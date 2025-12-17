Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Újabb sikeres hétvégét zártak a sepsiszentgyörgyi atléták. Ifjúsági sportolóink szombaton és vasárnap ismét Bákóban versenyeztek, a Téli Kupa fedett pályás megmérettetésén tizenkét dobogós helyezést szereztek, és több egyéni csúcsot is megdöntöttek.

    Dániel Nóra Kata. Fotó: Facebook / Sepsiszentgyörgyi Iskolás Sportklub

A Sepsiszentgyörgyi MSK (edző: Ioana Laura Pirușcă) négy sportolóval vett részt a kétnapos megmérettetésen, ahol több mint kétszáz utánpótláskorú atléta tette próbára magát. A sportklub legjobb eredménye az U14-es korosztályban érdekelt Holló Vivien nevéhez fűződik, aki egyéni csúcsot futva a 60 méteres (8.22 mp) és a 200 méteres (27.21 mp) távon sem talált legyőzőre. Mellette az U13-asok között versenyző Gyepesi Mátyás is felállhatott a dobogóra, miután 200 méteren idei egyéni legjobbjával a második helyen végzett (28.92 mp). Bár lemaradt a pódiumról az U12-esek erőpróbájában, Ra­luca Bariș és Alesia Ioana Ol­teanu 60 és 200 méteren is egyéni rekorddal zárta a versenyt.

A szomszédos megyei kupaviadalon a Sepsi ISK (edző: Horovitz Hanna) atlétái is kitettek magukért: az U14-esek között Rácz Anna Léna 800 (2:26.39 p) és 1500 méteren is (4:51.87 p) második lett, ugyancsak a dobogó második fokára állhatott fel az U13-as korosztályban versenyző Sándor Csaba, aki a 800 méteres (2:24.73 p) és az 1500 méteres (5:08.86 p) számban indult. Ebben a korcsoportban Nagy Nóra 800 (2:35.95 p) és 1500 méteren (5:28.56 p) harmadik lett, míg a Baki-Jákó Apor, Boldizsár Boglárka, Sándor Csaba és Nagy Nóra alkotta váltó a 4×200 méteres számban a második helyen végzett. Dániel Nóra Kata (U12) 600 (2:00.19 p), Luka Petra (U10) pedig 200 méteren (33.20 mp) zárt harmadikként, míg Zsigmond Lili (U12) a hatodik idővel fejezte be a 600 méteres számot (2:01.94 p). (tibodi)

