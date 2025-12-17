Sikeres volt a Kovászna Megyei Vöröskereszt tombolaakciója, amelynek bevételéből és a szervezet saját forrásaiból több mint hétszáz élelmiszercsomagot állítottak össze. Ezeket huszonkét háromszéki településen juttatják el karácsony előtt a rászorulókhoz.
Negyven önkéntes és a Vöröskereszt munkatársai vettek részt a karácsony előtti adománygyűjtésben, mindannyian a nehéz sorsú családokért munkálkodtak. Köztük volt Daragics Roland is, akit a november utolsó hetében tartott önkéntesgálán az év önkéntesének választottak a tavaly július óta teljesített 241 óra önkéntes munka okán. A huszonegy éves Roland három éve csatlakozott a Vöröskereszt önkéntes csapatához, szeret segíteni, de elmondása szerint az is közrejátszott ebben, hogy családja is volt nehéz anyagi helyzetben, amikor a Vöröskereszttől kaptak segítséget. Elvégezte a villanyszerelő szakot a Puskás Tivadar Szakközépiskolában, jelenleg ugyanott estiben ruhatervezést tanul, jövőben érettségizik, utána asszisztensképzőbe jelentkezik, mentős asszisztens szeretne lenni. A karácsonyi tombolaárusításban kishúgával, Bernadett-tel együtt vett részt, aki egy éve önkénteskedik a Vöröskeresztnél. Roland lapunknak elmondta, várja a karácsonyt, de számára ez nem az ajándékozás ünnepe, hanem az együttlét örömét jelenti, és hálát ad a családban és közösségben együtt töltött időért.
A novemberi, decemberi vöröskeresztes adománygyűjtő akcióban több mint ezerötszáz tizenöt lejes tombolajegyet sikerült eladni, ennek bevételét saját forrásokból pótolták, és már a múlt pénteki tombolasorsolás előtt elkészítették az élelmiszercsomagokat. A Vöröskereszt közösségi oldalán élőben közvetített sorsoláson nyolcvan nyereményt sorsoltak ki, köztük használati tárgyakat, eszközöket, valamint szolgáltatásokat, amelyeket több mint negyven helyi vállalkozó ajánlott fel. A nyerő számok megtalálhatóak a szervezet közösségi (Facebook) oldalán, a nyereményeket a Vöröskereszt sepsiszentgyörgyi székházában (Kós Károly utca 7.) lehet átvenni.
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.