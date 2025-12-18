Fizet a minisztérium

Az év végén egyetlen kifizetetlen számla sem marad azoknál a beruházásoknál, amelyeket a fejlesztési minisztérium kormányzati forrásokból támogat – jelentette ki Cseke Attila fejlesztési miniszter, miután a kormány, az RMDSZ javaslatára tegnap határozatot fogadott el, amely 2,41 milliárd lejjel növeli a fejlesztési minisztérium költségvetését, ebből 2557 számlát fizetnek ki.

A miniszter hozzátette: eddig egyetlen olyan év sem volt, amelynek végén az összes, a minisztériumhoz benyújtott számlát – beleértve a decemberben beérkezetteket is – teljes egészében kifizették volna. Ebből az összegből olyan beruházásokat finanszíroznak, mint az Anghel Saligny közművesítési program munkálatai, a PNDL 1 és 2 programokon keresztül megvalósuló beruházások, az iskolák, óvodák, kórházak, tömbházlakások és középületek földrengésbiztonsági felújítása, a tömbházak energiahatékonyságának növelését célzó beruházások. A minisztérium fedezi az alárendeltségében működő Országos Beruházási Társaság (Compania Națională de Investiții – CNI) által bonyolított beruházások számláit is.