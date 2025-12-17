Adventi programok a kovásznai 1-es napköziben

Az adventi időszakban a kovásznai 1-es számú Napközi Otthonban különleges tevékenységek sorával alakították ünneppé a decembert. Immár napok óta igazi ünnepváró láz uralja az oktatási intézményt, ahol a gyerekek és a pedagógusok egyaránt izgatottan készültek a Mikulással való nagy találkozásra, és most már készülnek az angyaljárásra is.

A kovásznai 1-es számú Napközi Otthonban már napok óta érezhető volt a készülődés izgalma, amikor a gyerekek és pedagógusaik végre megpillanthatták a várva várt vendéget: a Mikulást, aki ezúttal nem szánon, hanem motoron érkezett manócskájával és segédeivel. A csillogó szemű kicsik dalokkal, versekkel fogadták, a piros ruhás vendég pedig mosollyal, kedves szavakkal és szépen csomagolt ajándékokkal hálálta meg a szeretetteljes fogadtatást. A csoportszobákból igazi karácsonyi mese­világ lett: kacaj, vidám sikongás és izgatott ajándékbontás töltötte meg a találkozást.

A pedagógusok hetek óta készültek az alkalomra: díszeket, rajzokat, apró meglepetéseket készítettek a gyerekekkel, hogy a várakozás ne csupán egy nap, hanem egy egész időszak örömét jelentse.

A Mikulás látogatása után az Iskola másként program részeként szervezett tevékenységek a lélek felé fordították a figyelmet. A program középpontjába azok a pozitív magatartási formák kerültek – empátia, segítőkészség, türelem, bátorság, barátság –, amelyekre a közösség épül. A gyerekek beszélgetéseken, játékos foglalkozásokon és kreatív műhelymunkákon fedezték fel, milyen kincsek rejlenek bennük és társaikban. A hét egyik meghitt mozzanata a szeretetüzenetek készítése volt: a várakozás fényét továbbadva saját kezűleg rajzolt kis üzeneteket ajándékoztak egymásnak, nevelőiknek és a partnerintézményeknek, a városháza munkatársainak és a magyar egyházak képviselőinek. A gesztusok nemcsak mosolyokat csaltak az arcokra, hanem mélyebb üzenetet is hordoznak, hiszen amint Ördög Edit, a napközi igazgatónője fogalmazott: a várakozás időszaka és az ünnepre való lelki készülődés akkor válik igazivá, amikor szeretetet adunk és kapunk, hiszen sosem az ajándék nagysága számít, hanem az a szeretet, amellyel adjuk.

Az idei programban különleges hangsúlyt kapott a jótékonyság is. Szülői összefogással alapélelmiszereket és házi készítésű finomságokat gyűjtöttek a Boldog Apor Vilmos Gyermekotthon lakói számára. A gondosan összeállított csomagokat az óvoda vezetősége juttatta el a gyermekotthonba – nemcsak élelmet, hanem figyelmet és bátorító szeretetet is ajándékozva. A kicsik számára ez az élmény kézzelfogható példája lett annak, milyen ereje van az összefogásnak, és hogyan válhat valósággá a szavakban gyakran emlegetett „segíteni jó”.

A karácsonyvárás a város szívében folytatódott kedd este: a Városi Művelődési Ház kezdeményezésére a központban felállított színpadnál idén is közös karácsonyi meg­éneklésre, kántálásra gyűltek össze gyermekek, pedagógusok és szülők. A téli estébe belecsendülő ismert karácsonyi dallamok csilingelő gyermekhangon átadott üzenetei melengették meg a lelkeket, felemelő pillanatokat hozva a jelenlévők szívébe. Kovászna Polgármesteri Hivatalának előkészített ajándékcsomagjai meglepetésként érték a gyermekeket, tovább erősítve a szeretet és az összetartozás érzését, az egymásra figyelést és az együtt töltött idő ünnepi örömét.

Az elmúlt hetek eseményei – a motoros Mikulás látogatása, az Iskola másként hét szeretetüzenetei, a jótékonysági gyűjtés és a közös éneklés – mind ugyanazt a jelentést hordozták: az ünnep igazi szépsége az együttlétben, az egymás felé forduló figyelemben és a szeretet apró, mégis jelentőségteljes tetteiben rejlik. Kovásznán idén is fény gyúlt nemcsak a díszekben és ablakokban, hanem a szívekben is.