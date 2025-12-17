HirdetÃ©sek MegrendelÃ©s AprÃ³hirdetÃ©s Impresszum Kapcsolat KeresÅ‘
HÃ¡romszÃ©k, fÃ¼ggetlen napilap SepsiszentgyÃ¶rgy

BÅ‘vÃ­tik az Andrei MureÈ™anu SzÃ­nhÃ¡zat

2025. december 17., szerda, KÃ¶zÃ©let

Ãšj Ã©pÃ¼lettel nagyobbÃ­tjÃ¡k meg az Andrei MureÈ™anu SzÃ­nhÃ¡zat. SepsiszentgyÃ¶rgy romÃ¡n nyelvÅ± tÃ¡rsulata Ã©ppen tÃ­z Ã©ve kÃ¶ltÃ¶zÃ¶tt a MÅ±vÃ©sz mozi felÃºjÃ­tott Ã©pÃ¼letÃ©nek szÃ¡mukra Ã¡talakÃ­tott rÃ©szÃ©be, de a gyermekek Ã©s fiatalok bevonzÃ¡sÃ¡hoz, kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÅ‘ tevÃ©kenysÃ©gekhez tÃ¶bb helyre van szÃ¼ksÃ©gÃ¼k.

  • Az Andrei MureÈ™anu SzÃ­nhÃ¡z a MÅ±vÃ©sz mozi Ã©pÃ¼letÃ©nek hÃ¡tsÃ³ rÃ©szÃ©ben mÅ±kÃ¶dik. Albert Levente felvÃ©tele
    Az Andrei MureÈ™anu SzÃ­nhÃ¡z a MÅ±vÃ©sz mozi Ã©pÃ¼letÃ©nek hÃ¡tsÃ³ rÃ©szÃ©ben mÅ±kÃ¶dik. Albert Levente felvÃ©tele

A tervezett bÅ‘vÃ­tÃ©st november vÃ©gi Ã¼lÃ©sÃ©n hagyta jÃ³vÃ¡ a helyi tanÃ¡cs. A Sztakics Ã‰va alpolgÃ¡rmester Ã¡ltal ismertetett hatÃ¡rozat szerint a mozi mÃ¶gÃ¶tt, a szÃ­nhÃ¡z szÃ©khelyÃ©nek meghosszabbÃ­tÃ¡sÃ¡ban Ã©pÃ¼l meg egy Ã¶sszesen 175 nÃ©gyzetmÃ©teres, kÃ©tszintes Ãºj szÃ¡rny, amelyben prÃ³batermet Ã©s egy kisebb â€“ 35 szemÃ©lyes â€“ multifunkcionÃ¡lis elÅ‘adÃ³termet alakÃ­tanak ki a kiszolgÃ¡lÃ³ helyisÃ©gekkel egyÃ¼tt. Az 5,1 milliÃ³ lejre becsÃ¼lt beruhÃ¡zÃ¡sra azÃ©rt van szÃ¼ksÃ©g, mert a tÃ¡rsulat bÅ‘vÃ­teni szeretnÃ© a kÃ­nÃ¡latÃ¡t, igÃ©ny is van rÃ¡, a jelenlegi adottsÃ¡gokkal azonban ez nem lehetsÃ©ges: mÃ¡r Ã­gy is egymÃ¡sra tevÅ‘dik tÃ¶bb programjuk, mÃ¡s esemÃ©nyeket pedig helyhiÃ¡ny miatt nem tudnak megszervezni.Â Az Ã©pÃ­tkezÃ©st 37 hÃ³nap, azaz hÃ¡rom Ã©v Ã©s egy hÃ³nap alatt kell befejezni. (demeter)

HozzÃ¡szÃ³lÃ¡sok
MegosztÃ¡s:   Cikk megjelenÃ©si idÅ‘pontja: 2025-12-17 08:00 Cikk megjelenÃ­tÃ©se: 196 OlvasÃ³ink Ã©rtÃ©kelÃ©se: 0 Szavazatok szÃ¡ma: 0
Az Ã¶n Ã©rtÃ©kelÃ©se:
TÃ¡mogassa a HÃ¡romszÃ©ket!

Ã–nnek is fontos, hogy megbÃ­zhatÃ³, hiteles forrÃ¡sbÃ³l tÃ¡jÃ©kozÃ³djÃ©k? Szeret elemzÃ©seket, vÃ©lemÃ©nyanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni SzÃ©kelyfÃ¶ld mÃºltjÃ¡t, termÃ©szeti, kulturÃ¡lis Ã©rtÃ©keit? SzÃ­vesen olvas a hÃ¡romszÃ©ki mÅ±velÅ‘dÃ©si Ã©letrÅ‘l, Ãºj kÃ¶nyvekrÅ‘l, szÃ­nhÃ¡zi elÅ‘adÃ¡sokrÃ³l? Szereti az alkotÃ³ emberekkel, vÃ¡llalkozÃ³kkal, pedagÃ³gusokkal, sportolÃ³kkal kÃ©szÃ¼lt interjÃºkat? A HÃ¡romszÃ©k napilapnÃ¡l azÃ©rt dolgozunk, hogy tartalmas olvasmÃ¡nyokat kÃ­nÃ¡ljunk Ã–nnek.
Ha Ã–nnek is fontos a HÃ¡romszÃ©k, kÃ©rjÃ¼k, adomÃ¡nyÃ¡val tÃ¡mogassa lapunk internetes kiadÃ¡sÃ¡t.

Napi menÃ¼
SzavazÃ¡s
Ã–n szerint az elmÃºlt Ã©vekben ki volt RomÃ¡nia legjobb miniszterelnÃ¶ke?
















eredmÃ©nyek
szavazatok szÃ¡ma 317
szavazÃ³gÃ©p
2025-12-17: KÃ¶zÃ©let - Bartos LÃ³rÃ¡nt:

BemutattÃ¡k KÃ©zdiszentkereszt falumonogrÃ¡fiÃ¡jÃ¡t

TizenÃ¶t Ã©v utÃ¡n kinÃ©zetÃ©ben megÃºjulva, tartalmilag gazdagodva Ã©s cÃ­mben is kiegÃ©szÃ¼lve jelent meg KÃ©zdiszentkereszt falumonogrÃ¡fiÃ¡ja. A kemÃ©ny kÃ¶tÃ©sÅ± kiadvÃ¡nyt mÃºlt vasÃ¡rnap mutattÃ¡k be a kÃ¶zsÃ©gben.
2025-12-17: KÃ¶zÃ©let - Demeter J. IldikÃ³:

KÃ©t lÃ©zershow Ã©s Baricz GergÅ‘-koncert (FÅ‘tÃ©ri szilveszter)

Ãšj mÃ³don kÃ¶szÃ¶ntik az Ãºj Ã©vet szilveszterkor SepsiszentgyÃ¶rgy fÅ‘terÃ©n: az eddigi tÅ±zijÃ¡tÃ©kok helyett kÃ©t lÃ©zershow lesz Ã©jfÃ©lkor Ã©s 1 Ã³rakor, illetve a koncert szÃ¡mÃ¡ra sem Ã©pÃ­tenek nagyszÃ­npadot.
rel="noreferrer"