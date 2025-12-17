A Háromszéki Ágyúsok bravúros győzelemmel kezdték a román jégkorongbajnokság rájátszását. Kertész Zoltán együttese tegnap kétgólos hátrányból fordítva, szétlövéssel 3–2-re diadalmaskodott a címvédő és alapszakaszgyőztes Gyergyói Hoki Klub vendégeként, így két ponttal távozott Gyergyóremetéről. A háromszéki csapat pénteken és szombaton 18.30-tól a Bukaresti Red Hawks ellen játszik a kézdivásárhelyi Deme László Műjégpályán.

Hajtós első harmadot játszottak a csapatok a Remete Ice Arénában, mindkét alakulat kivédekezett egy emberhátrányt, ellenben a szünet előtt a házigazdák kihasználták a vendégek figyelmetlenségét, Christopher Bodó a félpályán lecsapott a korongra, majd kilőtte a bal felső sarkot (1–0). A narancs-kék mezesek a második játékrészt álmosan kezdték, ellenfelük többször betalálhatott volna, viszont Béres Szilárd elemében volt. A címvédő a 28. percben növelte előnyét, a háromszéki gárda kapusa mentett Janne Vayrynen kísérleténél, míg a kipattanót Matias Haaranen a hálóba emelte (2–0). Kertész Zoltán legénysége a folytatásban sem adta fel, az erőfeszítésük a 38. percben gólt eredményezett, ekkor Antal László és Róth Zoltán remek összjátéka után utóbbi az üres ketrecbe továbbított (2–1).

Az utolsó felvonás kiegyenlített küzdelmet hozott, aztán a 49. percben a Háromszéki Ágyúsok megérdemelten egyenlítettek: Gecse Olivér indításával Róth Zoltán iramodott meg, a csatár első próbálkozását kiütötte Csala Patrik, aki az ismétlésnél már tehetetlennek bizonyult (2–2). A hátralévő időben nem született újabb találat, így következhetett a hosszabbítás, amelynek utolsó két percében a gyergyószentmiklósi alakulat létszámfölényben rohamozott, azonban riválisa hősiesen állta a sarat. A találkozót végül szétlövés döntötte el: Béres Szilárd mindegyik büntetőt hárította, a háromszéki együttesnek pedig a hosszú sérülését követően ismét jégre lépő Molnár Zoltán látványos gólja elég volt ahhoz, hogy a papírformát borítva bravúros győzelemmel indítsa a középszakaszt (2–3).

Eredmény, román bajnokság, rájátszás: Gyergyói Hoki Klub–Háromszéki Ágyúsok 2–3 (gólszerzők: Christopher Bodó 19., Matias Haaranen 28., illetve Róth Zoltán 38., 49., Molnár Zoltán 65.) – szétlövéssel.