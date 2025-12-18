Leprás esetek Kolozsváron

Két leprás megbetegedést igazoltak Kolozsváron két fiatal indonéziai nőnél, akik egy kolozsvári spa- és szépségszalonban dolgoztak masszőrként.
További két lepragyanús személy is ugyanabban a szépségszalonban dolgozott. Az egészségügyi minisztérium múlt csütörtöki közleménye szerint a szépségszalon működését felfüggesztették, az epidemiológiai vizsgálatot pedig kiterjesztik. A leprás pácienseknél elkezdték az előírt kezelést, amivel a fertőzésveszély csökken, majd teljesen megszűnik.
Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter pénteken kijelentette, hogy nincs okuk aggodalomra a kolozsvári szalon vendégeinek, de természetes, hogy a hír némi izgalmat váltott ki, mivel Romániában 1981-től nem igazoltak leprás megbetegedést, egészségügyi vészhelyzetről azonban nem lehet beszélni.
A tájékoztató szerint a lepra lassú lefolyású, alacsony fertőzőképességű betegség, amelyet egy baktérium, a Mycobacterium leprae okoz. A megfertőződéshez hosszan tartó kitettség szükséges. A betegség nem terjed kézfogással, öleléssel, tömegközlekedési eszközökön való utazással, közös terek használatával. (Agerpres)
