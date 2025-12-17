Fegyverkezéssel a jövőbeli agresszió ellen

Nicuşor Dan államfő tegnap, a keleti szárnyon elhelyezkedő uniós tagországok helsinki csúcstalálkozója előtt kijelentette: pesszimista Oroszország békekötési szándékait illetően, és ha lesz is béke Ukrajnában, Oroszország továbbra is állandó fenyegetést jelent majd.

„Számunkra az a fontos, hogy Ukrajnának biztosítsuk a szükséges eszközöket ahhoz, hogy befolyással bírjon a tárgyalások során. Ez azt jelenti, hogy pénzügyi kapacitást kell biztosítani a háború folytatásához, valamint biztonsági garanciákat a háború utáni időszakra. Személy szerint elég pesszimista vagyok azzal kapcsolatban, hogy Oroszország a közeljövőben békét kíván kötni, de fel kell készülnünk arra, hogy Ukrajnának minden szükséges eszközt biztosítsunk a tárgyalásokhoz” – fogalmazott az államfő. Kiemelte ugyanakkor: Ukrajna támogatása mellett az is fontos, hogy „a következő években felfegyverkezzünk, hogy elrettentsünk minden lehetséges jövőbeli agressziót”.

Ezzel összefüggésben a védelmi minisztérium (MAPN) újabb öt évre szóló, az amerikai gyártóval megkötendő keretszerződéshez kért tegnap parlamenti jóváhagyást az F–16-os vadászgépek pilótáinak további kiképzése érdekében. A MAPN áfa nélkül 612,4 millió dollárért vásárolná meg a pilótaképzéshez szimulátorokkal, oktatókkal és karbantartó személyzettel hozzájáruló Lockheed Martin szolgáltatásait a következő 60 hónapra. A parlament egyesített védelmi bizottságaihoz intézett megkeresésben a MAPN felidézte, hogy november 3-án Hollandia hivatalosan is átadta Romániának a fetești-i pilótakiképző központ számára kölcsönzött tizennyolc F–16-os harci repülőgép tulajdonjogát.

A pilóták kiképzése érdekében 2023 őszén alakították ki az Európai F–16-os Kiképzőközpontot (EFTC), ahol a Hollandia által rendelkezésre bocsátott repülőkön a gyártó Lockheed Martin oktatói nemcsak a román és NATO-szövetséges, hanem az ukrán hadsereg pilótáit is felkészítik arra, hogy negyedik generációs amerikai F–16-osokkal repüljenek.