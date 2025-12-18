Közel ezer tonna adomány

A közlemény szerint a karácsonyi élelmiszergyűjtésbe idén a Lidl, Penny, Auchan, Kaufland és Profi üzletlánchálózat kapcsolódott be és a kampány három napja alatt 957 tonna tartós élelmiszer gyűlt be. A csomagokat az élelmiszerbank-hálózat és a 441 partner civil szervezet a következő időszakban 136 621 rászoruló családnak juttatja el. Az élelmiszergyűjtő kampányt évente kétszer – húsvét és karácsony előtt – szervezi meg a Romániai Élelmiszerbankok Szövetsége, 2019 óta több mint 3000 tonna élelmiszert adományoztak ezen az úton. (Agerpres)