Éltetni a szabadság temesvári lángját

Temesvárról, pontosabban 1989 decemberének Temesvárjáról nem lehet eleget beszélni. Az a romániai demokrácia kiindulópontja, ott, Tőkés László akkori temesvári református lelkész otthona körül pattant ki a forradalom szikrája. Ezt az évfordulók alkalmával illendő elismételni, mert a társadalmi amnézia egyre aggasztóbb méretű, a közelmúlt meghatározó, sorsfordító eseményei lassan, de biztosan feledésbe merülnek.

Temesvárra, a bánsági város szellemiségére tehát emlékezni kell. 1989. december 15-én magyarok és románok próbálták megakadályozni, élőláncot alkotva Tőkés László otthona körül, hogy kilakoltassák és kényszerlakhelyre költöztessék a református lelkészt. Aznap este pattant ki a forradalom szikrája, terebélyesedett, majd diktatúraellenes lánggá alakult. Az első lövések december 17-én délután dördültek el, amikor a karhatalom tüzet nyitott a tüntetőkre, a halálos áldozatok számát száz körülire becsülik.

A szabadság lángja Temesváron kezdett el tehát lobogni. Ezt – és ehhez hasonlóan az egész romániai forradalom folyamatát – a legfiatalabbaknak is meg kell tanítani, mert a mai szabadság a temesvári áldozatoknak és hősöknek is köszönhető. És talán a kevésbé fiatalok is gondolhatnak arra, az a tény, hogy ma véleményt nyilváníthatnak bármiről és bárhogyan anélkül, hogy ezért feljelentsék, majd elvigyék őket – mint 1989 decembere előtt –, a romániai forradalom összes, mintegy ezerszáz áldozatának is köszönhető.

A mai szabadság persze nem teljes és nem tökéletes. Láthatja ezt bárki, aki értő tekintettel figyeli a közéletet, annak olykor egészen ijesztő filmkockáit. De így is szabadság, amelyet jobbá kell és talán jobbá is lehet tenni, ez a kihívás. Fiatalok feladata is egyben, mert nagyszüleik, szüleik életük legszebb éveit rabolta el a kommunista párt és a Securitate, a szörnyűséges diktatúra, amelyet a homályban maradt besúgók is éltettek. Ilyenkor, december közepén érdemes újólag tudatosítani azt is, hogy a besúgók kora egy abszurd, emberiességellenes világot jelentett, s az 1989 utáni hatalmak bűne, hogy részben feledtetni, takargatni kívánták ezt a mélységesen megalázó, ezrek, tízezrek sorsát ellehetetlenítő időt. És bár a megbocsátó ember ereje ma tekintélyesebb, mint az egykori feljelentők hatalma, a kérdés, hogy kik voltak a besúgóink, továbbra is időszerű marad.

Temesvár erejét őrzi, évente felidézi az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a December 15. – a Román–Magyar Szolidaritás Napja Egyesület, melynek mostani rendezvényén Tőkés László megjegyezte, megemlékezésük központi témája a román–magyar szolidaritás. „Az a testvéri szolidaritás, mely a forradalmi Temesvárt jellemezte – vélekedett Tőkés –, sajnos veszendőbe ment az elmúlt három és fél évtizedben. A református templom körül kialakult, majd az egész városra kiterjedő, nemzetek és vallásfelekezetek közötti összefogás csodája láttán méltán beszéltünk »Temesvár szelleméről«, mely egy szempillantás alatt felülkerekedett a nemzeti közösségeinket megosztó Ceauşescu-diktatúra nacionálkommunista ideológiáján.”

Tőkés László csalódottsága érthető. Mégis, e zűrzavaros időben kesergés helyett inkább gyűjtsünk erőt, s miként március idusán harsogjuk, ne engedjünk a negyvennyolcból! Ne hagyjuk, hogy az oly fontos román–magyar szolidaritás a ködbe vesszen, mint az egykori besúgók! Ne hagyjuk kikopni Temesvár szellemiségét, nagyságát, változást előidéző erejét! Mert élhető, vállalható jövőt csak a szabadság temesvári lángjának táplálása biztosíthat!...

Koszorúk a diktatúrát megdöntő forradalom kiindulópontján. Fotó: Tőkés László EMNT-elnök sajtóirodája