadására és ellátására tudtak helyet biztosítani. Tíz év alatt számos munkálat folyt az intézményben, jelentős változáson ment át a két épület. 2019-ben megnyitották az otthon bal oldali szárnyának földszintjét, majd 2020-ban az emeletet is, és ugyanabban az évben a jobb oldali épület teljes felújításon esett át. Jelenleg hetven férőhellyel rendelkeznek. Az intézmény 2–3–4 ágyas, parkettázott, központi fűtéssel, légkondicionáló berendezéssel ellátott szobákra van felosztva, amelyekhez külön fürdőszoba is tartozik.

2023–2024-ben az otthon bútorzatának korszerűsítésére, felújítására fektették a fő hangsúlyt. Idén március elsején sikerült megnyitni a jobb oldali épület emeleti részét is. Az intézményben jelenleg negyven szakképzett alkalmazott: orvos, szociális munkás, pszichológus, dietetikus, kinetoterapeuta, orvosi asszisztens, ápoló, idősgondozó, szakács, karbantartó és higiéniai szakmunkás dolgozik azon, hogy az idősek ellátása szakszerűen és a jogszabályoknak megfelelően történjen. Az otthon lakói 65 és 98 év közöttiek, nagy részüknek időskori demenciája van, vagy ágyban fekvők, néhányuk segítséggel felül, van, aki járni is tud, de mindannyian 24 órás felügyeletet és ápolást, gondozást igényelnek.

Minden folyosón külön ebédlő található, ahol a fennjáró idősek nyugodtan elfogyaszthatják a napi ötszöri kosztjukat, az ágyban fekvőknek a szobákban biztosítják az étkezést. Naponta teát, 5–6-féle reggelit, 11 órakor kávét, sütit, tízórait, délben háromfogásos ebédet, délután uzsonnát és legtöbbször frissen főtt, meleg vacsorát kapnak a gondozottak. Soha nem marad el a zöldség és a gyümölcssaláta. Sikerült egy saját konyhát is beüzemelni: öt szakács dolgozik itt, akik házias ételeket készítenek nap mint nap a bentlakóknak. Az otthonban van olvasószoba is, ahol olvasni, beszélgetni, kártyázni, sakkozni, römizni lehet, de itt foglal helyet az is, aki köt vagy kézimunkázik. Több mint 1500 kötet áll az olvasók rendelkezésére, de kedvükre nézhetnek tévét is.

A jelentősebb egyházi és világi ünnepeket közösen tartják meg, a születésnapok alkalmával pedig tortával és emléklappal köszöntik az ünnepelteket. Ezenkívül rendszeresen szerveznek délelőtti tevékenységeket: színeznek, táncolnak, énekelnek, tornáznak, számolnak és szavalnak az idősek. Kapcsolatot tartanak a magyar történelmi egyházakkal, óvodákkal, iskolákkal, így az otthonban gyakoriak a látogatók. Külföldi barátaik is vannak, akik évente meg szokták látogatni őket. A hozzátartozók minden kedden és csütörtökön 15.30-tól 17 óráig, szombaton pedig 12 és 14 óra között látogathatják meg az otthon lakóit.