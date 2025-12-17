Regölőkből van utánpótlás

Harmincadik alkalommal vonultak fel regölő gyermekek és felnőttek Sepsiszentgyörgy központjában tegnap délután: elöl a nagyobbacskák nagy pásztorbotokkal, Benkő Éva vezetésével, mögöttük a zenészek – Melkuhn Róbert és barátai –, hátrább pedig szép számban a kisebbek és a babakocsis szülők, nagyszülők, többen lámpással a kezükben.
A Guzsalyas Alapítvány által városunkban meghonosított regölés során a résztvevők karácsonyváró dalokkal örvendeztették meg a vásárosokat, majd a városháza előtt énekkel, versekkel, mondókákkal köszöntötték az őket a lakosság nevében fogadó elöljárókat, Sztakics Éva és Tóth-Birtan Csaba alpolgármestereket; jutalmul egy jövő évre szóló meghívást és alkalomhoz illő vásárfiát, mézeskalácsot, illetve szaloncukrot kaptak. Pár perc után továbbindult a regölők vidám menete a György család udvarába, ahol a házigazdák minden évben jó szóval, kaláccsal és meleg italokkal – teával, illetve forralt borral – várják az ünnepi hangulatot házhoz vivő hagyományőrzőket.
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.