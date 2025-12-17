Kigyulladt egy nyergesvontató Nyujtódon

Ismeretlen okok miatt szerda kora délután kigyulladt egy nyergesvontató Nyujtód közelében, ezért a forgalmat a 11-es országúton, Kézdivásárhely és Bereck között lezárták.
A hatóságok alternatív útvonalként a Kézdiszentlélek és Lemhény közötti útszakasz használatát javasolták. Az eset a kora délután történt, a nyergesvontató Nyujtód Kézdivásárhely felőli végében kapott lángra. Bokor Tibor polgármester, aki Nyujtódon lakik, telefonon eelmondta: az érintett útszakaszt lezárták, az autók feltorlódtak, és több kilométeres kocsisor alakult ki. „Az autók sora a templomon fölül van, nagy a torlódás. A tűz oltásán dolgozó hatóságok egy erőgépet is kértek tőlem segítségül” – mondotta.
Két nap leforgása ez a második ilyen jellegű eset: a hét elején az egyik kézdivásárhelyi bevásárlóközpont parkolójában egy személyautó gyulladt ki. (bartos)
