Ajánlott korosztály: 4 éven felülieknek. Előfoglalás a 0754 409 940-es telefonon Szabó Emesénél (e-mail: kozonsegcimborak@gmail.com). * A Mikulás-lakot családok, érdeklődők december 19-én, pénteken 17 órakor látogathatják. Szervezett csoportok számára és 12 év alatti gyermekeknek ingyenes (belépő: egy rajz a Mikulásnak), 13 év felett: 7 lej/fő. Jegyvásárlás a helyszínen, a program előtt fél órával.

Színház

UDVARTÉR SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi színház idei bérletes évadának következő előadása a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház 10 című előadása, Rusznyák Gábor rendezésében. A Kosztándi Jenő-bérleteseket december 19-én, pénteken 19 órától, a Boér Géza-bérleteseket 20-án, szombaton 19 órától várják, szabadjegyek is kaphatóak.

ANDREI MUREȘANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román színház a temesvári Mihai Eminescu Nemzeti Színházzal közösen vitte színre Ella Hickson Scriitoarea (Az írónő) című darabját Radu Iacoban fordításában, adaptációjában és rendezésében. Az előadás előbemutatója december 19-én, hivatalos premierje 20-án 19 órától látható Sepsiszentgyörgyön. Jegyek az Eventim hálózatban kaphatók.

Kiállítás

PECSÉTKIÁLLÍTÁS ÉS MŰHELYMUNKA. A FöldSzint eseményeként a sepsiszentgyörgyi Sugás Áruház harmadik emeletén 19-én, pénteken 18 órától Ezer kép egyetlen négyzetcentiméteren címmel kínai pecsétkiállítás nyílik. A kiállítást Sánta Anna, Pusztai István Lehel és Bartos Arnold zenészek nyitják meg, majd egy rövid módszertani és történeti felvezető után az érdeklődők Ivácson András Áron pecsétfaragó vezetésével ki is próbálhatják a pecsétfaragást. Számos különféle formájú, méretű és kinézetű kerámiapecsét áll majd azok rendelkezésére, akik valami különlegeset szeretnének készíteni maguk vagy barátaik, szeretteik számára.

Zene

ADVENTI KONCERT. Ma 18 órától a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központ dísztermében adventi koncertet ad az Old Bumeráng zenekar. Jegyár: 20 lej, kapható az in-time oldalon.

OPERETT. A nagy érdeklődésre való tekintettel a Csárdáskirálynő és a többiek című operettgálát december 19-én, pénteken két alkalommal, 17 és 19 órától is játsszák a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében a budapesti operettszínház művészei, Oszvald Marika, Peller Károly és Szendi Szilvi. A 17 órai elő­adásra még lehet belépőt vásárolni az Andrei Mureșanu Színház jegypénztárában ma és csütörtökön 16 órától 17.30-ig.

KARÁCSONYI KONCERTEK. December 19-én, pénteken 19 órától a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban Johann Sebastian Bach Karácsonyi oratóriumát hallhatja a nagyérdemű. A Brassói Filharmónia zenekara, a Fekete-templom Bach Énekkara, a sepsiszentgyörgyi Laudate (karnagy: Lőfi Gellért) és Vox Humana kamarakórus (karnagy: Szilágyi Zsolt Herbert), valamint Gebe-Fügi Renáta (szoprán), Adriana Feșteu (mezzoszoprán), Nicolae Simonov (tenor) és Kincses Márk (basszus) szólisták közreműködésével megvalósuló produkciót Steffen Schlandt karmester vezényli. Belépőket (40/20 lej) a városi jegyirodában vagy a koncert előtt a helyszínen lehet vásárolni.

Karácsonyváró műsorok

SEPSISZENTGYÖRGY. Ma a kőszínpadon: 11 órától ünnepre hangolódás – énekek, versek a Székely Mikó Kollégium II. A osztályos tanulóinak előadásában; 12–14 óráig mézeskalács-díszítés (szervezett csoportoknak) a volt Mikó cukrászdában; a kőszínpadon 14.05-től verses, zenés összeállítás a Mihai Viteazul Kollégium előkészítő osztályának előadásában: Vine, vine Moș Crăciun; 14.17-től karácsonyi énekek a Mihai Viteazul Kollégium harmadik osztályának előadásában; 14.42-től karácsonyi énekek és versek a Váradi József Általános Iskola I. E osztályos tanulóinak előadásában; 15–17 óráig mézeskalács-díszítés a volt Mikó cukrászdában; a kőszínpadon 15.07-től karácsonyi énekek a Cantate gyermekkórus előadásában; 15.47-től verses-zenés összeállítás a Csipike Napközi Otthon Csipike csoportjának előadásában; 16–19 óráig lovagoltatás az Erzsébet parkban; 16.02-től a kőszínpadon versek és énekek a Nicolae Colan Általános Iskola előkészítős B, I. B és II. B osztályos tanulóinak előadásában; 16.27-től dalok és versek a Gulliver Napközi Otthonos Óvoda Méhecske nagycsoportjának előadásában; 16.42-től a Nicolae Colan Általános Iskola II. A és III. A osztályos tanulóinak előadása; 17.02-től dalok a Plugor Sándor Művészeti Líceum II. B. osztályos tanulóinak előadásában; 17–20 óráig ünnepváró városnézés a kisvonaton (indulás félóránként a Bod Péter Megyei Könyvtár elől); 17.19-től a Plugor Sándor Művészeti Líceum I. B és III. B osztályos tanulóinak elő­adása.

