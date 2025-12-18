Közelben is szórványban a magyarok

Hétvégén zárult a Székföldi Magyar Napok programsorozat. Sepsiszentgyörgytől tizenöt-húsz kilométerre nem egy olyan falu akad, ahol jelentős kisebbségben élnek a magyarok, vagy a környező falvak közt csak szigetként léteznek. Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Művelődési Központ összefogása révén koncertek jutottak el a tömbmagyarságú megyében szórványnak számító apró közösségekbe.

Az Összetartozunk székely-szórvány program, melynek keretében Kovászna megye Brassó, Fehér, Szeben, Hunyad és Máramaros megye egyre fogyó magyarjai számára olyan kulturális eseményeket szervez, amelyek által erősíteni kívánja őket. Ha szellemi táplálékhoz jutnak, nemzetként megmaradniuk is könnyebb – vélték a program kiötlői.

Na de mi legyen a közvetlen közelünkben élő szórvánnyal? – vetődött fel a kérdés 2014-ben. Igen, ha nekik nincs már erejük, hát melléjük kell állni, és számukra is biztosítani kell a „gyökérerősítő” eseményeket. A helyi egyházak bevonásával megszólítják a közösségi élményre vágyókat, a lelkészek röviden üdvözlik az egybegyűlteket, majd valamelyik nívós zenekar fellépése és szeretetvendégség egészíti ki a programot. Nem feltétlenül nagy dolgok, de olyan események ezek, amelyek megteremtik a fogyó falvak lakói számára a találkozás lehetőségét. És ez bizony sokszor számít.

Árapatakon november 23-án a református templomban került sor az eseményre, ahol Fülöp-Gál László tiszteletes rövid szolgálatát követően Iffiú Szabolcs és barátai léptek fel. Erősdön december 7-én a közösségi házban Ráduly-Baka Zsuzsanna köszöntötte az egybegyűlteket, majd Gáj Nándor, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke fejezte ki örömét, hogy olyan helyen lehet, ahol a közösség összetartó. Végezetül a baróti Kájoni Consort régizene-együttes Balassi Bálint költészetéből válogatott, Énekben verseltem címet viselő előadása hangzott el.

A hétvégén Hidvégen a közösségi házban Kristály László Zsolt tartott ünnepi istentisztelet, majd a Classical Singers lépett fel Karácsonyi várakozás című elő­adásával.