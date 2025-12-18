Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Folytatódik a roncsautóprogram

2025. december 18., csütörtök, Család

Azok a magánszemélyek, akiknek korábban nem sikerült pályázni a 2025-ös roncsautóprogramban, december 16-tól ismét igénybe vehetik a finanszírozást – jelentette be kedden a Környezetvédelmi Alapkezelő (AFM).

  • Fotó: pixabay.com
    Fotó: pixabay.com

Az intézmény hivatalos Face­book-oldalán közzétettek szerint 2025. december 31-én 23.59-ig vagy a rendelkezésre álló keret kimerüléséig lehet pályázni a támogatásra. A keret hozzávetőlegesen 36,8 millió lej, ami a korábbi regisztrációs időszakban (szeptember 30. – november 25.) benyújtott, de elutasított pályázatoktól maradt vissza. A roncsautóprogram pályázati útmutatója szerint az elektromos, illetve a hidrogén üzemanyagcellás autók vásárlására nyújtott támogatás összege 18 500 lej, az új plug-in hibrid­autók és elektromos motorok vásárlását változatlanul 15 ezer lejjel, a hibridautókét 12 ezer lejjel, a belső égésű motorral felszerelt új gépkocsikét és motorkerékpárokét pedig 10 ezer lejjel támogatja az állam. Pályázni az AFM honlapján (www.afm.ro) elérhető alkalmazás segítségével lehet. (Agerpres)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-18 08:00 Cikk megjelenítése: 56 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 348
szavazógép
2025-12-18: Nyílttér - :

Emberi és szerzői jogok torlódása

December 10-e az emberi jogok világnapja, mivel 1948-ban ezen a napon fogadta el az ENSZ közgyűlése Az emberi jogok egyetemes nyilatkozatát. December 10-e ugyanakkor Alfred Nobel svéd vegyész és feltaláló halálának napja is, aki végrendeletében úgy rendelkezett, hogy vagyonának kamataiból évről évre részesedjenek a fizika, kémia, fiziológia és orvostudomány, továbbá az irodalom legjobbjai, valamint az a személy, aki a békéért tett erőfeszítéseivel kiérdemelte az emberiség elismerését. (A közgazdaság-tudomány kiválóságai számára utólag alapítottak díjat). 
2025-12-18: Család - :

Közel ezer tonna adomány

Több mint 136 000 rászoruló család részesül élelmiszercsomagban a december 5. és 7. között tartott országos gyűjtés jóvoltából – tájékoztatott kedden a Romániai Élelmiszerbankok Szövetsége. 
rel="noreferrer"