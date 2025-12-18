Elhalálozás

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága férj, édesapa, nagytata, após, apatárs, keresztapa, jó szomszéd, barát és ismerős, a sepsiszentgyörgyi születésű

NAGY BALÁZS

nyugalmazott

kórházi alkalmazott

életének 75. évében hosszú betegség után hirtelen elhunyt.

Utolsó útjára 2025. december 19-én 15 órakor kísérjük a Szemerja negyedi ravatalozóháztól az új református temetőbe.

Részvétfogadás 14 órától.

Kérjük, kegyeletüket

egy szál virággal róják le.

A gyászoló család

du.

Tiéd a csend és a nyugalom, miénk a könny

és a fájdalom.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, nagyapa, rokon, ismerős,

id. DOMBORA GYÖRGY

életének 90., özvegységének 15. évében türelemmel viselt betegség után elhunyt.

Drága halottunk

földi maradványait

2025. december 19-én,

pénteken 13 órakor kísérjük utolsó útjára a komollói

ravatalozóháztól.

Részvétfogadás december 18-án 17 órától, valamint a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

Megemlékezés

Szomorú szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi özv. KOCSIS IRÉNRE halálának első évfordulóján. Ma egy éve, hogy elmentél, drága Nagymamánk. Az idő múlik, de a hiányod mit sem enyhül. Mindennap eszünkbe jut: a mosolyod, a szavaid, a gondoskodásod és az a feltétel nélküli szeretet, amivel körülvettél minket. Hiányzik a hangod, az ölelésed és az a biztonság, amit csak Te tudtál adni. Bár már nem lehetsz velünk, a szívünkben örökké élsz. Emléked elkísér minket, erőt ad a nehéz napokon, és megtanít arra, milyen mélyen lehet szeretni. Köszönjük, hogy voltál nekünk. Sosem felejtünk el. Pihenésed legyen csendes, emléked áldott.

Lányai, unokái, dédunokája, veje és mindazok,

akik szerették

Fájdalmas szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, 2018. december 18-ra, amikor az illyefalvi

ifj. VÁNCSA ZOLTÁN

eltávozott az élők sorából.

Emléke legyen áldott,

pihenése békés.

Szerettei

Hiányát mindennap érezve, emlékét szívünkbe zárva, szomorú szívvel emlékezünk a köpeci születésű sepsiszentgyörgyi BOTOS ÉVÁRA halálának hatodik évfordulóján. Pihenése legyen békés,

emléke áldott.

Szerettei

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a szotyori

RÁPOLTI IRÉNKÉRE halálának harmadik évfordulóján. Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

Az idő telik, feledni nem tudunk, bánatos szívünkkel mindig rád gondolunk. Fájdalmat nekünk csak egyszer okoztál, amikor minket végleg elhagytál. Arany volt a szíved, munka az életed, a jó Isten hívott, mert nagyon szeretett. Tudom, hogy búcsú nélkül messzire mentem, hogy még sirattok gyakran engem. Nem búcsúztam el tőletek, nem tudtam, hogy örökre elmegyek. Ma 18 éve volt életünk legszomorúbb napja, amikor elveszítettük drága jó gyermekünket, a jó testvért, GOREA VALENTINT. Akik ismerték és szerették, áldozzanak egy percet emlékének.

Fájó szívű, bánatos szülei, lányai, Ramona és Larissza, testvére, Péter és családja,

a volt apatárs és anyatárs, Jóska és Silvia

