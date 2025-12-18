Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Fizet a minisztérium

2025. december 18., csütörtök, Belföld

Az év végén egyetlen kifizetetlen számla sem marad azoknál a beruházásoknál, amelyeket a fejlesztési minisztérium kormányzati forrásokból támogat – jelentette ki Cseke Attila fejlesztési miniszter, miután a kormány, az RMDSZ javaslatára tegnap határozatot fogadott el, amely 2,41 milliárd lejjel növeli a fejlesztési minisztérium költségvetését, ebből 2557 számlát fizetnek ki.

    Fotó: gov.ro

A miniszter hozzátette: eddig egyetlen olyan év sem volt, amelynek végén az összes, a minisztériumhoz benyújtott számlát – beleértve a decemberben beérkezetteket is – teljes egészében kifizették volna. Ebből az összegből olyan beruházásokat finanszíroznak, mint az Anghel Saligny közművesítési program munkálatai, a PNDL 1 és 2 programokon keresztül megvalósuló beruházások, az iskolák, óvodák, kórházak, tömbházlakások és középületek földrengésbiztonsági felújítása, a tömbházak energiahatékonyságának növelését célzó beruházások. A minisztérium fedezi az alárendeltségében működő Országos Beruházási Társaság (Compania Națională de Investiții – CNI) által bonyolított beruházások számláit is.

2025-12-18: Belföld

Nem változtattak a Vexler-törvényen

Változatlan formában fogadta el a képviselőház tegnap a fasiszta, legionárius, rasszista és ide­gengyűlölő propaganda büntetését szigorító törvénymódosítást, amelyet december elején küldött vissza megfontolásra a parlamentnek Nicușor Dan államfő.
2025-12-18: Belföld

Támogatott kultúra

Az RMDSZ javaslatára a kormány tegnapi ülésén úgy döntött, hogy a személyi jövedelemadó két százalékából begyűlt összegeket – összesen 188 millió lejt – a helyi önkormányzatok alárendeltségében működő előadó-művészeti intézmények támogatására fordítja – jelentette be Cseke Attila RMDSZ-es fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős miniszter.
