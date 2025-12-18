Szombaton és vasárnap a kispályás labdarúgás kerül reflektorfénybe a sepsiszentgyörgyi Szabó Kati Sportcsarnokban, ahol a Goldball minifocitorna tizedik kiadását rendezik. Az előző évekhez hasonlóan ezúttal is erős mezőny gyűlt össze a megyeszékhelyi viadalra, a nevezettek között ott van a tavalyi győztes, a baróti Dream Team is, amely címvédésre készül.

Jubileumát ünnepli a Goldball minifocitorna, amelynek tizedik kiadására a hétvégén kerül sor a sepsiszentgyörgyi Szabó Kati Sportcsarnokban. A szervezők tájékoztatása szerint idén is húsz csapat küzd a legjobbaknak járó elismerésért. A mezőny nagy része háromszéki, de érkeznek együttesek Maros és Hargita megyéből is. A tavalyi győztes, a baróti Dream Team sem hiányzik a kétnapos küzdelemsorozatról, az alakulat azzal a nem titkolt céllal érkezik a megyeszékhelyre, hogy megvédje 2024-ben szerzett címét. A nevezett csapatokat négy ötös csoportba osztották, a mérkőzések sorát pedig szombaton 7 órakor a Goldim–Atletico párharc nyitja meg. Az első nap küzdelmei este tízig tartanak és vasárnap 9 órától folytatódnak, a döntőt pedig 16.25-től rendezik. Az esemény különlegessége, hogy a bronzmérkőzés és a finálé előtt a székelyudvarhelyi Györgydeák Apor és a marosvásárhelyi Barabási Kinga teqballvilágbajnok tart várhatóan látványos bemutatót. A közönség ezután találkozhat is az összesen öt világbajnoki címmel büszkélkedő székelyföldi spor­tolókkal.

„Nagyon örülünk annak, hogy idén is sikerül megszervezni a Goldball teremtornát, amely már a tizedik kiadásához érkezett, és ahol – hagyományosan – húsz csapat küzd majd a győztesnek járó serlegért. Ahogy korábban is, most is színvonalas viadalra számítunk, és bízunk abban, hogy a részt vevő együttesek kiélezett mérkőzéseket vívnak majd minden egyes pontért, győzelemért. Ezúton szeretnénk megköszönni a sepsiszentgyörgyi Full Drive sofőriskolának a támogatást, amely révén sikerült meghívnunk a két teqballvilágbajnokot” – nyilatkozta Kocsis-Tulit Balázs szervező. (tibodi)