Hosszú idő után előrelépés történt a kézdivásárhelyi gázbővítés kapcsán: megérkezett a már korábban legyártott nyomáscsökkentő állomás, fel is szerelték Oroszfalu végében. Viszont arra még várni kell, hogy az új fogyasztókhoz is eljusson a gáz, mivel egy sor bürokratikus lépés mellett a fogyasztásmérő órákat is meg kell vásárolni, és ez utóbbi nem a legjobb hír a városháza számára.
A nyomáscsökkentő állomást korábban legyártották, leszállítása azonban pénzhiány miatt csak most valósult meg: az önkormányzat a költségvetésből kifizetett 900 ezer lejt, a központi költségvetésből pedig a napokban utaltak másfél milliót, így vált lehetségessé a közel két és fél millió lejbe kerülő berendezés felszerelése. A leszállítás amiatt is késett, hogy két csap legyártása Dél-Koreában történt.
Bokor Tibor polgármester érdeklődésünkre elmondta: most az következik, hogy a Transgaz a nyomáscsökkentőt rácsatlakoztassa a fővezetékre, ezután ülnek le tárgyalni a Distrigaz illetékeseivel. Gondot jelent, hogy a központi költségvetésből tovább egy banira sem számíthatnak, a fogyasztásmérő órákat az önkormányzatnak kell megvásárolnia. „A lehetetlen törvénykezés arra kötelez, hogy az órákat nekünk kell megvásárolnunk, és több mint 1200 ilyen készülékről van szó. Az sem lehetséges, hogy a fogyasztásmérőket a csatlakozási igények számának mértékében vásároljuk meg, ahogy az sem, hogy ezeket maguk a fogyasztók szerezzék be. Így megtörténhet, hogy raktározni kell majd az órákat” – magyarázta a helyzet fonákságát az elöljáró. Ez sem elég: a mintegy hatmillió lejt az önkormányzat kifizeti, és gyakorlatilag átadja a szolgáltatónak – a Distrigaznak – ügykezelésbe az eszközöket. Bokor Tibor szerint a Distrigaz aztán részletekben visszafizeti a fogyasztásmérők árát, az eleve nehéz anyagi helyzetben lévő városházának tehát bizonytalan ideig várnia kell a pénzére.
A kézdivásárhelyi gázhálózat bővítése Oroszfalut, Sárfalvát, Szászfalut és Nyujtódot érinti, és valamivel több, mint 1200 új csatlakozást tesz lehetővé.
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.