Elhalálozás

2025. december 18., csütörtök, Elhalálozás

Elhalálozás

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága férj, édesapa, nagytata, após, apatárs, keresztapa, jó szomszéd, barát és ismerős, a sepsiszentgyörgyi születésű
NAGY BALÁZS
nyugalmazott 
kórházi alkalmazott 
életének 75. évében hosszú betegség után hirtelen elhunyt.
Utolsó útjára 2025. december 19-én 15 órakor kísérjük a Szemerja negyedi ravatalozóháztól az új református temetőbe.
Részvétfogadás 14 órától.
Kérjük, kegyeletüket 
egy szál virággal róják le.
A gyászoló család
du.

Tiéd a csend és a nyugalom, miénk a könny 
és a fájdalom.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, nagyapa, rokon, ismerős,
id. DOMBORA GYÖRGY
életének 90., özvegységének 15. évében türelemmel viselt betegség után elhunyt.
Drága halottunk 
földi maradványait 
2025. december 19-én, 
pénteken 13 órakor kísérjük utolsó útjára a komollói 
ravatalozóháztól.
Részvétfogadás december 18-án 17 órától, valamint a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
1120680

 

Megemlékezés

Szomorú szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi özv. KOCSIS IRÉNRE halálának első évfordulóján. Ma egy éve, hogy elmentél, drága Nagymamánk. Az idő múlik, de a hiányod mit sem enyhül. Mindennap eszünkbe jut: a mosolyod, a szavaid, a gondoskodásod és az a feltétel nélküli szeretet, amivel körülvettél minket. Hiányzik a hangod, az ölelésed és az a biztonság, amit csak Te tudtál adni. Bár már nem lehetsz velünk, a szívünkben örökké élsz. Emléked elkísér minket, erőt ad a nehéz napokon, és megtanít arra, milyen mélyen lehet szeretni. Köszönjük, hogy voltál nekünk. Sosem felejtünk el. Pihenésed legyen csendes, emléked áldott.
Lányai, unokái, dédunokája, veje és mindazok, 
akik szerették
1120677

Fájdalmas szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, 2018. december 18-ra, amikor az illyefalvi 
ifj. VÁNCSA ZOLTÁN 
eltávozott az élők sorából. 
Emléke legyen áldott, 
pihenése békés.
Szerettei
1120662

Hiányát mindennap érezve, emlékét szívünkbe zárva, szomorú szívvel emlékezünk a köpeci születésű sepsiszentgyörgyi BOTOS ÉVÁRA halálának hatodik évfordulóján. Pihenése legyen békés,
emléke áldott.
Szerettei
4335968

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a szotyori 
RÁPOLTI IRÉNKÉRE halálának harmadik évfordulóján. Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
Szerettei
4335987

Az idő telik, feledni nem tudunk, bánatos szívünkkel mindig rád gondolunk. Fájdalmat nekünk csak egyszer okoztál, amikor minket végleg elhagytál. Arany volt a szíved, munka az életed, a jó Isten hívott, mert nagyon szeretett. Tudom, hogy búcsú nélkül messzire mentem, hogy még sirattok gyakran engem. Nem búcsúztam el tőletek, nem tudtam, hogy örökre elmegyek. Ma 18 éve volt életünk legszomorúbb napja, amikor elveszítettük drága jó gyermekünket, a jó testvért, GOREA VALENTINT. Akik ismerték és szerették, áldozzanak egy percet emlékének.
Fájó szívű, bánatos szülei, lányai, Ramona és Larissza, testvére, Péter és családja, 
a volt apatárs és anyatárs, Jóska és Silvia
4335988

