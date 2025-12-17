Regölőkből van utánpótlás

Harmincadik alkalommal vonultak fel regölő gyermekek és felnőttek Sepsiszentgyörgy központjában tegnap délután: elöl a nagyobbacskák nagy pásztorbotokkal, Benkő Éva vezetésével, mögöttük a zenészek – Melkuhn Róbert és barátai –, hátrább pedig szép számban a kisebbek és a babakocsis szülők, nagyszülők, többen lámpással a kezükben.

A Guzsalyas Alapítvány által városunkban meghonosított regölés során a résztvevők karácsonyváró dalokkal örvendeztették meg a vásárosokat, majd a városháza előtt énekkel, versekkel, mondókákkal köszöntötték az őket a lakosság nevében fogadó elöljárókat, Sztakics Éva és Tóth-Birtan Csaba alpolgármestereket; jutalmul egy jövő évre szóló meghívást és alkalomhoz illő vásárfiát, mézeskalácsot, illetve szaloncukrot kaptak. Pár perc után továbbindult a regölők vidám menete a György család udvarába, ahol a házigazdák minden évben jó szóval, kaláccsal és meleg italokkal – teával, illetve forralt borral – várják az ünnepi hangulatot házhoz vivő hagyományőrzőket.