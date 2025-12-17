Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Kelemen Hunor koalícióról, reformokról

2025. december 17., szerda, Belföld

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerint a Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter elleni egyszerű indítványról szóló szavazás eredménye azt a benyomást keltheti, hogy a koalíció működésképtelen, de valójában nem bénult meg a döntéshozatal. Hozzátette: bár a kormány fontos lépéseket tett a költségvetési egyensúly megteremtése és a deficit csökkentése érdekében, de a lényeges reformok még nem valósultak meg.

  • Fotó: Facebook / Kelemen Hunor
    Fotó: Facebook / Kelemen Hunor

A Digi24-nek nyilatkozó politikus arra reagálva, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) is megszavazta a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) minisztere elleni indítványt, amelyet a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) nyújtott be a szenátusban, emlékeztetett: a koalíciós megállapodás szerint egyik kormánypárt sem támogathat kormánytagok elleni ellenzéki indítványokat. A megállapodást a PSD megszegte, amit ma meg fognak vitatni a koalícióban – mondta. Az RMDSZ elnöke szerint súlyos gond, ha a kormánypártok megszegik a megállapodást, de a probléma az, hogy a koalíció működésképtelennek tűnik, mivel hónapok óta nem születnek meg bizonyos fontos politikai döntések. A kormányzati munka ugyan nem állt le, de a koalíción belüli döntéshozatal akadozik, ami hosszabb távon nem tartható – magyarázta.

Az egyszerű indítvánnyal kapcsolatban Kelemen Hunor kijelentette: nem hinné, hogy a környezetvédelmi minisztert meneszteni fogja a kormányfő, de szerinte Diana Buzoianu is felelősséget visel a Prahova megyében kialakult helyzetért. „Lehet, hogy miniszterként nem közvetlenül felelős, de az intézményvezetőknek politikai felelősségük van” – mondta az RMDSZ elnöke.

Ami a kormány által ígért reformok megvalósítását illeti, Kelemen Hunor kifejtette: eddig az egyetlen küszöbön álló valódi reform a bírák és ügyészek nyugdíjazását módosító törvénytervezet, amelyről december 28-án dönt az alkotmánybíróság. De a kormánynak különböző intézkedésekkel – megtakarításokkal, az áfa és a jövedéki adó emelésével – sikerült csökkentenie a költségvetési hiányt, amely GDP-arányosan idén nem fogja meghaladni az Európai Bizottsággal egyeztetett 8,4 százalékos deficitcélt. Ennél alacsonyabb szintre nem lehetett leszorítani a hiányt, mert a kormány csak a májusi elnökválasztás után kezdte bevezetni a deficitcsökkentő intézkedéseket – magyarázta. Kelemen elmondta, hogy a költségvetésre továbbra is nagy nyomás nehezedik, részben a korábbi években felvett hitelek kamatköltségei miatt. Emlékeztetett arra, hogy jövőre Románia kamatkiadásai elérik a 12 milliárd eurót, ami körülbelül 3 százalékpontot jelent majd a 2026-os deficitből. A jó hír azonban, hogy jövőre az ország további uniós helyreállítási forrásokhoz juthat hozzá – tette hozzá. „Mindenesetre én úgy gondolom, hogy januártól vagy februártól kezdve csökkenni fog az infláció” – jelentette ki az RMDSZ elnöke.

