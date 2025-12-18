VisszakerÃ¼l a Formaâ€“1 versenynaptÃ¡rÃ¡ba a PortugÃ¡l NagydÃ­j. A szervezÅ‘k kedden jelentettÃ©k be, hogy 2027-ben Ã©s 2028-ban ismÃ©t lesz futam a portimaÃ³i pÃ¡lyÃ¡n, amely legutÃ³bb 2020-ban Ã©s 2021-ben, a koronavÃ­rus-jÃ¡rvÃ¡ny idejÃ©n lÃ¡tta vendÃ©gÃ¼l az autÃ³s gyorsasÃ¡gi vilÃ¡gbajnoksÃ¡g mezÅ‘nyÃ©t.

PortugÃ¡lia elÅ‘szÃ¶r 1958-ban PortÃ³ban rendezett Grand Prix-megmÃ©rettetÃ©st, majd Monsanto Ã©s Estoril is helyszÃ­ne volt a versenyhÃ©tvÃ©gÃ©knek. Olyan klasszisok nyertek viadalt az orszÃ¡g futamain, mint Stirling Moss, Alain Prost, Ayrton Senna Ã©s Nigel Mansell. Senna 1985-ben Estorilban Ã¡llhatott elÅ‘szÃ¶r a dobogÃ³ tetejÃ©re, Lewis Hamiton pedig 2021-ben PortimaÃ³ban dÃ¶ntÃ¶tte meg Michael Schumacher rekordjÃ¡t azzal, hogy megszerezte karrierje 92. futamgyÅ‘zelmÃ©t. A brit pilÃ³ta az egyetlen a mostani mezÅ‘nyben, aki mÃ¡r gyÅ‘zÃ¶tt PortugÃ¡l NagydÃ­jon, sÅ‘t, kÃ©tszer is, mivel 2021-ben is elsÅ‘nek intettÃ©k le.

Stefano Domenicali, az F1 elnÃ¶k-vezÃ©rigazgatÃ³ja az egyelÅ‘re kÃ©t Ã©vre szÃ³lÃ³ egyÃ¼ttmÅ±kÃ¶dÃ©srÅ‘l Ãºgy fogalmazott, nagyon Ã¶rÃ¼l, hogy az algarvei helyszÃ­n visszatÃ©r a naptÃ¡rba, a pÃ¡lya pedig szerinte az elsÅ‘ kanyartÃ³l a kockÃ¡s zÃ¡szlÃ³ig izgalmas versenyt Ã­gÃ©r.