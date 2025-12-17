Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Kigyulladt egy nyergesvontató Nyujtódon

2025. december 17., szerda, Közélet

Ismeretlen okok miatt szerda kora délután kigyulladt egy nyergesvontató Nyujtód közelében, ezért a forgalmat a 11-es országúton, Kézdivásárhely és Bereck között lezárták.

  • Fotó: Facebook/Kézdivásárhelyi Közlekedési Info
    Fotó: Facebook/Kézdivásárhelyi Közlekedési Info

A hatóságok alternatív útvonalként a Kézdiszentlélek és Lemhény közötti útszakasz használatát javasolták. Az eset a kora délután történt, a nyergesvontató Nyujtód Kézdivásárhely felőli végében kapott lángra. Bokor Tibor polgármester, aki Nyujtódon lakik, telefonon eelmondta: az érintett útszakaszt lezárták, az autók feltorlódtak, és több kilométeres kocsisor alakult ki. „Az autók sora a templomon fölül van, nagy a torlódás. A tűz oltásán dolgozó hatóságok egy erőgépet is kértek tőlem segítségül” – mondotta.

Két nap leforgása ez a második ilyen jellegű eset: a hét elején az egyik kézdivásárhelyi bevásárlóközpont parkolójában egy személyautó gyulladt ki. (bartos)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-17 16:06 Cikk megjelenítése: 66 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 327
szavazógép
2025-12-17: Közélet - Fekete Réka:

Karácsony előtt eljutnak a csomagok a rászorulókhoz (Kovászna Megyei Vöröskereszt)

Sikeres volt a Kovászna Megyei Vöröskereszt tombolaakciója, amelynek bevételéből és a szervezet saját forrásaiból több mint hétszáz élelmiszercsomagot állítottak össze. Ezeket huszonkét háromszéki településen juttatják el karácsony előtt a rászorulókhoz.
rel="noreferrer"