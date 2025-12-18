Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Cirkusz egy árnyékszék miatt

2025. december 18., csütörtök, Közélet

Kétrendbeli bírsággal végződött Sepsiszentgyörgyön egy szabálytalanul felépített, majd ez okból elbontatott árnyékszék miatt kialakult konfliktus.

  • A konfliktust okozó, időközben elbontott árnyékszék. Fotó: Sepsiszentgyörgy Helyi Rendőrsége
Az esetről a helyi rendőrség számolt be, közleményükben hírül adják: nemrég a Bolyai János utcában az egyik portán egy kerti illemhelyként szolgáló tákolmányt bontattak le a városi kertészet segítségével. Az árnyékszéket szabálytalanul húzták fel az ott lakók, nem tartották be a legkevesebb 15 méteres távolságot a szomszédos telektől. A szóban forgó terület nem is tette volna ezt lehetővé, ugyanakkor a lakók arra sem voltak hajlandóak, hogy fürdőszobát, mellékhelyiséget alakítsanak ki a házban és csatlakozzanak az utcában létező közműhálózathoz. A hatóság a szomszéd (szag miatt benyújtott) panasza nyomán járt el, lebontották az építményt, felszámolták az alatta kialakított gödröt. Az érintett család ezt követően a szomszéd portája előtt, a járdán végezte el a „dolgát”. A helyi rendőrség a szabálytalan építésért, valamint a járdán „elkövetettek” miatt is megbírságolta a családot. A pénzbüntetés összegét az illetők szociális juttatásából vonják le.

