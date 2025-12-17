Ha december, akkor hagyomÃ¡nyosan ÃºszÃ³ MikulÃ¡s Kupa. A nÃ©pszerÅ± sepsiszentgyÃ¶rgyi versenynek az idei volt a harmadik kiÃ­rÃ¡sa, a RomÃ¡n Vilmos UszodÃ¡ban 7â€“14 Ã©v kÃ¶zÃ¶tti ÃºszÃ³k hÃ¡t-, gyors-, mell- Ã©s pillangÃ³ÃºszÃ¡sban mÃ©rtÃ©k Ã¶ssze tudÃ¡sukat Ã©s felkÃ©szÃ¼ltsÃ©gÃ¼ket.

Szombaton a Sports & Fun SK Ã©s a White Sharks K. E. L. egyesÃ¼let szervezÃ©sÃ©ben, valamint SepsiszentgyÃ¶rgy PolgÃ¡rmesteri HivatalÃ¡nak tÃ¡mogatÃ¡sÃ¡val kerÃ¼lt sor az ÃºszÃ³ MikulÃ¡s Kupa harmadik kiÃ­rÃ¡sÃ¡ra, amelyen Ã¶sszesen szÃ¡zhetvenen ugrottak medencÃ©be. A csalÃ¡dias hangulatÃº viadalon idÃ©n mÃ¡r pillangÃ³ÃºszÃ¡sban is megcsillogtathattÃ¡k tudÃ¡sukat a rÃ©sztvevÅ‘k, akik ezÃºttal is bebizonyÃ­tottÃ¡k, hogy a sport Ã©s az ÃºszÃ¡s nemcsak a versenyrÅ‘l Ã©s az eredmÃ©nyekrÅ‘l szÃ³l, hanem kÃ¶zÃ¶ssÃ©get Ã©pÃ­t, fegyelmet ad, Ã©s mÃ¡r gyermekkorban megalapozza az egÃ©szsÃ©ges Ã©letmÃ³dot.

A MikulÃ¡s Kupa korosztÃ¡lyonkÃ©nti gyÅ‘ztesei:Â * gyorsÃºszÃ¡s: Zsiga NÃ³ra Ã©s Fekete MilÃ¡n (4â€“6 Ã©v), CsÅ±rÃ¶s Hanga Ã©s Rudolf DÃ¡vid (7 Ã©v), Gyergyai LÃ©na Ã©s Dobra Attila (8 Ã©v), Havlin BorÃ³ka Ã©s Gyergyai MÃ¡tÃ© (9 Ã©v), Hidi-BordÃ¡s Anna Ã©s Antal Zente (10 Ã©v), BilibÃ³k Dorka Ã©s Bod KrisztiÃ¡n (11 Ã©v), KÃ¡dÃ¡r Johanna Ã©s PethÅ‘-Berde Andor (12 Ã©v), Manole Kriszta Ã©s Tinesz Roland (13 Ã©v), Debreczeni CsanÃ¡d (14 Ã©v) * hÃ¡tÃºszÃ¡s: Zsiga NÃ³ra Ã©s Fekete MilÃ¡n (4â€“6 Ã©v), CsÃ¡mpÃ¡r Karola Ã©s Rudolf DÃ¡vid (7 Ã©v), Gyergyai LÃ©na Ã©s Dobra Attila (8 Ã©v), Benedek Lujza Ã©s Gyergyai MÃ¡tÃ© (9 Ã©v), Hidi-BordÃ¡s Anna Ã©s DeÃ¡k Alexander (10 Ã©v), HorvÃ¡t GyopÃ¡r Ã©s Bod KrisztiÃ¡n (11 Ã©v), KÃ¡dÃ¡r Johanna Ã©s Tinesz Arthur (12 Ã©v), MaÂ­nole Kriszta Ã©s Tinesz Roland (13 Ã©v) * mellÃºszÃ¡s: TamÃ¡s ZsÃ³fia (7 Ã©v), KatÃ³ Fanni Ã©s KristÃ¡ly BendegÃºz (8 Ã©v), Bod Dominik (9 Ã©v), Havlin BorÃ³ka (10 Ã©v), BilibÃ³k Dorka (11 Ã©v), Tinesz Arthur (12 Ã©v) * pillangÃ³ÃºszÃ¡s: HorvÃ¡t GyopÃ¡r (11 Ã©v), Tinesz ArÂ­thur (12 Ã©v), Tinesz Roland (13 Ã©v). (t)