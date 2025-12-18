Miután láttuk a múlt héten a Recorder oknyomozó portál által készített, Rabul ejtett igazságszolgáltatás című tényfeltáró riportfilmet, amely rávilágított arra, hogy a romániai igazságszolgáltatás csúcsán miként süllyesztenek el befolyásos embereket érintő nagy korrupciós ügyeket, hogyan húzzák-halasztják a tárgyalásokat addig, amíg a bűncselekmények elévülnek, körülnéztünk a háromszéki igazságszolgáltatás háza táján. Nem kívánjuk gyanúsítani, sem vádolni a nyomozó szerveket vagy az igazságszolgáltatást, csupán tényeket közlünk. A magyarellenes intézkedései miatt hírhedtté vált, ittas vezetésért véglegesen elítélt Gheorghe-Mircea Diacon, tisztségéből felfüggesztett Kovászna megyei főfogyasztóvédő és társai korrupciós perének néztünk utána: a Kovászna Megyei Törvényszék idei utolsó, immár tizennyolcadik kitűzött tárgyalásán az ügyben már 2026-ra halasztottak.

Mircea Diacon és három társa ellen korrupció vádjával a Kovászna Megyei Törvényszéken 2024. április 18-án iktatott ügyészségi kereset perének megindítására azután került sor, hogy a vádlottak több ízben is kifogást emeltek a korrupcióellenes hatóság intézkedései miatt, ám ezeket visszautasították. Az ügyben Dia­con mellett a fogyasztóvédelmi hivatal két újabb, két éve alkalmazott munkatársa, valamint egy volt munkatársa is vádlott. A vádirat szerint Gheorghe-Mircea Diacon és a másik három felügyelő több ízben csúszópénzt fogadott el, minősített információt használt fel, illetve szivárogtatott ki haszonszerzés céljából. A vádlottakat hatósági felügyelet alá helyezték. A perbe károsultként beszállt a Kovászna megyei közpénzügyi hivatal is.

Mint megírtuk, a Korrupcióellenes Országos Hatóság (DNA) ügyészei 2024. február 8-án kivizsgálást folytattak Kovászna megyei fogyasztóvédelmi hivatalban. Jelentésük nyomán az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság vezetője március 13-án felfüggesztette tisztségéből Mircea Diacont. Ugyanakkor a Brassói Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelőség akkori főfelügyelője, Onica Csaba felfüggesztette a hivatal két újabban alkalmazott felügyelőjét.

2024. március 13-án hatósági felügyelet alá helyezték Diacont és három társát. 2024. április 18-án iktatták a keresetet a törvényszéken. Ugyanaznap a négy vádlott kérte a hatósági felügyelet felülvizsgálatát, ám április 23-án visszautasították azt. Diacon és vádlott-társai ezután is többször kérték a hatósági felügyelet feloldását. Másodszor 2024. május 26-án, aztán június 18-án, augusztus 14-én és október 7-én.

Az ügyben az első tárgyalásra 2024. október 31-én került sor, akkor ifj. Sabin Calinic védőügyvéd kérte a tárgyalás elnapolását. Közben újabb és újabb dátumokat tűztek ki, s mindannyiszor halasztottak: november 12-én, majd 27-én, december 19-én, 2025. január 14-én, majd 31-én, február 17-én, március 17-én, április 17-én, május 9-én, majd 30-án. Június 27-én szeptember 2-ára tűztek ki új időpontot. Ám közben, augusztus 26-án a Kovászna Megyei Törvényszék bíráinak közgyűlése úgy döntött, hogy sztrájkba lép, s csak a sürgős ügyeket tárgyalja. Diacon korrupciós esete nem tartozott a sürgős ügyek közé, így egy újabb időpontot jelöltek ki október 10-ére. Akkor még tartott a sztrájk, de október 21-én lezárult. Az ügyvéd az október 31-i tárgyaláson is halasztást kért, november 13-án ismét, akárcsak legutóbb, december 5-én.

Közben Diacon és vádlott-társai a per tárgyalása alatt is többször kérték a hatósági felügyelet feloldását: 2024. november 27-én, az­után 2025. január 21-én, március 17-én, május 20-án.

Végül Diacon és egyik társa ismét kérte a hatósági felügyelet eltörlését, és 2025. június 27-én a törvényszék úgy ítélte meg, hogy az intézkedés meghosszabbítása „már nem indokolt”. A határozatot megfellebbezte az országos főügyészség brassói területi korrupcióellenes kirendeltsége, ám a Brassói Táblabíróság helybenhagyta a törvényszék felmentését.

Ott tartunk, hogy közel két esztendeje folydogál az ügy, és jövő évben folytatják a tárgyalássorozatot.