Pénteken: a kőszínpadon 11 órától karácsonyi énekek és versek a Benedek Elek Napközi Otthon óvodásainak elő­adásában; 11.20-tól a Mikes Kelemen Elméleti Líceum kis és nagy kórusának előadása; 11.40-től a Nicolae Colan Általános Iskola waldorfos gimnazistáinak előadása; 14.05-től bukovinai népdalok és adventi, karácsonyi dalok a Csicsergők énekegyüttes előadásában; 14.20-tól karácsonyi ünnepváró énekek; 16–18 óráig karácsonyi műhelyfoglalkozás – pókfonás a volt Mikó cukrászdában; 16–19 óráig lovagoltatás az Erzsébet parkban; 18–19 óráig karácsonyi fényfestés díjátadó; 18–21 óráig karácsonyi fényfestés a Tamási Áron Színház homlokzatán; 17–20 óráig ünnepváró városnézés a kisvonaton (indulás a Bod Péter Megyei Könyvtár elől félóránként).

KOVÁSZNA. A Városi Művelődési Ház melletti téren ma 16–17 óráig az 1-es számú Napközi Otthon csoportjainak műsora, 17–18 óráig az Orbán Balázs-iskola román tagozatának műsora (0–4. osztályok). 18 órától a Művelődési Központban Szépkorúak karácsonya – a kovásznai RMDSZ Nőszervezetének rendezvénye; pénteken 10 órától ugyanott a Kőrösi Csoma Sándor Líceum tanárainak és diákjainak ünnepi karácsonyi műsora, 18 órától a Kovásznai Tanulók Klubja tánccsoportjainak év végi előadása.

Hitvilág

KARÁCSONYI DÍSZEK KÉSZÍTÉSE. A vártemplomi fonalművészeti csoport szeretettel hív minden érdeklődőt a mai foglalkozásra, ahol a tűnemezelés technikáját elsajátítva karácsonyi díszek elkészítésével hangolódhatnak a karácsonyi ünnepre. A foglalkozást Éltes Brigitta vezeti. Az eseményre a 0740 774 065-ös telefonszámon lehet bejelentkezni.

ÜNNEPI SZENTMISÉVEL ZÁRUL A JUBILEUMI SZENTÉV. A Szent Család – Jézus, Mária és József – főünnepén, december 28-án ünnepélyes szentmise keretében zárul le a 2025-ös jubileumi szentév a gyulafehérvári főegyházmegyében, adja hírül Kovács Gergely gyulafehérvári érsek X/2025. számú körlevele. A szentmise 11 órakor kezdődik a gyulafehérvári székesegyházban. Az ünnepi alkalomra várják a papokat, szerzeteseket és nővéreket, valamint minden hívőt, hogy együtt adjanak hálát Istennek a kegyelmekben gazdag esztendőért. A szervezők kérik, hogy a részvételi szándékot – akár egyénileg, akár csoportosan ma délig jelezzék a jubileum2025@romkat.ro e-mail-címen.

Lapszámbemutató Kovásznán

December 19-én, pénteken 18 órától a Csoma Emlékközpontban bemutatják a Művelődés folyóirat Kovásznát bemutató különkiadását a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület és Népfőiskola rendezvényeként.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16 órától Ramon és a karácsony, 16.30-tól Karácsonyi egér­csata, 18 órától Szenvedélyes nők (magyar vígjáték) és Öt éjjel Freddy Pizzázójában 2., 20 órától Nürnberg, 20.15-től Örökké veled? Honlap: artacinema.ro.

Röviden

SZORGOS KEZEK. Sepsiszentgyörgyön a Szent József-plébánia könyvtárában ma 15 órától kézműves-népmű­vészeti tevékenységre várja az érdeklődőket a Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör.

ÁRAMSZÜNET. Hilibben, Ozsdolán, Haralyban, Gelencén és Szentkatolnán a 2-es és 4-es transzformátorállomás körzetében ma 8–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

KARÁCSONYI GYERMEKVÁROS. Kézdivásárhelyen december 18–19-én a Wegener Parkban újra megnyitja kapuit a Karácsonyi Gyermekváros. A kétnapos program a zenétől a gyermekszínházon át egészen a közösségi hagyományokig minden korosztály számára kínál élményeket.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Benedek Elek utcai Farmacom gyógyszertár (0367 407 568) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Nicolae Bălcescu utcai Salvator patika (0267 362 961) tart nyitva.