Folytatódik a roncsautóprogram

Az intézmény hivatalos Face­book-oldalán közzétettek szerint 2025. december 31-én 23.59-ig vagy a rendelkezésre álló keret kimerüléséig lehet pályázni a támogatásra. A keret hozzávetőlegesen 36,8 millió lej, ami a korábbi regisztrációs időszakban (szeptember 30. – november 25.) benyújtott, de elutasított pályázatoktól maradt vissza. A roncsautóprogram pályázati útmutatója szerint az elektromos, illetve a hidrogén üzemanyagcellás autók vásárlására nyújtott támogatás összege 18 500 lej, az új plug-in hibrid­autók és elektromos motorok vásárlását változatlanul 15 ezer lejjel, a hibridautókét 12 ezer lejjel, a belső égésű motorral felszerelt új gépkocsikét és motorkerékpárokét pedig 10 ezer lejjel támogatja az állam. Pályázni az AFM honlapján (www.afm.ro) elérhető alkalmazás segítségével lehet. (Agerpres)