Leprás esetek Kolozsváron

További két lepragyanús személy is ugyanabban a szépségszalonban dolgozott. Az egészségügyi minisztérium múlt csütörtöki közleménye szerint a szépségszalon működését felfüggesztették, az epidemiológiai vizsgálatot pedig kiterjesztik. A leprás pácienseknél elkezdték az előírt kezelést, amivel a fertőzésveszély csökken, majd teljesen megszűnik.

Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter pénteken kijelentette, hogy nincs okuk aggodalomra a kolozsvári szalon vendégeinek, de természetes, hogy a hír némi izgalmat váltott ki, mivel Romániában 1981-től nem igazoltak leprás megbetegedést, egészségügyi vészhelyzetről azonban nem lehet beszélni.

A tájékoztató szerint a lepra lassú lefolyású, alacsony fertőzőképességű betegség, amelyet egy baktérium, a Mycobacterium leprae okoz. A megfertőződéshez hosszan tartó kitettség szükséges. A betegség nem terjed kézfogással, öleléssel, tömegközlekedési eszközökön való utazással, közös terek használa­tával. (Agerpres)