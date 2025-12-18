Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Támogatott kultúra

2025. december 18., csütörtök, Belföld

Az RMDSZ javaslatára a kormány tegnapi ülésén úgy döntött, hogy a személyi jövedelemadó két százalékából begyűlt összegeket – összesen 188 millió lejt – a helyi önkormányzatok alárendeltségében működő előadó-művészeti intézmények támogatására fordítja – jelentette be Cseke Attila RMDSZ-es fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős miniszter.

    Albert Levente felvétele

A Bihar, Hargita, Kolozs, Kovászna, Maros, Szatmár és Temes megyében működő művelődési intézmények több pénzt kaptak, mint amennyi az adott megyében a helyi adók két százalékából befolyt, mivel vannak olyan megyék – például Călărași vagy Ialomița –, ahol nem működik önkormányzati alárendeltségben előadó-művészeti intézmény, így az onnan begyűlt összegeket visszaosztották – áll az RMDSZ hírlevelében. A támogatott intézmények között található Háromszékről a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház, a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház és a Háromszék Táncszínház.

