Nem változtattak a Vexler-törvényen

Változatlan formában fogadta el a képviselőház tegnap a fasiszta, legionárius, rasszista és ide­gengyűlölő propaganda büntetését szigorító törvénymódosítást, amelyet december elején küldött vissza megfontolásra a parlamentnek Nicușor Dan államfő.

Az elnök szerint az államnak kötelessége határozottan fellépni az idegengyűlölet, valamint a diszkrimináció­ra való felbujtás ellen, de szerinte a jogszabály „értelmezéseknek és visszaéléseknek teret engedő, pontatlan megfogalmazásai” könnyen ellenkező hatást eredményezhetnek, és tovább erősíthetik az amúgy is megosztott társadalomban meglévő feszültségeket, egyes előírásai pedig sértik az állampolgárok tájékozódási és szólásszabadságát is. Nicușor Dan példaként azt hozta fel, hogy a klasszikus román és nemzetközi irodalom számos helyen tartalmaz idegengyűlölő eszméket, olyan szerzők tollából is, mint Ion Creangă, Mihai Eminescu, William Shakespeare vagy Charles Dickens. Az államfő érveivel azonban csak a szélsőséges, magát szuverenistának tartó ellenzék értett egyet, és két hét alatt a parlament mindkét házában az eredeti szövegváltozatban erősítették meg a jogszabályt.

Nicuşor Dan – az ellenzéki pártokhoz hasonlóan – korábban alkotmányossági óvással is megpróbálta megakadályozni a törvénymódosítást, de az alkotmánybíróság júliusi egyhangú döntésével elutasította érveit. A testület úgy értékelte: a fasiszta és legionárius ideológia olyan történelmi és politikai fogalmak, amelyeket jogi értelmezésekkel nem lehet relativizálni, mivel olyan történelmi helyzeteket tükröznek, amelyek embercsoportokat módszeresen kiirtó, politikai gyilkosságokat rendszeresen elkövető, antiszemita, valóságos (nem csak elméleti lehetőségként felvázolt) társadalmi rendszereket alapoztak meg.

A romániai zsidó közösség parlamenti képviselője, Silviu Vexler által kezdeményezett újabb módosítás a fasiszta, legionárius eszmék és jelképek online térben történő népszerűsítése esetén az eddigi másfélszeresére emelné a büntetési tételeket, és a holokauszttagadás büntetési lehetőségei közül törli a bírságot, ezért a bűncselekményért ezentúl szabadságvesztés járna.

Nicuşor Dan múlt héten kijelentette, hogy bármilyen formában is fogadja el a képviselőház a Vexler-törvényként is ismert tervezetet, ki fogja hirdetni a jogszabályt, mert erre kötelezi az alkotmány.