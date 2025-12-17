Elírás kedvezne az adócsalóknak

A kilenctagú testület azt vizsgálta, hogy a 2005-ös adócsalásról szóló törvény 2024-es módosítása után a szakértői jelentés hiánya szabálytalanná teszi-e a bírósági eljárás megindítását. A legfelsőbb bíróság honlapján előbb egy olyan határozat jelent meg, amely szerint a szakértői jelentés hiánya nem akadályozza az eljárás lefolytatását. Később azonban egy ezzel ellentétes tartalmú döntést tettek közzé a honlapon, amely kimondja: szakértői jelentés hiányában az ügyet vissza kell küldeni az ügyészségnek, és a pert elölről kell kezdeni. A legfelsőbb bíróság közölte, hogy a két szöveg közötti eltérés nem a jogegységi tanács határozatának utólagos módosulásából, hanem a dokumentum feltöltése közben történt „emberi mulasztásból” adódott. Az intézmény hangsúlyozta: a jogilag érvényes változat a kilenc bíró által aláírt határozat, amely szerint a szakértői jelentés hiánya az eljárás szabálytalanságát eredményezi. Az ügyben belső vizsgálat indult a hasonló hibák megelőzése érdekében – olvasható a közleményben.

A történteket élesen bírálta a Facebook-oldalán Stelian Ion volt igazságügyi miniszter, aki szerint a határozat körüli ellentmondások komoly kérdéseket vetnek fel, mivel a jogegységi tanács döntése a nagy összegű adócsalási ügyek sorsát befolyásolhatja. A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) politikusa szerint a határozat végső formájától függetlenül már az is rendkívül gyanús, hogy a legfelsőbb bíróság honlapján közzétett szöveg „az éj leple alatt” radikálisan megváltozott a vádlottak javára. „Felmerül egy jogos kérdés: hogyan lehetséges, hogy az ilyen mulasztások soha nem a bűnözők kárára történnek?” – írta bejegyzésében Stelian Ion.