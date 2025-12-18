Miután láttuk a múlt héten a Recorder oknyomozó portál által készített, Rabul ejtett igazságszolgáltatás című tényfeltáró riportfilmet, amely rávilágított arra, hogy a romániai igazságszolgáltatás csúcsán miként süllyesztenek el befolyásos embereket érintő nagy korrupciós ügyeket, hogyan húzzák-halasztják a tárgyalásokat addig, amíg a bűncselekmények elévülnek, körülnéztünk a háromszéki igazságszolgáltatás háza táján. Nem kívánjuk gyanúsítani, sem vádolni a nyomozó szerveket vagy az igazságszolgáltatást, csupán tényeket közlünk. A magyarellenes intézkedései miatt hírhedtté vált, ittas vezetésért véglegesen elítélt Gheorghe-Mircea Diacon, tisztségéből felfüggesztett Kovászna megyei főfogyasztóvédő és társai korrupciós perének néztünk utána: a Kovászna Megyei Törvényszék idei utolsó, immár tizennyolcadik kitűzött tárgyalásán az ügyben már 2026-ra halasztottak.
Mircea Diacon és három társa ellen korrupció vádjával a Kovászna Megyei Törvényszéken 2024. április 18-án iktatott ügyészségi kereset perének megindítására azután került sor, hogy a vádlottak több ízben is kifogást emeltek a korrupcióellenes hatóság intézkedései miatt, ám ezeket visszautasították. Az ügyben Diacon mellett a fogyasztóvédelmi hivatal két újabb, két éve alkalmazott munkatársa, valamint egy volt munkatársa is vádlott. A vádirat szerint Gheorghe-Mircea Diacon és a másik három felügyelő több ízben csúszópénzt fogadott el, minősített információt használt fel, illetve szivárogtatott ki haszonszerzés céljából. A vádlottakat hatósági felügyelet alá helyezték. A perbe károsultként beszállt a Kovászna megyei közpénzügyi hivatal is.
Mint megírtuk, a Korrupcióellenes Országos Hatóság (DNA) ügyészei 2024. február 8-án kivizsgálást folytattak Kovászna megyei fogyasztóvédelmi hivatalban. Jelentésük nyomán az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság vezetője március 13-án felfüggesztette tisztségéből Mircea Diacont. Ugyanakkor a Brassói Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelőség akkori főfelügyelője, Onica Csaba felfüggesztette a hivatal két újabban alkalmazott felügyelőjét.
2024. március 13-án hatósági felügyelet alá helyezték Diacont és három társát. 2024. április 18-án iktatták a keresetet a törvényszéken. Ugyanaznap a négy vádlott kérte a hatósági felügyelet felülvizsgálatát, ám április 23-án visszautasították azt. Diacon és vádlott-társai ezután is többször kérték a hatósági felügyelet feloldását. Másodszor 2024. május 26-án, aztán június 18-án, augusztus 14-én és október 7-én.
Az ügyben az első tárgyalásra 2024. október 31-én került sor, akkor ifj. Sabin Calinic védőügyvéd kérte a tárgyalás elnapolását. Közben újabb és újabb dátumokat tűztek ki, s mindannyiszor halasztottak: november 12-én, majd 27-én, december 19-én, 2025. január 14-én, majd 31-én, február 17-én, március 17-én, április 17-én, május 9-én, majd 30-án. Június 27-én szeptember 2-ára tűztek ki új időpontot. Ám közben, augusztus 26-án a Kovászna Megyei Törvényszék bíráinak közgyűlése úgy döntött, hogy sztrájkba lép, s csak a sürgős ügyeket tárgyalja. Diacon korrupciós esete nem tartozott a sürgős ügyek közé, így egy újabb időpontot jelöltek ki október 10-ére. Akkor még tartott a sztrájk, de október 21-én lezárult. Az ügyvéd az október 31-i tárgyaláson is halasztást kért, november 13-án ismét, akárcsak legutóbb, december 5-én.
Közben Diacon és vádlott-társai a per tárgyalása alatt is többször kérték a hatósági felügyelet feloldását: 2024. november 27-én, azután 2025. január 21-én, március 17-én, május 20-án.
Végül Diacon és egyik társa ismét kérte a hatósági felügyelet eltörlését, és 2025. június 27-én a törvényszék úgy ítélte meg, hogy az intézkedés meghosszabbítása „már nem indokolt”. A határozatot megfellebbezte az országos főügyészség brassói területi korrupcióellenes kirendeltsége, ám a Brassói Táblabíróság helybenhagyta a törvényszék felmentését.
Ott tartunk, hogy közel két esztendeje folydogál az ügy, és jövő évben folytatják a tárgyalássorozatot.
