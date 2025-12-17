A Sepsi-SIC magabiztosan érvényesítette a papírformát a női másodosztályú kézilabda-bajnokság kilencedik fordulójában. A sepsiszentgyörgyi csapat tegnap 33–22-re diadalmaskodott a CS Știința Bacău vendégeként, így a második helyen telel a B-csoportban. A zöld-fehér mezesekre a hétvégén újabb találkozó vár, vasárnap 12 órától a Nagyváradi CSU otthonában lépnek pályára a 2025–2026. évi Román Kupa selejtezőjében.

A mostani idényben mindössze egy mérkőzést megnyerő moldvai gárda meglepetésre több mint negyedórán keresztül tartotta a lépést a jobb játékerőt képviselő riválisával (8–8), amely Carmen Cartaș vezetőedző időkérése után magasabb fokozatba kapcsolt és érvényesítette akaratát. Az egyre szervezettebben védekező háromszéki együttes az első félidő utolsó öt percében csak egy gólt engedélyezett a fokozatosan fáradó házigazdáknak, miközben zsinórban ötször talált a hálóba, így tetemes előnyt épített ki (12–20). A zöld-fehér mezesek a második felvonásban sem lassítottak, ennek köszönhetően a 36. percben már két számjegyű volt a különbség (13–23). A hátralévő időben a Kovászna megyei alakulat visszavett a tempóból, ezáltal némileg kiegyenlítettebbé vált a küzdelem, azonban az újabb győzelme egy pillanatig sem forgott veszélyben. A másodosztályú bajnokság egy hónapig szünetel, a Sepsi-SIC pedig január 18-án a Hargita KK ellen játszik a Szabó Kati Sportcsarnokban.

Női kézilabda, A-divízió, alapszakasz, B-csoport, 9. forduló: CS Știința Bacău–Sepsi-SIC 22–33 (12–20).

Bákó, Narcisa Lecușanu Sportcsarnok. Vezette: Paul Iacob és Alexandru Moldovan. Știința Bacău: Bordeianu – Niță 1, Poiana-Tardea 10 (3), Ariton 2, Grigoraș 2, Butnariu 5 (1), Buculei 1. Cserék: Tite, Anghel (kapusok), Ciobănașu, Bucurel, Cocu, Motriuc, Ulian 1, Voicilă. Vezetőedző: Georgiana Vîntu. Sepsi-SIC: Demeter – Márton 4, Lupișcă 4, Pavel 2, Rău 3, Ghinea 3, Banu 4. Cserék: Andrei (kapus), Damian 4, Crețu 2, Cîrstian, Kolumbán 2, Bârlă 2, Solymosi 3, Balázs, Soreanu. Vezetőedző: Carmen Cartaș. Kiállítások: 4, illetve 8 perc. Hétméteresek: 4/4, illetve 1/2. (miska)