Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

MinifociJubilál a sepsiszentgyörgyi Goldball teremtorna

2025. december 18., csütörtök, Sport

Szombaton és vasárnap a kispályás labdarúgás kerül reflektorfénybe a sepsiszentgyörgyi Szabó Kati Sportcsarnokban, ahol a Goldball minifocitorna tizedik kiadását rendezik. Az előző évekhez hasonlóan ezúttal is erős mezőny gyűlt össze a megyeszékhelyi viadalra, a nevezettek között ott van a tavalyi győztes, a baróti Dream Team is, amely címvédésre készül.

  • Fotó: Facebook / Goldball Teremlabdarúgó Torna
    Fotó: Facebook / Goldball Teremlabdarúgó Torna

Jubileumát ünnepli a Goldball minifocitorna, amelynek tizedik kiadására a hétvégén kerül sor a sepsiszentgyörgyi Szabó Kati Sportcsarnokban. A szervezők tájékoztatása szerint idén is húsz csapat küzd a legjobbaknak járó elismerésért. A mezőny nagy része háromszéki, de érkeznek együttesek Maros és Hargita megyéből is. A tavalyi győztes, a baróti Dream Team sem hiányzik a kétnapos küzdelemsorozatról, az alakulat azzal a nem titkolt céllal érkezik a megyeszékhelyre, hogy megvédje 2024-ben szerzett címét. A nevezett csapatokat négy ötös csoportba osztották, a mérkőzések sorát pedig szombaton 7 órakor a Goldim–Atletico párharc nyitja meg. Az első nap küzdelmei este tízig tartanak és vasárnap 9 órától folytatódnak, a döntőt pedig 16.25-től rendezik. Az esemény különlegessége, hogy a bronzmérkőzés és a finálé előtt a székelyudvarhelyi Györgydeák Apor és a marosvásárhelyi Barabási Kinga teqballvilágbajnok tart várhatóan látványos bemutatót. A közönség ezután találkozhat is az összesen öt világbajnoki címmel büszkélkedő székelyföldi spor­tolókkal.

„Nagyon örülünk annak, hogy idén is sikerül megszervezni a Goldball teremtornát, amely már a tizedik kiadásához érkezett, és ahol – hagyományosan – húsz csapat küzd majd a győztesnek járó serlegért. Ahogy korábban is, most is színvonalas viadalra számítunk, és bízunk abban, hogy a részt vevő együttesek kiélezett mérkőzéseket vívnak majd minden egyes pontért, győzelemért. Ezúton szeretnénk megköszönni a sepsiszentgyörgyi Full Drive sofőriskolának a támogatást, amely révén sikerült meghívnunk a két teqballvilágbajnokot” – nyilatkozta Kocsis-Tulit Balázs szervező. (tibodi)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-18 08:00 Cikk megjelenítése: 99 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 348
szavazógép
2025-12-18: Elhalálozás - :

Elhalálozás

2025-12-18: Sport - :

Újvidéken ragadtak ütőt a háromszéki sportolók (Asztalitenisz)

Kiváló teljesítményt nyújtottak a háromszéki pingpongozók, akik az elmúlt hét végén a vajdasági Újvidéken lebonyolított, New Year Gewo Cup nevet viselő asztalitenisz-tornán tették le a névjegyüket. Sportolóink egy ezüst- és egy bronzéremmel, valamint több értékes helyezéssel zárták az év utolsó rangos nemzetközi megmérettetését.
rel="noreferrer"