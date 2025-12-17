Hosszú idő után előrelépés történt a kézdivásárhelyi gázbővítés kapcsán: megérkezett a már korábban legyártott nyomáscsökkentő állomás, fel is szerelték Oroszfalu végében. Viszont arra még várni kell, hogy az új fogyasztókhoz is eljusson a gáz, mivel egy sor bürokratikus lépés mellett a fogyasztásmérő órákat is meg kell vásárolni, és ez utóbbi nem a legjobb hír a városháza számára.

A nyomáscsökkentő állomást korábban legyártották, leszállítása azonban pénzhiány miatt csak most valósult meg: az önkormányzat a költségvetésből kifizetett 900 ezer lejt, a központi költségvetésből pedig a napokban utaltak másfél milliót, így vált lehetségessé a közel két és fél millió lejbe kerülő berendezés felszerelése. A leszállítás amiatt is késett, hogy két csap legyártása Dél-Koreában történt.

Bokor Tibor polgármester érdeklődésünkre elmondta: most az következik, hogy a Transgaz a nyomáscsökkentőt rácsatlakoztassa a fővezetékre, ezután ülnek le tárgyalni a Distrigaz illetékeseivel. Gondot jelent, hogy a központi költségvetésből tovább egy banira sem számíthatnak, a fogyasztásmérő órákat az önkormányzatnak kell megvásárolnia. „A lehetetlen törvénykezés arra kötelez, hogy az órákat nekünk kell megvásárolnunk, és több mint 1200 ilyen készülékről van szó. Az sem lehetséges, hogy a fogyasztásmérőket a csatlakozási igények számának mértékében vásároljuk meg, ahogy az sem, hogy ezeket maguk a fogyasztók szerezzék be. Így megtörténhet, hogy raktározni kell majd az órákat” – magyarázta a helyzet fonákságát az elöljáró. Ez sem elég: a mintegy hatmillió lejt az önkormányzat kifizeti, és gyakorlatilag átadja a szolgáltatónak – a Distrigaznak – ügykezelésbe az eszközöket. Bokor Tibor szerint a Distrigaz aztán részletekben visszafizeti a fogyasztásmérők árát, az eleve nehéz anyagi helyzetben lévő városházának tehát bizonytalan ideig várnia kell a pénzére.

A kézdivásárhelyi gázhálózat bővítése Oroszfalut, Sárfalvát, Szászfalut és Nyujtódot érinti, és valamivel több, mint 1200 új csatlakozást tesz lehetővé.