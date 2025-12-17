Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Kovászna Megyei VöröskeresztKarácsony előtt eljutnak a csomagok a rászorulókhoz

2025. december 17., szerda, Közélet

Sikeres volt a Kovászna Megyei Vöröskereszt tombolaakciója, amelynek bevételéből és a szervezet saját forrásaiból több mint hétszáz élelmiszercsomagot állítottak össze. Ezeket huszonkét háromszéki településen juttatják el karácsony előtt a rászorulókhoz.

  • Daragics Roland és húga, Bernadett is árulta a tombolajegyeket. Fotó: Kovászna Megyei Vöröskereszt
    Daragics Roland és húga, Bernadett is árulta a tombolajegyeket. Fotó: Kovászna Megyei Vöröskereszt

Negyven önkéntes és a Vöröskereszt munkatársai vettek részt a karácsony előtti adománygyűjtésben, mindannyian a nehéz sorsú családokért munkálkodtak. Köztük volt Daragics Roland is, akit a november utolsó hetében tartott önkéntesgálán az év önkéntesének választottak a tavaly július óta teljesített 241 óra önkéntes munka okán. A huszonegy éves Roland három éve csatlakozott a Vöröskereszt önkéntes csapatához, szeret segíteni, de elmondása szerint az is közrejátszott ebben, hogy családja is volt nehéz anyagi helyzetben, amikor a Vöröskereszttől kaptak segítséget. Elvégezte a villanyszerelő szakot a Puskás Tivadar Szakközépiskolában, jelenleg ugyanott estiben ruhatervezést tanul, jövőben érettségizik, utána asszisztensképzőbe jelentkezik, mentős asszisztens szeretne lenni. A karácsonyi tombolaárusításban kishúgával, Bernadett-tel együtt vett részt, aki egy éve önkénteskedik a Vöröskeresztnél. Roland lapunknak elmondta, várja a karácsonyt, de számára ez nem az ajándékozás ünnepe, hanem az együttlét örömét jelenti, és hálát ad a családban és közösségben együtt töltött időért.

A novemberi, decemberi vöröskeresztes adománygyűjtő akcióban több mint ezerötszáz tizenöt lejes tombolajegyet sikerült eladni, ennek bevételét saját forrásokból pótolták, és már a múlt pénteki tombolasorsolás előtt elkészítették az élelmiszercsomagokat. A Vöröskereszt közösségi oldalán élőben közvetített sorsoláson nyolcvan nyereményt sorsoltak ki, köztük használati tárgyakat, eszközöket, valamint szolgáltatásokat, amelyeket több mint negyven helyi vállalkozó ajánlott fel. A nyerő számok megtalálhatóak a szervezet közösségi (Facebook) oldalán, a nyereményeket a Vöröskereszt sepsiszentgyörgyi székházában (Kós Károly utca 7.) lehet átvenni.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Fekete Réka Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-17 08:00 Cikk megjelenítése: 137 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 317
szavazógép
2025-12-17: Közélet - Fekete Réka:

Nagymértékű fejlesztések a patológiai laboratóriumban

A korszerű, automatizált felszerelések segítségével a korábbinál pontosabb és gyorsabb diagnózis állítható fel, az onkológiai esetekben célzottabb kezelésekre kerülhet sor, több páciens számára lesznek elérhetőek a citológiai, szövettani vizsgálatok – hangsúlyozta András-Nagy Róbert, a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház menedzsere tegnap az intézmény felújított patológiai részlegének bemutatóján.
rel="noreferrer"