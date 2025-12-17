Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Karácsonyvárás Kézdialmáson

2025. december 17., szerda, Közélet

Valódi ünnepváró forgataggá alakult december közepén a kézdialmási Kelemen Didák Általános Iskola díszterme, ahol a Kézdialmási Gyerekekért Egyesület szervezésében karácsonyi vásárt tartottak. A vasárnap megszervezett eseményen több mint húsz helyi termelő és kézműves kínálta portékáit, a rendezvény pedig a vártnál is több érdeklődőt vonzott: vásárlók és bámészkodók egyaránt megtöltötték a termet.

  • Fotó: Tamás Károly
    Fotó: Tamás Károly

Az asztalokon mézek, sajtok, házi sütemények, adventi díszek, kézműves szappanok, horgolt karácsonyfadíszek, betlehemes figurák, levendulás termékek és pálinkák sorakoztak, de a közbirtokosság Titkos ízek elnevezésű termékei is nagy népszerűségnek örvendtek. Sokan nemcsak konkrét ajándékot találtak, hanem ötleteket is merítettek arra, mivel lehetne egy darabka Kézdialmást vinni az ünnepi ajándékok közé.

A rendezvényt színesítette az iskola felső tagozatos tanulóinak karácsonyváró műsora, valamint egy látványos birkózóbemutató is, amely különösen a fiatalabb közönséget nyűgözte le. A programoknak köszönhetően a vásár nem csupán adásvételről szólt, hanem igazi közösségi eseménnyé nőtte ki magát.

A forralt bor mellett beszélgetések indultak, régi ismerősök találkoztak, új kapcsolatok szövődtek – olyan pillanatok ezek, amelyek egyre ritkábbak a mindennapok rohanásában. A gyerekek számára külön élményt jelentett, hogy Kelemen András jóvoltából díjmentesen kipróbálhatták az Úri-kút expressz szolgáltatást, amely egy falubeli sétát kínált számukra.

A szervezők és a résztvevők egy­aránt úgy értékelték, hogy a karácsonyi vásár elérte célját: eladó és vevő, fiatal és idős egyaránt jól érezte magát, a díszterem pedig időnként szűkösnek bizonyult a nagy érdeklődés miatt. A kézdialmási esemény egyszerre erősítette a helyi közösséget és hangolta rá a résztvevőket a közelgő ünnepekre.

Megosztás:   Szerző: Bartos Lóránt Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-17 08:00 Cikk megjelenítése: 61 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
