A nap fotója

2025. december 18., csütörtök, Szabadidő
  • Körhinta. Albert Levente felvétele
    Körhinta. Albert Levente felvétele
2025-12-17: Közélet - :

Kigyulladt egy nyergesvontató Nyujtódon

Ismeretlen okok miatt szerda kora délután kigyulladt egy nyergesvontató Nyujtódon, ezért a forgalmat a 11-es országúton, Kézdivásárhely és Bereck között lezárták.
2025-12-18: Emlékezet - :

125 éve született László Kálmán (1900–1996)

A nemzetközi hírű gombászra emlékezett gombás évbúcsúztatója alkalmával a róla elnevezett országos egyesület Sepsiszentgyörgyön a Kónya Ádám Művelődési Házban Luca napján. Kitettünk magunkért a gombás ételeket illetően is: 60 féléből lehetett enni, Kálmán bácsi is kedvelte az ilyen finomságokat.