Román himnusz a fogyasztóvédelmi hivatal táblája fölött
Rendőr, polgárőr
De kiről is van szó? Lapunkban már közöltük, hogy Gheorghe-Mircea Diacon a Vrancea megyei Adjud városában érettségizett 1985-ben. Miután Sepsiszentgyörgyre került, előbb rendőrként szolgált, de egy hivatali visszaélés miatt indult kivizsgálás nyomán távoznia kellett a kapitányságról. 1994-ben hasonló munkahelyre szerződött: a helyi rendőrség elődjeként működő polgárőrséghez. Ám onnan is kirúgták. Részegen többször kiviselte magát, belekötött kollégáiba. Többedik kihágása után nem tűrték meg tovább az alakulatnál. Szerződését a munkatörvénykönyv 130-as cikkelye első bekezdésének i) pontja alapján (magyarán fegyelmi alapon) 1998. december 1-jével bontották fel.
Diacont ezt követően a Szociáldemokrata Párt elődje, a Társadalmi Demokrácia Romániai Pártja megyei irodája fizette. Állítása szerint a párt ügyvezető titkára volt több mint hat éven át. Ezek után Spanyolországba távozott, ott, mint fogalmazott, „megalapozta anyagi biztonságát”, közben pártfiókot hozott létre. A közösségi oldalán többek között a megélhetési feljelentő, jelenleg AUR-os képviselő Dan Tanasă oldalán is pózolt.
2012-ben visszatért Háromszékre, Codrin Munteanu prefektus kabinetjében kapott tanácsadói állást, majd a szociáldemokraták választási győzelme után 2013. január 15-én a Kovászna Megyei Fogyasztóvédelmi Hivatal élére nevezték ki. Egy évre rá (2014. január 24-én) Moldva és Havasalföld egyesülésének 155. évfordulóján azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy Románia himnuszának első szakaszát tartalmazó táblát avatott. Azt saját kezűleg szerelte fel – engedély nélkül – a hivatal székhelyének bejáratánál, s föléje két trikolórt tűzött.
Hivatalvezetőként azzal dicsekedett, hogy bírságot rótt ki azokra a taxisokra, akik autójukra SIC-matricát ragasztottak. 2015 februárjában egy „székely ízű” termék ellen lépett fel. Aztán hatáskörét túllépve, négy rendőr kíséretében ellenőrizni ment Árkosra egy rászoruló gyermekeknek tartott jótékonysági unitárius táborba, ahol nagy riadalmat okozott fellépésével. Később azzal került ismét a figyelem középpontjába, hogy egy Park vendéglőbeli italozás után kocsiba ült, s elvezetett a Lukoil vendéglőbe, ahol tisztségével kérkedve leállíttatta a magyar zenét, incidenst provokált, mígnem egy kamionsofőr öklével találkozott. Eltörött orrát a kórházban ellátták, majd visszament a tett helyszínére, és ittas állapotban elhajtott. Az „agresszort” feljelentette, a törvényszék 1000 eurós kártérítést ítélt meg neki.
Van priusza
Diacon nem először ül a vádlottak padján. A főfogyasztóvédő 2018. augusztus 25-én részt vett a Réty Községi Napokon, ahol jócskán felhajtott a protokolláris célból ingyen hozzáférhető italból. Amikor már alig állt a lábán, autóba ült, és rengeteg szemtanú jelenlétében háromszor belehajtott egy parkoló gépkocsiba. A helyszínen tartózkodó rendőrök tetten érték, a helyszínre riasztott közlekedésrendész alkoholszondába fújatta, a műszer 1,2 mg/l szesztartalmat mért. Ezt lefényképezte egy épp ott tartózkodó újságíró, és a rendőrség is közölte az értéket. Az ittas vezetőt Sepsiszentgyörgyre szállították mintavételre, a vérben kimutatandó alkoholtartalom megállapítására, annak értékét nem árulta el sem a rendőrség, sem az ügyészség. (Tapasztalat szerint a vérben ezrelékben kimutatott alkoholtartalom több mint kétszerese annak, amit a kifújt levegő literében mér a szonda, vagyis Diacon vérében az alkoholszint legalább 2,4 ezreléknyi lehetett, tehát a bűncselekmény 0,8 ezrelékben megállapított küszöbértékének háromszorosa.)
A kivizsgálást és a pert húzták-halasztották, végül négyévi eljárás után a Sepsiszentgyörgyi Bíróság 2022. június 9-én meghozta az alapfokú döntést, amelyben ittas vezetésért elítélte Diacont – mindössze 5000 lej büntetés kifizetésére –, amit két év alatt részletfizetéssel is törleszthet. (A KRESZ szerint ittas gépkocsivezetésért 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztés vagy pénzbüntetés jár. Másokat sokkal rövidebb idő alatt felfüggesztett börtönbüntetésre szoktak ítélni.) Diacon fellebbezett, a Brassói Táblabíróság 2023. január 12-i végzésében helybenhagyta az ítéletet.
Akkor megkérdeztük, benyújtja-e lemondását, miután elítélték. „Eszem ágában sincs. Holtan sem. Itt halok meg” – válaszolta. Felettesei sem mozdították el onnan. Egészen a DNA kivizsgálásáig, ami után jogtalan haszonszerzés gyanújával felfüggesztették tisztségéből.
