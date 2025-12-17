Sikeres volt a Kovászna Megyei Vöröskereszt tombolaakciója, amelynek bevételéből és a szervezet saját forrásaiból több mint hétszáz élelmiszercsomagot állítottak össze. Ezeket huszonkét háromszéki településen juttatják el karácsony előtt a rászorulókhoz.

Negyven önkéntes és a Vöröskereszt munkatársai vettek részt a karácsony előtti adománygyűjtésben, mindannyian a nehéz sorsú családokért munkálkodtak. Köztük volt Daragics Roland is, akit a november utolsó hetében tartott önkéntesgálán az év önkéntesének választottak a tavaly július óta teljesített 241 óra önkéntes munka okán. A huszonegy éves Roland három éve csatlakozott a Vöröskereszt önkéntes csapatához, szeret segíteni, de elmondása szerint az is közrejátszott ebben, hogy családja is volt nehéz anyagi helyzetben, amikor a Vöröskereszttől kaptak segítséget. Elvégezte a villanyszerelő szakot a Puskás Tivadar Szakközépiskolában, jelenleg ugyanott estiben ruhatervezést tanul, jövőben érettségizik, utána asszisztensképzőbe jelentkezik, mentős asszisztens szeretne lenni. A karácsonyi tombolaárusításban kishúgával, Bernadett-tel együtt vett részt, aki egy éve önkénteskedik a Vöröskeresztnél. Roland lapunknak elmondta, várja a karácsonyt, de számára ez nem az ajándékozás ünnepe, hanem az együttlét örömét jelenti, és hálát ad a családban és közösségben együtt töltött időért.

A novemberi, decemberi vöröskeresztes adománygyűjtő akcióban több mint ezerötszáz tizenöt lejes tombolajegyet sikerült eladni, ennek bevételét saját forrásokból pótolták, és már a múlt pénteki tombolasorsolás előtt elkészítették az élelmiszercsomagokat. A Vöröskereszt közösségi oldalán élőben közvetített sorsoláson nyolcvan nyereményt sorsoltak ki, köztük használati tárgyakat, eszközöket, valamint szolgáltatásokat, amelyeket több mint negyven helyi vállalkozó ajánlott fel. A nyerő számok megtalálhatóak a szervezet közösségi (Facebook) oldalán, a nyereményeket a Vöröskereszt sepsiszentgyörgyi székházában (Kós Károly utca 7.) lehet átvenni.