Újabb hullámot vet a Recorder-film

2025. december 17., szerda, Belföld

A Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) ügyészi részlege tegnap egyhangúan úgy döntött, hogy kezdeményezi az Igazságügyi Felügyeletnél (IJ) azoknak az állításoknak a kivizsgálását, amelyek a korrupcióellenes ügyészség (DNA) főügyésze, Marius Voineag tevékenységével kapcsolatban hangzottak el a Recorder dokumentumfilmjében.

    Marius Voineag. Fotó: Agerpres

A testület ugyanakkor az ügyészek közgyűléseinek összehívásáról is döntött. A közgyűléseken arról kell dönteniük az ügyészeknek, hogy szükség van-e a büntető- és büntetőeljárási törvénykönyv, valamint az igazságszolgáltatás működését szabályozó törvények módosítására. A CSM ügyészi részlege 2026. január 15-ig várja a közgyűléseken kialakított álláspontokat, amelyek összegzését továbbítja az igazságügyi minisztériumhoz és a parlament jogi bizottságaihoz. A Recorder dokumentumfilmje szerint egy névtelenséget kérő DNA-ügyész azt állította, hogy Marius Voineag arra utasította az ügyészeket: minden alkalommal tájékoztassák őt, amikor a bíróságtól titkos információgyűjtésre kérnek engedélyt. Az ügyész szerint az intézkedés célja az volt, hogy a főügyész nagyobb rálátást és ellenőrzést szerezzen a folyamatban lévő ügyek felett.

