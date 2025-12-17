A tervezett bÅ‘vÃ­tÃ©st november vÃ©gi Ã¼lÃ©sÃ©n hagyta jÃ³vÃ¡ a helyi tanÃ¡cs. A Sztakics Ã‰va alpolgÃ¡rmester Ã¡ltal ismertetett hatÃ¡rozat szerint a mozi mÃ¶gÃ¶tt, a szÃ­nhÃ¡z szÃ©khelyÃ©nek meghosszabbÃ­tÃ¡sÃ¡ban Ã©pÃ¼l meg egy Ã¶sszesen 175 nÃ©gyzetmÃ©teres, kÃ©tszintes Ãºj szÃ¡rny, amelyben prÃ³batermet Ã©s egy kisebb â€“ 35 szemÃ©lyes â€“ multifunkcionÃ¡lis elÅ‘adÃ³termet alakÃ­tanak ki a kiszolgÃ¡lÃ³ helyisÃ©gekkel egyÃ¼tt. Az 5,1 milliÃ³ lejre becsÃ¼lt beruhÃ¡zÃ¡sra azÃ©rt van szÃ¼ksÃ©g, mert a tÃ¡rsulat bÅ‘vÃ­teni szeretnÃ© a kÃ­nÃ¡latÃ¡t, igÃ©ny is van rÃ¡, a jelenlegi adottsÃ¡gokkal azonban ez nem lehetsÃ©ges: mÃ¡r Ã­gy is egymÃ¡sra tevÅ‘dik tÃ¶bb programjuk, mÃ¡s esemÃ©nyeket pedig helyhiÃ¡ny miatt nem tudnak megszervezni.Â Az Ã©pÃ­tkezÃ©st 37 hÃ³nap, azaz hÃ¡rom Ã©v Ã©s egy hÃ³nap alatt kell befejezni. (demeter)