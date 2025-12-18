Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Leprás esetek Kolozsváron

2025. december 18., csütörtök, Család

Két leprás megbetegedést igazoltak Kolozsváron két fiatal indonéziai nőnél, akik egy kolozsvári spa- és szépségszalonban dolgoztak masszőrként.

  • Fotó: Pixabay.com
    Fotó: Pixabay.com

További két lepragyanús személy is ugyanabban a szépségszalonban dolgozott. Az egészségügyi minisztérium múlt csütörtöki közleménye szerint a szépségszalon működését felfüggesztették, az epidemiológiai vizsgálatot pedig kiterjesztik. A leprás pácienseknél elkezdték az előírt kezelést, amivel a fertőzésveszély csökken, majd teljesen megszűnik.

Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter pénteken kijelentette, hogy nincs okuk aggodalomra a kolozsvári szalon vendégeinek, de természetes, hogy a hír némi izgalmat váltott ki, mivel Romániában 1981-től nem igazoltak leprás megbetegedést, egészségügyi vészhelyzetről azonban nem lehet beszélni.

A tájékoztató szerint a lepra lassú lefolyású, alacsony fertőzőképességű betegség, amelyet egy baktérium, a Mycobacterium leprae okoz. A megfertőződéshez hosszan tartó kitettség szükséges. A betegség nem terjed kézfogással, öleléssel, tömegközlekedési eszközökön való utazással, közös terek használa­tával. (Agerpres)

Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-18 08:00
