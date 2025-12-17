Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Nagymértékű fejlesztések a patológiai laboratóriumban

2025. december 17., szerda, Közélet

A korszerű, automatizált felszerelések segítségével a korábbinál pontosabb és gyorsabb diagnózis állítható fel, az onkológiai esetekben célzottabb kezelésekre kerülhet sor, több páciens számára lesznek elérhetőek a citológiai, szövettani vizsgálatok – hangsúlyozta András-Nagy Róbert, a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház menedzsere tegnap az intézmény felújított patológiai részlegének bemutatóján.

  A korszerűen felszerelt patológiai laboratórium. Fotó: Fotó: Albert Levente
Országosan korlátozott a patológiai szakterület szolgáltatásainak száma, területi eloszlásban egyenetlen a vizsgálatokhoz való hozzáférés, sokat kell várni az eredményekre, ezért is nagy lépés a jelenlegi fejlesztés – hangsúlyozta a megyei kórház anatómia-patológiai laboratóriumának vezető orvosa. Octavian Stan kiemelte, az újonnan felszerelt és működésbe helyezett berendezések sokban segítik a munkájukat, de a diagnózis szempontjából a műtéti beavatkozásokból származó minták előkészítésének a korábbinál is nagyobb biztonsága, az elemzés pontossága és az ennek alapján felállítható célzott terápia jelenti a nagy előrelépést. Az immunohisztokémiai vizsgálatokkal olyan fontos információkat kapnak a sejtek összetevőiről, amelyek segítségével meg tudják határozni a rosszindulatú folyamatok típusát. Stan doktor nagyon fontosnak tartja, hogy a vizsgálati rendszer digitalizációjának köszönhetően a különböző biológiai mintákról készített makroszkopikus felvételekről a helyi szakorvosok valós időben kérhetnek véleményt egy másik szövettani laboratórium patológusától, ha erre szükség van, nem kell hordozni a vizsgálatra előkészített szövettani mintát vagy az azt tartalmazó lemezt egyik városból, netán országból a másikba, mert ez megoldható digitális úton.

A megyei kórház adatai szerint az anatómiai patológiai laboratóriumban 2024-ben egész esztendőben 1971 citológiai mintát és 4056 hisztopatológiai mintát dolgoztak fel a részleg munkatársai, 2025 első tizenegy hónapjában 1823 citológiai és 3494 hisztopatológiai mintát vizsgáltak meg. A laboratórium három szakorvossal, egy biológussal és négy asszisztenssel működik, egy takarító teljesít szolgálatot. Octavian Stan úgy véli, amikor általánossá válik a méhnyakrák-, prosztata-, mellrák- és vastagbélrák-szűrés, az olyan mértékben növeli majd meg a patológiai minták feldolgozásának igényét, hogy erre országosan fel kell készülni, ezért is fontos növelni a szaklaboratóriumok kapacitását.

A megyei kórház adatai szerint 2025-ben december 1-jéig kórházi ellátásban 786 onkológiai beteget kezeltek, közülük 320 új eset volt, egynapos kórházi ellátásban 1699 beteg részesült. A leggyakoribb diagnózisok: tüdőrák, prosztatarák, emlődaganatok, húgyhólyagrák. Az új esetek egy részét a megyei kórház patológusai diagnosztizálják, illetve erősítik meg, de a más laboratóriumokban diagnosztizált háromszéki rákos betegek is bekerülnek a megyei kórház onkológiai osztályának nyilvántartásába.

A patológiai laboratórium korszerűsítése és felszerelése projekt az országos egészségügyi program keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból nyert finanszírozást. A 3,2 millió lejes (áfával együtt) összberuházásból 2,7 millió lej európai uniós vissza nem térítendő támogatás, 416 260,87 lej állami költségvetésből származó hozzájárulás, 64 040,13 lej a kedvezményezett fenntartója, vagyis Kovászna Megye Tanácsa hozzájárulása. 

A patológiai részleg bemutatása a felújított, korszerűen felszerelt laboratórium helyszínén ért véget, ahol Octavian Stan doktor lépésről lépésre elmagyarázta a biológiai minta útját az átvételtől az eredményig.

Megosztás:   Szerző: Fekete Réka Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-17 08:00 Cikk megjelenítése: 319 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
