Támogatott kultúra

Miután láttuk a múlt héten a Recorder oknyomozó portál által készített, Rabul ejtett igazságszolgáltatás című tényfeltáró riportfilmet, amely rávilágított arra, hogy a romániai igazságszolgáltatás csúcsán miként süllyesztenek el befolyásos embereket érintő nagy korrupciós ügyeket, hogyan húzzák-halasztják a tárgyalásokat addig, amíg a bűncselekmények elévülnek, körülnéztünk a háromszéki igazságszolgáltatás háza táján. Nem kívánjuk gyanúsítani, sem vádolni a nyomozó szerveket vagy az igazságszolgáltatást, csupán tényeket közlünk. A magyarellenes intézkedései miatt hírhedtté vált, ittas vezetésért véglegesen elítélt Gheorghe-Mircea Diacon, tisztségéből felfüggesztett Kovászna megyei főfogyasztóvédő és társai korrupciós perének néztünk utána: a Kovászna Megyei Törvényszék idei utolsó, immár tizennyolcadik kitűzött tárgyalásán az ügyben már 2026-ra halasztottak.