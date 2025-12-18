Bábszínház
CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. Sepsiszentgyörgyön idén is látható az adventi időszakban a Nagy-Kopeczky Kálmán által rendezett Betlehem című előadás december 21-én, vasárnap és 24-én, szerdán 17 órától.
Ajánlott korosztály: 4 éven felülieknek. Előfoglalás a 0754 409 940-es telefonon Szabó Emesénél (e-mail: kozonsegcimborak@gmail.com). * A Mikulás-lakot családok, érdeklődők december 19-én, pénteken 17 órakor látogathatják. Szervezett csoportok számára és 12 év alatti gyermekeknek ingyenes (belépő: egy rajz a Mikulásnak), 13 év felett: 7 lej/fő. Jegyvásárlás a helyszínen, a program előtt fél órával.
Színház
UDVARTÉR SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi színház idei bérletes évadának következő előadása a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház 10 című előadása, Rusznyák Gábor rendezésében. A Kosztándi Jenő-bérleteseket december 19-én, pénteken 19 órától, a Boér Géza-bérleteseket 20-án, szombaton 19 órától várják, szabadjegyek is kaphatóak.
ANDREI MUREȘANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román színház a temesvári Mihai Eminescu Nemzeti Színházzal közösen vitte színre Ella Hickson Scriitoarea (Az írónő) című darabját Radu Iacoban fordításában, adaptációjában és rendezésében. Az előadás előbemutatója december 19-én, hivatalos premierje 20-án 19 órától látható Sepsiszentgyörgyön. Jegyek az Eventim hálózatban kaphatók.
Kiállítás
PECSÉTKIÁLLÍTÁS ÉS MŰHELYMUNKA. A FöldSzint eseményeként a sepsiszentgyörgyi Sugás Áruház harmadik emeletén 19-én, pénteken 18 órától Ezer kép egyetlen négyzetcentiméteren címmel kínai pecsétkiállítás nyílik. A kiállítást Sánta Anna, Pusztai István Lehel és Bartos Arnold zenészek nyitják meg, majd egy rövid módszertani és történeti felvezető után az érdeklődők Ivácson András Áron pecsétfaragó vezetésével ki is próbálhatják a pecsétfaragást. Számos különféle formájú, méretű és kinézetű kerámiapecsét áll majd azok rendelkezésére, akik valami különlegeset szeretnének készíteni maguk vagy barátaik, szeretteik számára.
Zene
ADVENTI KONCERT. Ma 18 órától a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központ dísztermében adventi koncertet ad az Old Bumeráng zenekar. Jegyár: 20 lej, kapható az in-time oldalon.
OPERETT. A nagy érdeklődésre való tekintettel a Csárdáskirálynő és a többiek című operettgálát december 19-én, pénteken két alkalommal, 17 és 19 órától is játsszák a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében a budapesti operettszínház művészei, Oszvald Marika, Peller Károly és Szendi Szilvi. A 17 órai előadásra még lehet belépőt vásárolni az Andrei Mureșanu Színház jegypénztárában ma és csütörtökön 16 órától 17.30-ig.
KARÁCSONYI KONCERTEK. December 19-én, pénteken 19 órától a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban Johann Sebastian Bach Karácsonyi oratóriumát hallhatja a nagyérdemű. A Brassói Filharmónia zenekara, a Fekete-templom Bach Énekkara, a sepsiszentgyörgyi Laudate (karnagy: Lőfi Gellért) és Vox Humana kamarakórus (karnagy: Szilágyi Zsolt Herbert), valamint Gebe-Fügi Renáta (szoprán), Adriana Feșteu (mezzoszoprán), Nicolae Simonov (tenor) és Kincses Márk (basszus) szólisták közreműködésével megvalósuló produkciót Steffen Schlandt karmester vezényli. Belépőket (40/20 lej) a városi jegyirodában vagy a koncert előtt a helyszínen lehet vásárolni.
Karácsonyváró műsorok
SEPSISZENTGYÖRGY. Ma a kőszínpadon: 11 órától ünnepre hangolódás – énekek, versek a Székely Mikó Kollégium II. A osztályos tanulóinak előadásában; 12–14 óráig mézeskalács-díszítés (szervezett csoportoknak) a volt Mikó cukrászdában; a kőszínpadon 14.05-től verses, zenés összeállítás a Mihai Viteazul Kollégium előkészítő osztályának előadásában: Vine, vine Moș Crăciun; 14.17-től karácsonyi énekek a Mihai Viteazul Kollégium harmadik osztályának előadásában; 14.42-től karácsonyi énekek és versek a Váradi József Általános Iskola I. E osztályos tanulóinak előadásában; 15–17 óráig mézeskalács-díszítés a volt Mikó cukrászdában; a kőszínpadon 15.07-től karácsonyi énekek a Cantate gyermekkórus előadásában; 15.47-től verses-zenés összeállítás a Csipike Napközi Otthon Csipike csoportjának előadásában; 16–19 óráig lovagoltatás az Erzsébet parkban; 16.02-től a kőszínpadon versek és énekek a Nicolae Colan Általános Iskola előkészítős B, I. B és II. B osztályos tanulóinak előadásában; 16.27-től dalok és versek a Gulliver Napközi Otthonos Óvoda Méhecske nagycsoportjának előadásában; 16.42-től a Nicolae Colan Általános Iskola II. A és III. A osztályos tanulóinak előadása; 17.02-től dalok a Plugor Sándor Művészeti Líceum II. B. osztályos tanulóinak előadásában; 17–20 óráig ünnepváró városnézés a kisvonaton (indulás félóránként a Bod Péter Megyei Könyvtár elől); 17.19-től a Plugor Sándor Művészeti Líceum I. B és III. B osztályos tanulóinak előadása.
