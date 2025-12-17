Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Őrizetben a volt miniszter

2025. december 17., szerda, Belföld

A korrupcióellenes ügyészség (DNA) tegnap bejelentette, hogy 24 órára őrizetbe vette Alexandru-Răzvan Cuc volt szállításügyi minisztert, akit vesztegetésben való bűnsegédlettel gyanúsítanak, valamint vesztegetés gyanújával őrizetbe vették B. D. C. üzletembert is.

    Fotó: Facebook / Alexandru-Răzvan Cuc

Az ügyészek a Román Gépjármű-nyilvántartó Hivatal (RAR) 23 millió lej értékű szeptemberi közbeszerzési eljárásával kapcsolatos vesztegetési ügyet vizsgálnak. A DNA szerint a két gyanúsított a szerződés értékének 6 százalékát ígérte a RAR vezérigazgatójának azért, hogy befolyásolja az ajánlatok elbírálását és elősegítse a szerződés mielőbbi megkötését az üzletember cégével. A gyanú szerint az összeget több részletben, 3–5 hónapos időközönként fizették volna ki, az első részletet a karácsonyt megelőző időszakra ígérték.