Román himnusz a fogyasztóvédelmi hivatal táblája fölött

Rendőr, polgárőr

De kiről is van szó? Lapunkban már közöltük, hogy Gheorghe-Mircea Diacon a Vrancea megyei Adjud városában érettségizett 1985-ben. Miután Sepsiszentgyörgyre került, előbb rendőrként szolgált, de egy hivatali visszaélés miatt indult kivizsgálás nyomán távoznia kellett a kapitányságról. 1994-ben hasonló munkahelyre szerződött: a helyi rendőrség elődjeként működő polgárőrséghez. Ám onnan is kirúgták. Részegen többször kiviselte magát, belekötött kollégáiba. Többedik kihágása után nem tűrték meg tovább az alakulatnál. Szerződését a munkatörvénykönyv 130-as cikkelye első bekezdésének i) pontja alapján (magyarán fegyelmi alapon) 1998. december 1-jével bontották fel.

Diacont ezt követően a Szociáldemokrata Párt elődje, a Társadalmi Demokrácia Romániai Pártja megyei irodája fizette. Állítása szerint a párt ügyvezető titkára volt több mint hat éven át. Ezek után Spanyolországba távozott, ott, mint fogalmazott, „megalapozta anyagi biztonságát”, közben pártfiókot hozott létre. A közösségi oldalán többek között a megélhetési feljelentő, jelenleg AUR-os képviselő Dan Tanasă oldalán is pózolt.

2012-ben visszatért Háromszékre, Codrin Munteanu prefektus kabinetjében kapott tanácsadói állást, majd a szociáldemokraták választási győzelme után 2013. január 15-én a Kovászna Megyei Fogyasztóvédelmi Hivatal élére nevezték ki. Egy évre rá (2014. január 24-én) Moldva és Havasalföld egyesülésének 155. évfordulóján azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy Románia himnuszának első szakaszát tartalmazó táblát avatott. Azt saját kezűleg szerelte fel – engedély nélkül – a hivatal székhelyének bejáratánál, s föléje két trikolórt tűzött.

Hivatalvezetőként azzal dicsekedett, hogy bírságot rótt ki azokra a taxisokra, akik autójukra SIC-matricát ragasztottak. 2015 februárjában egy „székely ízű” termék ellen lépett fel. Aztán hatáskörét túllépve, négy rendőr kíséretében ellen­őrizni ment Árkosra egy rászoruló gyermekeknek tartott jótékonysági unitárius táborba, ahol nagy riadalmat okozott fellépésével. Később azzal került ismét a figyelem középpontjába, hogy egy Park vendéglőbeli italozás után kocsiba ült, s elvezetett a Lukoil vendéglőbe, ahol tisztségével kérkedve leállíttatta a magyar zenét, incidenst provokált, mígnem egy kamionsofőr öklével találkozott. Eltörött orrát a kórházban ellátták, majd visszament a tett helyszínére, és ittas állapotban elhajtott. Az „agresszort” feljelentette, a törvényszék 1000 eurós kártérítést ítélt meg neki.

Van priusza

Diacon nem először ül a vádlottak padján. A főfogyasztóvédő 2018. augusztus 25-én részt vett a Réty Községi Napokon, ahol jócskán felhajtott a protokolláris célból ingyen hozzáférhető italból. Amikor már alig állt a lábán, autóba ült, és rengeteg szemtanú jelenlétében háromszor belehajtott egy parkoló gépkocsiba. A helyszínen tartózkodó rendőrök tetten érték, a helyszínre riasztott közlekedésrendész alkoholszondába fújatta, a műszer 1,2 mg/l szesztartalmat mért. Ezt lefényképezte egy épp ott tartózkodó újságíró, és a rendőrség is közölte az értéket. Az ittas vezetőt Sepsiszentgyörgyre szállították mintavételre, a vérben kimutatandó alkoholtartalom megállapítására, annak értékét nem árulta el sem a rendőrség, sem az ügyészség. (Tapasztalat szerint a vérben ezrelékben kimutatott alkoholtartalom több mint kétszerese annak, amit a kifújt levegő literében mér a szonda, vagyis Diacon vérében az alkoholszint legalább 2,4 ezreléknyi lehetett, tehát a bűncselekmény 0,8 ezrelékben megállapított küszöb­értékének háromszorosa.)

A kivizsgálást és a pert húzták-halasztották, végül négyévi eljárás után a Sepsiszentgyörgyi Bíróság 2022. június 9-én meghozta az alapfokú döntést, amelyben ittas vezetésért elítélte Diacont – mindössze 5000 lej büntetés kifizetésére –, amit két év alatt részletfizetéssel is törleszthet. (A KRESZ szerint ittas gépkocsivezetésért 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztés vagy pénzbüntetés jár. Másokat sokkal rövidebb idő alatt felfüggesztett börtönbüntetésre szoktak ítélni.) Diacon fellebbezett, a Brassói Táblabíróság 2023. január 12-i végzésében helybenhagyta az ítéletet.

Akkor megkérdeztük, benyújtja-e lemondását, miután elítélték. „Eszem ágában sincs. Holtan sem. Itt halok meg” – válaszolta. Felettesei sem mozdították el onnan. Egészen a DNA kivizsgálásáig, ami után jogtalan haszonszerzés gyanújával felfüggesztették tisztségéből.