Pénteken: a kőszínpadon 11 órától karácsonyi énekek és versek a Benedek Elek Napközi Otthon óvodásainak előadásában; 11.20-tól a Mikes Kelemen Elméleti Líceum kis és nagy kórusának előadása; 11.40-től a Nicolae Colan Általános Iskola waldorfos gimnazistáinak előadása; 14.05-től bukovinai népdalok és adventi, karácsonyi dalok a Csicsergők énekegyüttes előadásában; 14.20-tól karácsonyi ünnepváró énekek; 16–18 óráig karácsonyi műhelyfoglalkozás – pókfonás a volt Mikó cukrászdában; 16–19 óráig lovagoltatás az Erzsébet parkban; 18–19 óráig karácsonyi fényfestés díjátadó; 18–21 óráig karácsonyi fényfestés a Tamási Áron Színház homlokzatán; 17–20 óráig ünnepváró városnézés a kisvonaton (indulás a Bod Péter Megyei Könyvtár elől félóránként).
KOVÁSZNA. A Városi Művelődési Ház melletti téren ma 16–17 óráig az 1-es számú Napközi Otthon csoportjainak műsora, 17–18 óráig az Orbán Balázs-iskola román tagozatának műsora (0–4. osztályok). 18 órától a Művelődési Központban Szépkorúak karácsonya – a kovásznai RMDSZ Nőszervezetének rendezvénye; pénteken 10 órától ugyanott a Kőrösi Csoma Sándor Líceum tanárainak és diákjainak ünnepi karácsonyi műsora, 18 órától a Kovásznai Tanulók Klubja tánccsoportjainak év végi előadása.
Hitvilág
KARÁCSONYI DÍSZEK KÉSZÍTÉSE. A vártemplomi fonalművészeti csoport szeretettel hív minden érdeklődőt a mai foglalkozásra, ahol a tűnemezelés technikáját elsajátítva karácsonyi díszek elkészítésével hangolódhatnak a karácsonyi ünnepre. A foglalkozást Éltes Brigitta vezeti. Az eseményre a 0740 774 065-ös telefonszámon lehet bejelentkezni.
ÜNNEPI SZENTMISÉVEL ZÁRUL A JUBILEUMI SZENTÉV. A Szent Család – Jézus, Mária és József – főünnepén, december 28-án ünnepélyes szentmise keretében zárul le a 2025-ös jubileumi szentév a gyulafehérvári főegyházmegyében, adja hírül Kovács Gergely gyulafehérvári érsek X/2025. számú körlevele. A szentmise 11 órakor kezdődik a gyulafehérvári székesegyházban. Az ünnepi alkalomra várják a papokat, szerzeteseket és nővéreket, valamint minden hívőt, hogy együtt adjanak hálát Istennek a kegyelmekben gazdag esztendőért. A szervezők kérik, hogy a részvételi szándékot – akár egyénileg, akár csoportosan ma délig jelezzék a jubileum2025@romkat.ro e-mail-címen.
Lapszámbemutató Kovásznán
December 19-én, pénteken 18 órától a Csoma Emlékközpontban bemutatják a Művelődés folyóirat Kovásznát bemutató különkiadását a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület és Népfőiskola rendezvényeként.
Mozi
MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16 órától Ramon és a karácsony, 16.30-tól Karácsonyi egércsata, 18 órától Szenvedélyes nők (magyar vígjáték) és Öt éjjel Freddy Pizzázójában 2., 20 órától Nürnberg, 20.15-től Örökké veled? Honlap: artacinema.ro.
Röviden
SZORGOS KEZEK. Sepsiszentgyörgyön a Szent József-plébánia könyvtárában ma 15 órától kézműves-népművészeti tevékenységre várja az érdeklődőket a Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör.
ÁRAMSZÜNET. Hilibben, Ozsdolán, Haralyban, Gelencén és Szentkatolnán a 2-es és 4-es transzformátorállomás körzetében ma 8–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.
KARÁCSONYI GYERMEKVÁROS. Kézdivásárhelyen december 18–19-én a Wegener Parkban újra megnyitja kapuit a Karácsonyi Gyermekváros. A kétnapos program a zenétől a gyermekszínházon át egészen a közösségi hagyományokig minden korosztály számára kínál élményeket.
Ügyelet
Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Benedek Elek utcai Farmacom gyógyszertár (0367 407 568) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Nicolae Bălcescu utcai Salvator patika (0267 362 961) tart nyitva.
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.