Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Közel ezer tonna adomány

2025. december 18., csütörtök, Család

Több mint 136 000 rászoruló család részesül élelmiszercsomagban a december 5. és 7. között tartott országos gyűjtés jóvoltából – tájékoztatott kedden a Romániai Élelmiszerbankok Szövetsége. 

  • Fotó: Pixabay.com
    Fotó: Pixabay.com

A közlemény szerint a karácsonyi élelmiszergyűjtésbe idén a Lidl, Penny, Auchan, Kaufland és Profi üzletlánchálózat kapcsolódott be és a kampány három napja alatt 957 tonna tartós élelmiszer gyűlt be. A csomagokat az élelmiszerbank-hálózat és a 441 partner civil szervezet a következő időszakban 136 621 rászoruló családnak juttatja el. Az élelmiszergyűjtő kampányt évente kétszer – húsvét és karácsony előtt – szervezi meg a Romániai Élelmiszerbankok Szövetsége, 2019 óta több mint 3000 tonna élelmiszert adományoztak ezen az úton. (Agerpres)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-18 08:00 Cikk megjelenítése: 87 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 348
szavazógép
2025-12-18: Család - :

Folytatódik a roncsautóprogram

Azok a magánszemélyek, akiknek korábban nem sikerült pályázni a 2025-ös roncsautóprogramban, december 16-tól ismét igénybe vehetik a finanszírozást – jelentette be kedden a Környezetvédelmi Alapkezelő (AFM).
2025-12-18: Család - :

Leprás esetek Kolozsváron

Két leprás megbetegedést igazoltak Kolozsváron két fiatal indonéziai nőnél, akik egy kolozsvári spa- és szépségszalonban dolgoztak masszőrként.
rel="noreferrer"