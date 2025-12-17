Ãšj Ã©pÃ¼lettel nagyobbÃtjÃ¡k meg az Andrei MureÈ™anu SzÃnhÃ¡zat. SepsiszentgyÃ¶rgy romÃ¡n nyelvÅ± tÃ¡rsulata Ã©ppen tÃz Ã©ve kÃ¶ltÃ¶zÃ¶tt a MÅ±vÃ©sz mozi felÃºjÃtott Ã©pÃ¼letÃ©nek szÃ¡mukra Ã¡talakÃtott rÃ©szÃ©be, de a gyermekek Ã©s fiatalok bevonzÃ¡sÃ¡hoz, kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÅ‘ tevÃ©kenysÃ©gekhez tÃ¶bb helyre van szÃ¼ksÃ©gÃ¼k.
A tervezett bÅ‘vÃtÃ©st november vÃ©gi Ã¼lÃ©sÃ©n hagyta jÃ³vÃ¡ a helyi tanÃ¡cs. A Sztakics Ã‰va alpolgÃ¡rmester Ã¡ltal ismertetett hatÃ¡rozat szerint a mozi mÃ¶gÃ¶tt, a szÃnhÃ¡z szÃ©khelyÃ©nek meghosszabbÃtÃ¡sÃ¡ban Ã©pÃ¼l meg egy Ã¶sszesen 175 nÃ©gyzetmÃ©teres, kÃ©tszintes Ãºj szÃ¡rny, amelyben prÃ³batermet Ã©s egy kisebb â€“ 35 szemÃ©lyes â€“ multifunkcionÃ¡lis elÅ‘adÃ³termet alakÃtanak ki a kiszolgÃ¡lÃ³ helyisÃ©gekkel egyÃ¼tt. Az 5,1 milliÃ³ lejre becsÃ¼lt beruhÃ¡zÃ¡sra azÃ©rt van szÃ¼ksÃ©g, mert a tÃ¡rsulat bÅ‘vÃteni szeretnÃ© a kÃnÃ¡latÃ¡t, igÃ©ny is van rÃ¡, a jelenlegi adottsÃ¡gokkal azonban ez nem lehetsÃ©ges: mÃ¡r Ãgy is egymÃ¡sra tevÅ‘dik tÃ¶bb programjuk, mÃ¡s esemÃ©nyeket pedig helyhiÃ¡ny miatt nem tudnak megszervezni.Â Az Ã©pÃtkezÃ©st 37 hÃ³nap, azaz hÃ¡rom Ã©v Ã©s egy hÃ³nap alatt kell befejezni. (demeter)
Ã–nnek is fontos, hogy megbÃzhatÃ³, hiteles forrÃ¡sbÃ³l tÃ¡jÃ©kozÃ³djÃ©k? Szeret elemzÃ©seket, vÃ©lemÃ©nyanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni SzÃ©kelyfÃ¶ld mÃºltjÃ¡t, termÃ©szeti, kulturÃ¡lis Ã©rtÃ©keit? SzÃvesen olvas a hÃ¡romszÃ©ki mÅ±velÅ‘dÃ©si Ã©letrÅ‘l, Ãºj kÃ¶nyvekrÅ‘l, szÃnhÃ¡zi elÅ‘adÃ¡sokrÃ³l? Szereti az alkotÃ³ emberekkel, vÃ¡llalkozÃ³kkal, pedagÃ³gusokkal, sportolÃ³kkal kÃ©szÃ¼lt interjÃºkat? A HÃ¡romszÃ©k napilapnÃ¡l azÃ©rt dolgozunk, hogy tartalmas olvasmÃ¡nyokat kÃnÃ¡ljunk Ã–nnek.
Ha Ã–nnek is fontos a HÃ¡romszÃ©k, kÃ©rjÃ¼k, adomÃ¡nyÃ¡val tÃ¡mogassa lapunk internetes kiadÃ¡sÃ¡t.